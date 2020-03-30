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До 80% зарплаты уволенным компенсируют. Минпромторг предложил план спасения бизнеса
30 Марта 2020 413 0 Экономика
Правительство может отменить НДС и ввести отсрочку по налогу на прибыль на полгода для компаний, которые в наибольшей степени пострадали от пандемии коронавируса. Письмо с таким предложением премьер-министру направил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет ТАСС. На экстренные меры государственной поддержки могут рассчитывать сферы общественного питания, услуг и владельцев коммерческой недвижимости. Сотрудники этих сфер могут быть отправлены в вынужденный отпуск, но государству предложено компенсировать им до 80% от зарплаты.
Торговые центры умирают
- В письме министра промышленности и торговли на имя председателя правительства приводится оценка падения оборота на предприятиях общепита, в непродовольственной торговле и в компаниях, предоставляющих услуги – оборот упал на 50-80% в зависимости от региона. Министр подчеркнул, что идет колоссальный кассовый разрыв, а уволенными оказались уже 20% сотрудников, или каждый пятый.
- Компании из-за упавших оборотов не могут выплачивать налоги, а их отсрочка на полгода, которую предложил президент, приведет к отложенному банкротству бизнеса. Это не решение проблемы, считает Мантуров. Также как нет смысла оказывать административное противодействие увольнениям – бизнес умирает.
- Восстановление спроса начнется не раньше, чем через 6 месяцев. Но это – оптимистичный сценарий, полагают представители бизнеса. Кризисный период на потребительском рынке России может затянуться. Он продлится, если государство не поможет компаниям.
- Мантуров особо отметил ограничения, которые были введены с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Он считает, что «нерабочая неделя» приведет к финансовому краху предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг, «а вместе с ними и торговых центров».
- В Минпромторге настаивают на принятии комплекса мер по сохранению бизнеса с 28 марта по 28 сентября 2020 года. Меры должны коснуться производства потребительских товаров, общественного питания, услуг, торговой недвижимости, а также логистики, складов, пунктов выдачи и траснпорта, кроме этого – гостиниц.
Экстренные меры
- Минпромторг предлагает «встать на паузу» предприятиям потребительского рынка (за исключением торговли продовольствием). Правительству рекомендовано отменить НДС для всех перечисленных секторов на полгода, а по ранее возникшему НДС установить отсрочку на полгода. Кроме этого отменить налог на прибыль за указанный период и установить отсрочку на ранее возникший налог.
- Также предлагается прекратить начисление налогов на имущество, прочих налогов и сборов, арендной платы за землю, начисление налогов с фонда оплаты труда, взимание единого налога на вмененный доход, налогов по упрощенной системе налогообложения.
- Ставка кредитов для общепита и непродуктовой торговли должна быть ограничена 8%. Необходимо ввести каникулы по выплате процентов, временно снизить и унифицировать ставки эквайринга и предоставить «арендную амнистию» для всего потребительского рынка на время кризиса.
- Ведомство предлагает разрешить предприятиям отправлять персонал в вынужденный отпуск сроком на полгода с формированием списков в госорганы для выплаты пособий. Государственные пособия должны составлять до 80% от заработной платы.
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