Цифровое будущее России. Какие прогнозы дают участники форума Финансового университета?

На шестом Международном форуме Финансового университета при Правительстве РФ политики, российские и иностранные бизнесмены, финансовые эксперты обсудили изменения в мировой экономике в эпоху индустриальной революции 4.0, а также различные сценарии будущего цифровой экономики России.

В рамках деловой программы форума был проведен ряд конференций. Оживленные дискуссии развернулись по темам «Почему замедляется мир?», «Российские предприниматели: двигатели роста или вымирающий вид?», «Бедность в богатой стране», «Цифровая экономика: труд и человек», «Новые финансы для нового мира».

Участники конференций стремились разобраться, как в среднесрочной перспективе будет функционировать синтез научных технологий и человеческого потенциала.

Они искали ответы на вопросы о том, почему мировая экономика сегодня имеет самые низкие показатели роста за последние два десятилетия. Кроме того, спорили о том, что придет на смену либеральной идее и на самом ли деле она себя изжила.

Так, итальянский журналист и писатель Джульетто Кьеза поделился своим мнением о том, что нынешний экономический и политический уклады обречены на разрушение, крах либерально-демократической системы неизбежен, а мировое сообщество движется к мировой тоталитарной системе.

Ряд спикеров представил пессимистичные прогнозы о том, что глобальный дисбаланс сил создает серьезные угрозы мировой экономике, подчеркнув, что доллар после кризиса 2014 года укрепил свои позиции, сильно обогнав евро, японскую йену и фунт.

Было отмечено, что на сегодняшний день дневной оборот рынка Форекс составляет $6 трлн, а основная проблема заключается в валовых потоках капитала, которые часто скрываются за «чистыми» потоками и надувают «финансовые пузыри», приводящие к мировым кризисам.

Аналитики отмечали, что современный мир стремительно рисует «новые контуры» в экономике и на финансовом рынке.

Объем инноваций столь велик, что модификация существующих и создание новых отраслей экономики происходит очень быстро. От разработки инновационного продукта до его поступления к массовому потребителю, теперь, как правило, проходит всего за несколько месяцев. Например, новая игра «Покемон» за 19 дней набрала 19 млн пользователей. При том, что в своем время внедрение телефона происходило 50 лет, а переход к повсеместному применению банковских карт - 28 лет.

Россия не отстает от мировых тенденций и в 2019-2024 годах планирует направить на развитие цифровой экономики более одного триллиона рублей.

Эти вложения позволят успешно продвигаться вперед в создании искусственного интеллекта, новых технологий и финансовых инструментов. Таки меры позволят составить серьезную конкуренцию крупнейшим экономикам мира.

При этом, на взгляд экспертов, России необходимо перейти от действующей последние несколько лет модели макроэкономической стабилизации к модели инвестиционного развития и экономического роста.

Для этого понадобится внести серьезные коррективы в налоговую и финансово-бюджетную политику, создать инструменты для привлечения частных инвестиций и стимулы для внедрения инноваций.