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Деньги на экспорт. Как государство помогает поставлять за рубеж российские товары

7 Ноября 2019 432 0 Экономика
Деньги на экспорт. Как государство помогает поставлять за рубеж российские товары

Во втором полугодии этого года российские экспортеры продемонстрировало уверенный рост поставок и начали осваивать новые рынки. При этом, как отметил во время встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым руководитель РЭЦ Андрей Слепнев, объем государственной поддержки экспорта только по линии Российского экспортного центра за девять месяцев 2019 года достиг отметки $14,8 млрд.

Новые драйверы

После некоторого спада в первом полугодии на фоне высокой базы 2018-го и сложной внешней конъюнктуры во  второй  половине 2019-го зафиксирован активный рост несырьевого экспорта  - в июле он составил плюс 14%, в августе – еще плюс 8%.

Как рассказал премьер-министру руководитель РЭЦ, «образовался целый перечень новых отраслей, которые теперь уже переломили тренд». Рост обусловлен новыми драйверами - сейчас динамику начинают задавать  экспортные поставки, прежде всего, продукции АПК – масла, мяса, рыбы, кондитерских изделий. Масло в больших объемах поступает на Ближний Восток, в Азию и Африку. Российская рыба весьма востребована в азиатском регионе. А после того как на межгосударственном уровне был достигнут ряд соглашений, российские компании стали активно поставлять мясо в Китай.

Кроме того, активно экспортируются из России минеральные удобрения, фармацевтическая продукция, косметика, одежда и автомобили.

Сфера машиностроения показала рост почти на десять процентов. Рост в 30% зафиксирован в экспортных поставках автомобилей и различных автокомпонентов. Как  отметил руководитель РЭЦ, интерес к этой продукции проявляют европейцы, особенно заказчики из Германии, которые приезжают сами и  обращаются с просьбами найти для них российских поставщиков, потому что соотношение «цена – качество»  для них лучшее  именно в нашей  стране.

В экспортный рост пошла и легкая промышленность: несмотря на падение цен поставки продукции увеличились  более чем на 10 процентов. При этом партнеры РЭЦ по электронным площадкам проявляют интерес к одежде российских дизайнеров.

Дмитрий Медведев отметил, что  все эти поставки не связаны ни с сырьем, ни с энергетикой. Андрей Слепнев в свою очередь подчеркнул, что потенциал на этих рынках, для России относительно новых, очень серьезный, и ранее российские экспортеры явно недооценивали свои силы.

Формы поддержки

Достигнутые  показатели - во многом результат принятых государством мер по поддержке экспорта из России. Как было отмечено на встрече с главой правительства РФ, по линии Российского экспортного центра за девять месяцев текущего года объем этой поддержки достиг 14,8 миллиарда долларов, ее  получили примерно 8,5 тысяч экспортеров.

По своей линии РЭЦ, как пишет «Российская газета», с текущего года он взял на себя координацию работы центров поддержки регионального экспорта. Через промоушен, выставки и другие инструменты получили содействие примерно 6,5 тысяч предприятий. Еще около пятисот компаний являются участниками программы содействия федеральными субсидиями.

Слепнев также сообщил, что РЭЦ успешно опробовал такой инструмент как электронная торговля.

"Сейчас тысячи компаний сопровождаем по выходу на зарубежные электронные площадки. Объемы продаж уже порядка 115 млн долларов", - отметил руководитель РЭЦ.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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