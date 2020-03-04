Детей щадит, но убивает взрослых. Почему коронавирус безопасен для молодого поколения 181 0 Наука и технологии

Эксперты центра по контролю и профилактике заболеваний КНР утверждают: дети и подростки намного реже взрослых заболевают новым коронавирусом. Как пишут «Известия», исследователи проанализировали более 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19. По мнению вирусологов, это связано с тем, что с годами иммунитет человека ослабевает.