До 80% зарплаты уволенным компенсируют. Минпромторг предложил план спасения бизнеса 413 0 Экономика

Правительство может отменить НДС и ввести отсрочку по налогу на прибыль на полгода для компаний, которые в наибольшей степени пострадали от пандемии коронавируса. Письмо с таким предложением премьер-министру направил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет ТАСС. На экстренные меры государственной поддержки могут рассчитывать сферы общественного питания, услуг и владельцев коммерческой недвижимости. Сотрудники этих сфер могут быть отправлены в вынужденный отпуск, но государству предложено компенсировать им до 80% от зарплаты.