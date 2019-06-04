«День вместе!» Как школьный День открытых дверей стал праздником для всего поселка в Подмосковье

В подмосковном поселке Кратово в школе № 28 решили провести День открытых дверей в новом формате под девизом «День вместе!». Но мероприятие вышло далеко за границы школьного двора и стало событием для всего поселка.

Показали высший класс

У гостей праздника глаза разбегались от количества предложенных мероприятий. Учителя и ученики школы №28, которую возглавляет директор Галина Лайко, организовали образовательные, творческие, проектные площадки. Каждый выбирал, что ему больше по вкусу - «Литературная гостиная», «Чаепитие в гостях у Алисы в стране чудес», «Поле чудес», музыкально-географическое шоу «Угадай мелодию!», интеллектуальная игра по занимательной математике «Сильное звено». Прошел также турнир знатоков истории и мини-турнир по футболу.

Для участников праздника организовали мастер-классы «Играем в теннис вместе», «Танцуем с нами!», «Пейзаж акварелью», «Увлекательное рукоделие», а также мастер-класс военно-патриотического клуба «Звезда» имени Героя России генерал-полковника Анатолия Романова.

Все воочию убедились, что школа на подъеме и с детьми работать здесь умеют по-настоящему.

Школа №28 получила признание на конкурсах федерального и регионального уровней по четырем направлениям деятельности - сертификаты и дипломы победителя за военно-патриотическое воспитание, углубленное изучение английского языка и международное сотрудничество со школами Великобритании, результативность участия в районных научно-практических конференциях, профориентационную работу со старшеклассниками.

На «дне открытых дверей» дети были активно стремились показать свои достижения, а учителя и зрители сопереживали и болели так, что с окраин Кратово приходили люди узнать, что происходит. И тут же пополняли ряды зрителей и болельщиков.

Наградили победителей

Потом состоялась торжественная церемония подведения итогов ежегодного школьного конкурса «Честь и достоинство» и награждение всех участников образовательного процесса - и учеников, и учителей, и родителей.

В церемонии приняли участие председатель Совета депутатов Раменского муниципального района Владимир Дёмин, глава городского поселения Кратово Алексей Емельянов, руководитель Администрации городского поселения Кратово Лариса Байкова, председатель Совета ветеранов Раменского района Надежда Желтухина, председатель Гильдии предпринимателей Раменского муниципального района Юрий Ермаков, начальник отдела общего образования Комитета по образованию Раменского р-на Светлана Артемова, заместитель председателя Совета ветеранов Раменского района Петр Олейник.

Лучшие из лучших

Наградили победителей в нескольких номинациях.

«Гордость школы» - в этой номинации для участников предметных олимпиад и интеллектуальных конкурсов победила Ульяна Гыштемулте - 9а класс.

«Первые шаги в науку» - в этой номинации для участников школьных научно-практических конференций победил Василий Ахтырский - 8а класс.

«Творческие звезды» - в этой номинации для талантливых ребят лучшими названы Виктория Гордеева - 6к класс и Пыжова Элина - 7а класс.

В номинации «Лидер» для ребят, которые помогают коллективу двигаться вперед, делают школьную жизнь интересной и разнообразной, лучшей признана Диана Бумбу - 9б класс.

В номинации «Стремящиеся ввысь» для тех, кто научился преодолевать трудности и решать проблемы, победил Артем Заморуев из 9а класса.

В номинации «Патриоты школы – защитники Родины» лучшим признан Акмалджон Абдуллаев из 11а клсса.

Спортсменом года стал Тимур Турсунбоев - 7а класс, учеником года - Евдокия Краева (8а класс)

«Классом года» признан 6к класс (кадетский), классный руководитель – Надежда Фролова.

Учителем года стал Александр Колтунов, преподаватель ОБЖ, руководитель военно-патриотического клуба «Звезда».

На празднике определили победителей в номинациях «Лучшая массовая площадка «Дня открытых дверей», «Самый активный класс «Дня открытых дверей», а также победителей в родительском конкурсе «За достижение в воспитании детей».

Завершилась церемония выступлением народного ансамбля Казачьей песни «Гуляй, душа!».

А праздник обязательно повторится. И обязательно – для всех. Потому что благодаря усилиям администрации и учеников школы это был и будет – «День вместе!»