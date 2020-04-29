Данные 12 млн россиян, обратившихся за кредитами, выставили на продажу 538 0 Экономика

Получатели микрозаймов в 2017-2019 годах оказались под ударом – их персональные данные, включающие номера паспортов, телефоны и сведения об электронных кошельках, выставлены на продажу анонимным продавцом. В пробнике базы злоумышленник предлагает протестировать 1,8 тыс. клиентов микфрофинансовых организаций. По данным финансового маркетплейса «Юником24», конфиденциальная информация могла утечь от одной из организаций, но какой именно, представители компании не сообщают.