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Детей щадит, но убивает взрослых. Почему коронавирус безопасен для молодого поколения

4 Марта 2020 181 0 Наука и технологии
Детей щадит, но убивает взрослых. Почему коронавирус безопасен для молодого поколения

Эксперты центра по контролю и профилактике заболеваний КНР утверждают: дети и подростки намного реже взрослых заболевают новым коронавирусом. Как пишут «Известия», исследователи проанализировали более 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19. По мнению вирусологов, это связано с тем, что с годами иммунитет человека ослабевает.

Все дело в иммунитете

  • Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР обнародовал подробный обзор вируса COVID-19. В нем разбираются случаи заболевания вирусом на материковом Китае. Документ охватывает период до 11 февраля 2020 года и 72,314 тыс. случаев заражения.
  • Согласно накопленным данным, коронавирус почти не угрожает детям и подросткам, а именно возрастным группам «от 0 до 10 лет» и «от 10 до 19 лет». На них приходится по 1% от всех заражений.
  • В Институте медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского подтверждают – молодые люди не инфицируются из-за особенностей иммунной системы, в частности потому, что они часто заражаются различными видами коронавирусов в детских садах и школах. Но пока это научная гипотеза и ее необходимо подтвердить дальнейшими исследованиями.
  • «Вполне возможно, что вирус действительно не очень опасен для детей, но пока информации на этот счет недостаточно», – цитируют «Известия» эксперта института Александра Лукашева.

Группа риска

  • Основной группой риска для заболевания коронавирусом являются люди старше 60 лет, которые часто имеют сопутствующие хронические заболевания и ослабленный иммунитет. Почти все умершие от легочной пневмонии на сегодняшний день – это люди старше 70 лет.
  • Комментируя выводы китайских исследователей, директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова пояснила, что человеческий иммунитет с годами становится более слабым и восприимчивым к инфекциям.
  • «Кроме того, наличие хронических заболеваний часто служит причиной развития осложнений. Поэтому все вирусные инфекции крайне опасны для пожилых людей. Именно эта группа населения более восприимчива к ним», – заключила эксперт.
  • Согласно статистике заболеваемости, большинство случаев заражения коронавирусом – 87% приходится на людей в возрасте от 30 до 79 лет. Большая часть скончавшихся от вируса имели хронические заболевания. И именно их обострение стало причиной смерти.

Чем взрослее – тем сложнее

  • Вывод китайских экспертов подтверждает и статья, которую опубликовали власти страны. В ней речь шла о показателях смертности среди первых зараженных в городе Ухань. Оказалось, что среди умерших детей нет.
  • Продолжая тему «возрастного риска», завлабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков отмечает, что чем взрослее человек, тем сложнее он будет переносить заболевание. Причем, это характерно для всех инфекционных заболеваний, включая грипп.
  • «Разница с COVID-19 только в том, что с гриппом люди сталкиваются ежегодно и у них присутствует остаточный иммунный ответ к заболеванию, несмотря на быстрые мутации возбудителя», – подчеркнул ученый. Он отметил, что в таком случае взрослые люди, наоборот, намного проще переносят грипп.
  • Что касается детей, то они впервые встречаются с болезнью и не имеют сформировавшейся иммунной системы к вирусу. «В случае с COVID-19, мы, как дети, только нарабатываем иммунный ответ. Конечно, у некоторых из нас были близкородственные инфекции, и эти люди проще перенесут заболевание, потому что имеют антитела», – резюмировал Волчков.
  • Между тем, согласно данным главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесус, смертность от коронавируса составляет 3,4%, тогда как от гриппа – меньше 1%. Коронавирус ведет к более тяжелым осложнениям, чем грипп, в связи с отсутствием иммунитета у людей к новому заболеванию. При этом оба заболевания распространяются воздушно-капельным путем. Вакцины от коронавируса пока нет.

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Редакция "Капитала Страны"

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