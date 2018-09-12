«Давайте поменяем подход». Заключат ли Россия и Япония мирный договор?

Президент России Владимир Путин во время заседания Восточного экономического форума сообщил о том, что принял предложение, озвученное премьером Японии Синдзо Абэ об изменении подхода к переговорам по заключению мирного договора. Причем, как заявил глава РФ, договор может быть заключен до конца года без предварительных условий. До сих пор главной причиной незаключенного мирного договора между странами являлся спорный вопрос о четырех Курильских островах, на которые Япония пытается заявить свои права.

До конца года

«Такая простая мысль пришла мне в голову прямо сейчас», – заявил российский лидер о том, что нужно поменять подход к мирному договору между Россией и Японией. Он напомнил, что страны вот уже 70 лет пытаются выйти на заключение мирного договора. Официально война между двумя государствами прекратилась с подписанием советско-японской декларации 1956 года. Этот документ был ратифицирован японским парламентом и Верховным советом СССР. Он подразумевал заключение мирного договора в самые короткие сроки.

«Так вот, 70 лет мы ведем переговоры. Синдзо сказал: давайте поменяем подход. Давайте. Давайте заключим мирный договор, ну не сейчас, но до конца года. Без всяких предварительных условий. А потом на основе мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы. Это облегчило бы нам решение всех проблем», – заключил глава России.

Таким образом президент России, как передает РБК, ответил на очередной призыв премьера Японии заключить мирный договор. Тем не менее, по словам Синдзо Абэ, для заключения мирного договора между странами все еще существуют препятствия.

«Господин президент Путин, давайте еще раз подтвердим нашу решимость, наши намерения перед многочисленными свидетелями, перед всей нашей аудиторией. Если мы этого не сделаем сейчас, то когда же? Если этого не сделаем мы, то кто же это сделает, кроме нас?» – сказал Абэ, обратившись к российскому лидеру.

«Мягкие удары»

Как считает главный редактор Business FM Илья Копелевич, самой интересной частью пленарного заседания стал момент, когда Путин и Абэ обменялись «очень мягкими и очень вежливыми, но все же ударами». Японский премьер продемонстрировал поэтичную речь, сопроводив все это видеорядом о том, какие конкретные человеческие плоды приносит уже начавшееся сотрудничество между Россией и Японией.

Были показаны пациенты медицинских центров, жильцы домов, которые были построены по японским технологиям на Дальнем Востоке, рассказал Копелевич. Журналист отметил, что в один момент показали лицо Путина, который внимательно слушал своего японского оппонента. «Не буду никак интерпретировать выражение его лица. В конце концов, после показа этих возможностей вновь Синдзо Абэ заговорил о подписании мирного договора, а это значит – о решении вопроса о четырех или двух южнокурильских островах», – рассказал главный редактор.

«Мне кажется, что премьеру Синдзо Абэ отреагировать на этот поворот, который Владимир Путин внес, будет не так-то просто», – заключает журналист.

Что мешает заключить мирный договор

Заключить мирный договор странам мешают спорные вопросы. В частности, Япония, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, заявляет, что она является претендентом на владение четырьмя курильскими островами: Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Со своей стороны Россия придерживается позиции, что данные острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

Возвращение островов Японии стало главным условием заключения мирного договора с Россией. Договор после Второй мировой войны так и не был подписан.

Еще в 1956 году СССР и Японией была подписана Совместная декларация, согласно которой Москва давала согласие рассмотреть после подписания мирного договора вероятности передачи островов Хабомаи и Шикотана. О Кунашире и Итурупе речи не шло. Со своей стороны в СССР рассчитывали, что данный документ сможет поставить точку в споре. Однако для японской стороны это было только частью решения проблемы. После этого состоялся еще ряд переговоров, однако они ни к чему не привели.

В данный момент позиция России состоит в следующем: Южные Курилы стали территорией СССР по итогам Второй мировой войны. Поэтому над ними существует российский суверенитет, причем, с соответствующим международно-правовым оформлением. И этот факт сомнению не подлежит.