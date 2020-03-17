Дистанция от коронавируса. На что готовы российские работодатели ради здоровья бизнеса и сотрудников?

87% российских компаний не будут приостанавливать свою работу из-за распространения коронавируса. Чтобы сохранить бизнес в таких условиях, 42% российских работодателей готовы перевести весь штат своих сотрудников на дистанционную работу. При этом возможность работать удалённо 15% россиян считают одним из важнейших критериев «работы мечты».

Не сдаются коронавирусу

Более половины (51%) российских компаний считают, что распространение коронавируса скажется на экономических показателях их бизнеса.

Эти данные были получены по результатам опроса, проведенного в марте аналитическим центром «Битрикс24», который охватил 5,7 тыс. респондентов во всех регионах России.

Выяснилось, что 42% компаний готовы перевести на дистанционную работу всех своих работников, 28% работодателей - половину сотрудников, а еще 10% - треть работников.

Но на такой вариант работы 65% компаний согласны перейти лишь в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19, чтобы потом все же вернуть своих людей в офисы.

При этом 20% не намерены «сдаваться» и полностью переводить работников на «удаленку» даже в том случае, если введенные из-за коронавируса карантины и прочие ограничения станут угрожать их бизнесу.

И это довольно парадоксально, если сравнить с результатами предыдущего исследования.

Чем дальше, тем роднее?

Все тот же аналитический центр «Битрикс24», ранее провел исследование, которое охватило 1051 представителей малого, среднего и крупного бизнеса.

72% респондентов заявили, что довольны качеством работы своих «удалённых сотрудников».

43% работодателей привлекает возможность нанять сотрудников в любой точке мира, а 35% - хорошо сэкономить на фонде оплаты труда и аренде офисных помещений.

При этом 22% руководителей понимают и выгоду работы вне офиса для сотрудников, которые существенно экономят на плате за проезд и обедах вне дома.

Минусами дистанционной работы руководители компаний считают отсутствие личных коммуникаций (26%) и сложность контроля сотрудников (30%). Часть работодателей полагает, что «удаленка» порождает низкую мотивацию и вовлечённость (22%), снижение лояльности к компании (14%) и даже утечку информации (8%).

Конечно, не во всех сферах деятельности дистанционная работа в принципе возможна.

Даже при всех возможностях телемедицины хирург должен оперировать больного за операционным столом в клинике. Сталевар не может взять работу на дом, равно как и рабочий автозавода. И так далее, и тому подобное.

Но профессий, которые позволяют одинаково эффективно выполнять работу как в офисе, так и дома, сегодня предостаточно.

По данным исследования в 2019—2020 годах 32% участников опросов будут нанимать на дистанционную работу программистов, 18% — дизайнеров и представителей других творческих профессий, 14% — специалистов в сфере маркетинга, PR и рекламы , 13% — сотрудников отделов продаж, 10% — бухгалтеров, финансистов, юристов . Еще 8% работодателей готовы взять на «удаленку» сотрудников call-центров и отделов техподдержки, 4% — аналитиков. А вот топ-менеджеров вне офиса готовы видеть лишь 1% компаний.

Капитал страны

Основная часть команды «Капитала страны» уже много лет работает дистанционно.

Мы вместе успешно реализуем информационные и партнерские проекты, несмотря на то, что живем в разных городах, а многих сотрудников от офиса в Москве отделяют тысячи километров нашей большой страны.

В организации рабочего процесса мы следуем мировым трендам, а наш опыт доказывает эффективность «удаленки» и показывает, что быть вместе – не обязательно быть рядом в одном офисе.

И да, распространение коронавируса на нашей работе никак не скажется.

Наш ресурс продолжит, как и раньше, радовать пользователей интересной и полезной информацией о позитивных изменениях в России и в ее регионах.

Идеальная работа.

А если посмотреть данные исследования, проведенного аналитиками сервиса «Работа.ру», то наша работа близка к идеальной.

В марте исследователи определили главные критерии «работы мечты» на основе данных опроса жителей регионов России.

На первое место респонденты поставили высокую заработную плату — это важный критерий для 79%. Для большинства участников опроса (78%) не менее важны стабильность и хороший коллектив (69%).

Для половины россиян (52%) большое значение имеет удобное расположение офиса и его близость к дому, а также комфортные условия труда (48%).

Для того, чтобы работа была идеальной, по мнению 43% участников опроса важен опытный руководитель. Еще 32% нужен соцпакет, 27% - гибкий график, а еще 15% - возможность полностью или частично работать удалённо.

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