Цифровое телевидение идет по России, 1 трлн руб. вложат в Северный морской путь и другие новости понедельника

Сегодня семь российских регионов начинают переход на цифровое эфирное вещание. Это Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чечня. В результате перехода «на цифру» зрители получат доступ к 20 бесплатным телеканалам с высоким качеством «картинки», передает РИА Новости. 15 апреля переход на цифровое вещание охватит еще 20 российских регионов, а 3 июня – остальные 57.

Второе место в мире заняла Москва по числу автомобилей каршеринга в прошлом году, сообщает ТАСС. Каршеринг – это краткосрочная аренда машин. В 2018 году на каршеринговых автомобилях было совершено 23 млн поездок. Этим видом услуг клиенты воспользовались 700 тыс. раз. Сегодня в Москве работают 14 операторов краткосрочной аренды автомобилей. Жителям и гостям города доступны 17 тыс. машин.

Около триллиона рублей в ближайшие 5 лет вложит Россия в развитие Северного морского пути (СМП), пишет «Коммерсант». 305 млрд составит бюджетное финансирование. Остальные средства будут даны частными инвесторами. СМП является для страны стратегическим проектом. Он не только позволит связать порты Арктики и Европу, что обеспечит доставку сжиженного природного газа (СПГ) из разрабатываемых на Севере месторождений и строящихся заводов по производству сжиженного газа. СМП – кратчайший морской путь из Азии в Европу. Россия надеется, что ей удастся перенаправить гигантский поток китайского экспорта по этому маршруту.

Выбрана пятерка самых удобных автомобилей. Критериями, по которым проводилась оценка стали внешний вид, низкая цена и количество предоставляемых опций. Согласно предпочтениям россиян первое место занял Volkswagen Polo. Следом за ним расположился кроссовер Mitsubishi ASX. Далее следуют седан Toyota Camry, корейский Kia Rio и кроссовер Nissan Qashqai. Отечественных автомобилей в списке не обнаружено, сообщает РИА Новости.

250 иностранных компаний, включая Discovery и Bloomberg, хотят переместить свой бизнес на территорию Нидерландов, передает «Интерфакс». Причина тому – пресловутый Brexit, который намечен на 29 марта 2019 года. Власти Нидерландов отмечают, что в случае такого перемещения в стране появится около 10 тыс. новых рабочих мест.

Следы неизвестной цивилизации обнаружены в Западной Сахаре. В результате раскопок были найдены каменные сооружения, некоторые из которых образовывали комплексы до 630 метров. Ученые оценивают возраст этих сооружений в 1,5 тыс. лет.