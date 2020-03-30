Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
30 МАР, 15:38 МСК
USD (ЦБ)    79,8954
EUR (ЦБ)    85,7389

30 МАР, 15:38 МСК
USD (ЦБ)    79,8954
EUR (ЦБ)    85,7389
Русский космос
﻿

До 80% зарплаты уволенным компенсируют. Минпромторг предложил план спасения бизнеса

30 Марта 2020 413 0 Экономика
До 80% зарплаты уволенным компенсируют. Минпромторг предложил план спасения бизнеса

Правительство может отменить НДС и ввести отсрочку по налогу на прибыль на полгода для компаний, которые в наибольшей степени пострадали от пандемии коронавируса. Письмо с таким предложением премьер-министру направил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет ТАСС. На экстренные меры государственной поддержки могут рассчитывать сферы общественного питания, услуг и владельцев коммерческой недвижимости. Сотрудники этих сфер могут быть отправлены в вынужденный отпуск, но государству предложено компенсировать им до 80% от зарплаты.

Торговые центры умирают

  • В письме министра промышленности и торговли на имя председателя правительства приводится оценка падения оборота на предприятиях общепита, в непродовольственной торговле и в компаниях, предоставляющих услуги – оборот упал на 50-80% в зависимости от региона. Министр подчеркнул, что идет колоссальный кассовый разрыв, а уволенными оказались уже 20% сотрудников, или каждый пятый.
  • Компании из-за упавших оборотов не могут выплачивать налоги, а их отсрочка на полгода, которую предложил президент, приведет к отложенному банкротству бизнеса. Это не решение проблемы, считает Мантуров. Также как нет смысла оказывать административное противодействие увольнениям – бизнес умирает.
  • Восстановление спроса начнется не раньше, чем через 6 месяцев. Но это – оптимистичный сценарий, полагают представители бизнеса. Кризисный период на потребительском рынке России может затянуться. Он продлится, если государство не поможет компаниям.
  • Мантуров особо отметил ограничения, которые были введены с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Он считает, что «нерабочая неделя» приведет к финансовому краху предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг, «а вместе с ними и торговых центров».
  • В Минпромторге настаивают на принятии комплекса мер по сохранению бизнеса с 28 марта по 28 сентября 2020 года. Меры должны коснуться производства потребительских товаров, общественного питания, услуг, торговой недвижимости, а также логистики, складов, пунктов выдачи и траснпорта, кроме этого – гостиниц.

Экстренные меры

  • Минпромторг предлагает «встать на паузу» предприятиям потребительского рынка (за исключением торговли продовольствием). Правительству рекомендовано отменить НДС для всех перечисленных секторов на полгода, а по ранее возникшему НДС установить отсрочку на полгода. Кроме этого отменить налог на прибыль за указанный период и установить отсрочку на ранее возникший налог.
  • Также предлагается прекратить начисление налогов на имущество, прочих налогов и сборов, арендной платы за землю, начисление налогов с фонда оплаты труда, взимание единого налога на вмененный доход, налогов по упрощенной системе налогообложения.
  • Ставка кредитов для общепита и непродуктовой торговли должна быть ограничена 8%. Необходимо ввести каникулы по выплате процентов, временно снизить и унифицировать ставки эквайринга и предоставить «арендную амнистию» для всего потребительского рынка на время кризиса.
  • Ведомство предлагает разрешить предприятиям отправлять персонал в вынужденный отпуск сроком на полгода с формированием списков в госорганы для выплаты пособий. Государственные пособия должны составлять до 80% от заработной платы.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Нефть больше никому не нужна. Российская марка Urals стоит как в 1999 году

Нефть больше никому не нужна. Российская марка Urals стоит как в 1999 году
Экономика

Табак и похоронные принадлежности не нужны. Изменен список товаров первой необходимости при коронавирусе

Табак и похоронные принадлежности не нужны. Изменен список товаров первой необходимости при коронавирусе
Экономика

