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До 8 млн россиян останутся безработными. Кудрин предложил увеличить пособия по безработице
13 Апреля 2020 75 0 Экономика
Во время острой фазы экономического кризиса, вызванного падением нефтяных цен и пандемией коронавируса, в России без работы останутся от 2,5 до 8 млн человек. Об этом в эфире телеканала РБК заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, предложив увеличить МРОТ на год и пособие по безработице на ближайшие несколько месяцев. Также Кудрин считает правильным выделить дотации бизнесу на выплаты зарплат по примеру западных стран. По его словам, у России есть деньги на такую поддержку бизнеса и граждан. В крайнем случае, Россия может их занять на финансовых рынках.
Не дать умереть слабым
- По прогнозам, из-за кризиса работу потеряют от 2,5 до 8 млн россиян, заявил Алексей Кудрин в эфире РБК. После пика кризиса экономика начнет постепенно восстанавливаться, спрос и потребление будут расти, а количество безработных уменьшится.
- Но в самый тяжелый период кризиса спрос на некоторые услуги полностью уходит, в частности его нет сейчас на общепит, развлечения и спорт. Именно поэтому компании увольняют людей, не представляя, сколько продлится время неопределенности.
- Кудрин привел в пример США: там количество безработных растет до 700 тыс. человек в неделю. В России же, по словам главы Счетной палаты, 30% работников пострадавших отраслей экономики отправлены в неоплачиваемые отпуска. Они могут быть уволены, если ситуация затянется.
- В финансовый кризис 2008-2009 годов правительство России боролось с ростом безработицы и поддерживало бизнес. «Мы не дали возможность умереть слабым», – отметил Кудрин. Поэтому даже неэффективные компании остались на плаву.
- В связи с этим глава Счетной палаты предлагает временно увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), причем сделать его «намного выше». Через год, по словам Кудрина, МРОТ нужно будет снизить, чтобы не стимулировать «людей оставаться безработными» в стабилизировавшейся экономической ситуации. В критический период (апрель – июль) Кудрин сказал и о необходимости увеличить пособие по безработице.
У государства есть деньги
- Бизнесу, в свою очередь, государство должно выплачивать дотации на выплаты зарплат, а не беспроцентные кредиты на зарплаты в размере одного МРОТ на сотрудника (12 тыс. руб.).
- Кудрин подчеркнул, что у России есть деньги на поддержку бизнеса и выплаты гражданам. «Это могут быть сотни миллиардов рублей, может быть больше триллиона», – сказал Кудрин и уточнил: «скорее всего, 2-3 трлн руб.» Но, по его мнению, у финансовой системы и государства есть возможность мобилизовать такой объем средств, в том числе из Фонда национального благосостояния и с помощью увеличения госдолга.
- Пока правительство Михаила Мишустина зарезервировало 1,4 трлн руб. (1,2% ВВП) на реализацию антикризисных мер. 30 млрд руб. из них будут направлены на повышение максимального размера пособия по безработице до одного МРОТ (12 тыс. руб.). По словам Кудрина, помощь правительства недостаточна. Экономике нужна поддержка в размере не менее 7% ВВП.
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