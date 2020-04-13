До 8 млн россиян останутся безработными. Кудрин предложил увеличить пособия по безработице 75 0 Экономика

Во время острой фазы экономического кризиса, вызванного падением нефтяных цен и пандемией коронавируса, в России без работы останутся от 2,5 до 8 млн человек. Об этом в эфире телеканала РБК заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, предложив увеличить МРОТ на год и пособие по безработице на ближайшие несколько месяцев. Также Кудрин считает правильным выделить дотации бизнесу на выплаты зарплат по примеру западных стран. По его словам, у России есть деньги на такую поддержку бизнеса и граждан. В крайнем случае, Россия может их занять на финансовых рынках.