Москва заперла людей дома и пообещала выплаты в 19,5 тыс. руб. безработным

Москва заперла людей дома и пообещала выплаты в 19,5 тыс. руб. безработным
Политика

В «Газпроме» снизили зарплаты руководству. Потребление российского газа падает

В «Газпроме» снизили зарплаты руководству. Потребление российского газа падает
Экономика 1

Узнай, страна

В Подмосковье создали системы для искусственной вентиляции легких нескольким пациентам одновременно

В Подмосковье создали системы для искусственной вентиляции легких нескольким пациентам одновременно

В Омске завершили основной этап строительства комплекса глубокой переработки нефти за 60 млрд рублей

В Омске завершили основной этап строительства комплекса глубокой переработки нефти за 60 млрд рублей

На Таймыре появился бесплатный интернет в одном из самых северных населенных пунктов мира

На Таймыре появился бесплатный интернет в одном из самых северных населенных пунктов мира

В Красноярском крае досрочно запустили новые газовые центрифуги для обогащения урана

В Красноярском крае досрочно запустили новые газовые центрифуги для обогащения урана

Новости дня

15:36 Коронавирус: Пик смертности в США, бунты в Италии и выздоровление принца Чарльза Коронавирус: Пик смертности в США, бунты в Италии и выздоровление принца Чарльза
Уточнен список товаров первой необходимости
Уточнен список товаров первой необходимости
14:40 Минсельхоз предлагает ввести квоту на экспорт зерна Минсельхоз предлагает ввести квоту на экспорт зерна
14:19 Коронавирус заражает более молодых людей, но становится менее агрессивным Коронавирус заражает более молодых людей, но становится менее агрессивным
13:22 Правительство поддержит отрасли экономики, наиболее пострадавшие от коронавируса Правительство поддержит отрасли экономики, наиболее пострадавшие от коронавируса
12:22 Тимошенко рассказала об "афере века" на Украине Тимошенко рассказала об "афере века" на Украине
11:13 Правительство одобрило ужесточение ответственности за нарушение карантина Правительство одобрило ужесточение ответственности за нарушение карантина
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10:52 Режим самоизоляции должен быть распространен на все регионы Режим самоизоляции должен быть распространен на все регионы

Узнай, страна!

15:02 В Подмосковье создали системы для искусственной вентиляции легких нескольким пациентам одновременно В Подмосковье создали системы для искусственной вентиляции легких нескольким пациентам одновременно
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
14:34 В Омске завершили основной этап строительства комплекса глубокой переработки нефти за 60 млрд рублей В Омске завершили основной этап строительства комплекса глубокой переработки нефти за 60 млрд рублей
14:26 На Таймыре появился бесплатный интернет в одном из самых северных населенных пунктов мира На Таймыре появился бесплатный интернет в одном из самых северных населенных пунктов мира
13:17 В Красноярском крае досрочно запустили новые газовые центрифуги для обогащения урана В Красноярском крае досрочно запустили новые газовые центрифуги для обогащения урана
12:51 В Петербурге на Адмиралтейских верфях спустили на воду траулер, а на Северной верфи заложили другой В Петербурге на Адмиралтейских верфях спустили на воду траулер, а на Северной верфи заложили другой
12:11 В Пермском крае начали производство уникальной ткани для медицины, не имеющей аналогов в России В Пермском крае начали производство уникальной ткани для медицины, не имеющей аналогов в России
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
11:27 В Ярославской области начали серийный выпуск вагонов-платформ для перевозки листового проката В Ярославской области начали серийный выпуск вагонов-платформ для перевозки листового проката
27 МАР, 17:00 ТПП РФ – за техническое регулирование рынка строительных материалов ТПП РФ – за техническое регулирование рынка строительных материалов
27 МАР, 15:37 ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали экологию, строили логистические хабы и новые заводы? ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали экологию, строили логистические хабы и новые заводы?
27 МАР, 13:20 В Калужской области создали автоматические ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов В Калужской области создали автоматические ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter