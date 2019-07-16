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Дмитрий Савельев прокомментировал эксперимент по маркировке молочной продукции

16 Июля 2019 337 0 Интервью и комментарии
Дмитрий Савельев прокомментировал эксперимент по маркировке молочной продукции

В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции специальным цифровым кодом. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы (фракция ЛДПР) Дмитрий Савельев убеждён, что вводимая мера обеспечит безопасность потребителей и в перспективе способна полностью вытеснить с рынка контрафактную продукцию.

– Каждый покупатель хотя бы однажды сталкивался в магазине с продуктами, срок годности которых вышел, но на ценнике дата изготовления перебита, так как розничный продавец хитрит с продажей просроченной продукции, не желая терпеть убытки. Кроме того, по данным Россельхознадзора, в 2018 году каждый пятый молочный продукт на рынке оказался фальсифицированным, то есть имел неизвестное происхождение.
Начатый эксперимент призван кардинально решить проблему качества молочной пции. В стране уже действует система «Меркурий» – она контролирует сырое молоко, идущее на перерабатывающие предприятия, то есть этап от коровы до производства. Новая система маркировки Минпромторга и ЦРПТ с помощью защищённого цифрового кода отследит путь готовой продукции от заводского конвейера до полки магазина. Маркироваться будут десять видов молочной продукции: молоко, сыворотка, кефир, сливки, йогурт, сгущёнка, мороженое, сливочное масло, творог и сыры.
А главное, что данная маркировка предоставит доступ к информации о движении продукции всем участникам рынка и в большей степени ориентирован на защиту покупателей. Система интегрирована с кассами в торговом зале и не позволит приобрести просроченные и некачественные молочные продукты, а также продукцию с поддельным кодом. Более того, каждый покупатель может стать проверяющим: достаточно считать смартфоном цифровой код на товаре, чтобы получить всю необходимую информацию о нём и в случае нарушения подать жалобу в органы Роспотребнадзора. А молочный производитель, имея те же данные сможет оперативно реагировать на запросы покупателей, так как четко будет видеть, в каких магазинах и какой именно его товар «залеживается».
Предполагается, что участие в эксперименте, который завершится в феврале 2020 года, станет добровольным для производителей, а по его завершении будет решаться вопрос об обязательной маркировке всей молочной продукции. По расчетам экспертов и Минпромторга, код маркировки, стоящий 50 копеек серьёзно не повлияет на конечную стоимость продуктов, зато маркировка устранит с рынка недобросовестных производителей и позволит в ближайшие три года на 5-10% снизить розничные цены на молочную продукцию.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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