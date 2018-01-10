Демарш «Альфа Банка», Медведев и многодетные семьи, криптовалюты для госслужащих, уходят Люди 177 0 Итоги дня

Альфа Банк прекращает работать с «оборонкой». Почему? Точка зрения главы «Альфа групп» Михаила Фридмана и его оппонентов из органов государственной власти. Это частный случай, или тревожный звонок для всей российской экономики и ее банковской системы?

Перекрыта Украинско – Польская граница. В Львовской области. Чего добиваются протестующие?

Премьер Медведев озаботился жильем для многодетных семей. Что теперь изменится в их жизни?

Конфликт «Роснефти» и «Алроса» развивается. ФАС начала свою проверку. Чем дело кончится – пока не ясно.

Минтруд разрешил госслужащим не указывать в справках о доходах наличие криптовалюты. Вот тут-то криптовалютный рынок у нас и развернется! А почему только госслужащим? А остальным гражданам?

Но и Госдума не дремлет. Разрабатывает закон об использовании криптовалют в России.

Ушел из жизни всенародно любимый артист Михаил Державин. Скорбим и сочувствуем близким.

920 миллиардов на Новый год. Цена праздников для россиян.