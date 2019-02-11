Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
11 ФЕВ, 10:37 МСК
USD (ЦБ)    66,0628
EUR (ЦБ)    74,8954

11 ФЕВ, 10:37 МСК
USD (ЦБ)    66,0628
EUR (ЦБ)    74,8954

Цифровое телевидение идет по России, 1 трлн руб. вложат в Северный морской путь и другие новости понедельника

11 Февраля 2019 97 0 События и факты
Цифровое телевидение идет по России, 1 трлн руб. вложат в Северный морской путь и другие новости понедельника

Сегодня семь российских регионов начинают переход на цифровое эфирное вещание. Это Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чечня. В результате перехода «на цифру» зрители получат доступ к 20 бесплатным телеканалам с высоким качеством «картинки», передает РИА Новости. 15 апреля переход на цифровое вещание охватит еще 20 российских регионов, а 3 июня – остальные 57.

Второе место в мире заняла Москва по числу автомобилей каршеринга в прошлом году, сообщает ТАСС. Каршеринг – это краткосрочная аренда машин. В 2018 году на каршеринговых автомобилях было совершено 23 млн поездок. Этим видом услуг клиенты воспользовались 700 тыс. раз. Сегодня в Москве работают 14 операторов краткосрочной аренды автомобилей. Жителям и гостям города доступны 17 тыс. машин.

Около триллиона рублей в ближайшие 5 лет вложит Россия в развитие Северного морского пути (СМП), пишет «Коммерсант». 305 млрд составит бюджетное финансирование. Остальные средства будут даны частными инвесторами. СМП является для страны стратегическим проектом. Он не только позволит связать порты Арктики и Европу, что обеспечит доставку сжиженного природного газа (СПГ) из разрабатываемых на Севере месторождений и строящихся заводов по производству сжиженного газа. СМП – кратчайший морской путь из Азии в Европу. Россия надеется, что ей удастся перенаправить гигантский поток китайского экспорта по этому маршруту.

Выбрана пятерка самых удобных автомобилей. Критериями, по которым проводилась оценка стали внешний вид, низкая цена и количество предоставляемых опций. Согласно предпочтениям россиян первое место занял Volkswagen Polo. Следом за ним расположился кроссовер Mitsubishi ASX. Далее следуют седан Toyota Camry, корейский Kia Rio и кроссовер Nissan Qashqai. Отечественных автомобилей в списке не обнаружено, сообщает РИА Новости.

250 иностранных компаний, включая Discovery и Bloomberg, хотят переместить свой бизнес на территорию Нидерландов, передает «Интерфакс». Причина тому – пресловутый Brexit, который намечен на 29 марта 2019 года. Власти Нидерландов отмечают, что в случае такого перемещения в стране появится около 10 тыс. новых рабочих мест.

Следы неизвестной цивилизации обнаружены в Западной Сахаре. В результате раскопок были найдены каменные сооружения, некоторые из которых образовывали комплексы до 630 метров. Ученые оценивают возраст этих сооружений в 1,5 тыс. лет.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 1

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: инфраструктура, инвестиции, инновации – над какими «и» расставили точки?

ТОП-10 достижений недели: инфраструктура, инвестиции, инновации – над какими «и» расставили точки?

В Московской области собрали первый экземпляр двигателя РД-171МВ

В Московской области собрали первый экземпляр двигателя РД-171МВ

В Волгоградской области открыли производство уплотнителей и комплектующих для запорной арматуры

В Волгоградской области открыли производство уплотнителей и комплектующих для запорной арматуры

В Ростовской области открыли учебно-производственный корпус «Наука» Донском ГТУ

В Ростовской области открыли учебно-производственный корпус «Наука» Донском ГТУ

Новости СМИ

Новости дня

10:18 Капитан судна «Норд» Владимир Горбенко вернулся домой в Крым Капитан судна «Норд» Владимир Горбенко вернулся домой в Крым
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
09:47 Владимир Зеленский планирует лишить депутатов неприкосновенности Владимир Зеленский планирует лишить депутатов неприкосновенности
08:59 Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться во Флориде Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться во Флориде
08:19 В Афганистан внезапно прибыл врио главы Пентагона В Афганистан внезапно прибыл врио главы Пентагона
07:55 Недостаток сна может повредить ДНК человека Недостаток сна может повредить ДНК человека
07:26 Премию BAFTA как лучший фильм получила картина Альфонсо Куарона Премию BAFTA как лучший фильм получила картина Альфонсо Куарона
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
07:06 В России могут повыситься цены на авиабилеты В России могут повыситься цены на авиабилеты

Узнай, страна!

08 ФЕВ, 20:51 ТОП-10 достижений недели: инфраструктура, инвестиции, инновации – над какими «и» расставили точки? ТОП-10 достижений недели: инфраструктура, инвестиции, инновации – над какими «и» расставили точки?
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
08 ФЕВ, 17:31 В Московской области собрали первый экземпляр двигателя РД-171МВ В Московской области собрали первый экземпляр двигателя РД-171МВ
08 ФЕВ, 17:01 В Волгоградской области открыли производство уплотнителей и комплектующих для запорной арматуры В Волгоградской области открыли производство уплотнителей и комплектующих для запорной арматуры
08 ФЕВ, 13:25 Федеральные эксперты отмечают позитивный опыт Омской области в сфере внедрения цифровых технологий Федеральные эксперты отмечают позитивный опыт Омской области в сфере внедрения цифровых технологий
08 ФЕВ, 08:25 Тамбовский губернатор получил национальную премию «Профессор года-2019» Тамбовский губернатор получил национальную премию «Профессор года-2019»
07 ФЕВ, 16:33 Вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров: Палата готовит выпуск нового журнала «Коммерческий арбитраж» Вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров: Палата готовит выпуск нового журнала «Коммерческий арбитраж»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter