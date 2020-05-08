Что лучше: работа на дому или в офисе? Сотрудники оценили преимущества удаленки

Международная группа ученых провела опрос среди сотрудников компаний, вынужденных перейти на удаленную работу в связи с эпидемией коронавируса. Работники сами оценили свою производительность труда и отвели на вопрос: готовы ли они продолжать работать удаленно или хотят вернуться в офис?

Четверо из каждых десяти человек готовы продолжать выполнять свою работу из дома, когда будет отменен режим самоизоляции, связанный с COVID-19. Но почти столько же колеблются или вовсе не склонны оставаться на удаленке, если они могут вернуться в офис. К такому выводу пришли исследователи из Университета Монреаля, которые провели предварительный анализ ответов 1614 человек, участвовавших в период с 4 по 17 апреля в проводимом исследовании о том, как работники на удаленке приспосабливаются к пандемии. Исследование провели профессора Таня Саба и Гаэль Кашат-Россет из Университета Монреали совместно с исследователями из Университета Лаваль и Тулузской школы бизнеса во Франции.

Анализ основан на проведении опросов респондентов, 75 процентов из которых были женщины, а 25 процентов мужчины, в основном из Квебека. Около 85 процентов участников опроса были в возрасте 40 лет, 85 процентов имеют высшее образование, а 70 процентов работают в государственном секторе.

Производительность увеличилась

Одна треть респондентов ответили, что чувствуют, что их производительность возросла, поскольку приходится работать удаленно - и это несмотря на то, что более половины участников исследования работают дома вместе с другим человеком. Те, кто сказал, что они более продуктивны, как правило, старше 40 лет и тратят меньше времени на выполнение семейных и других обязанностей.

«Интересно отметить, что и мужчины, и женщины сказали, что они более продуктивны», - сказала профессор Саба. «Неверно говорить, что только женщины предпочитают удаленную работу, как способ сбалансировать свою работу и семейную жизнь. Причины более сложные и разнообразные».

Кроме того, те, кто увеличил свою рабочую нагрузку с помощью дистанционной работы, также сообщили о большей продуктивности. По их словам, удаленка является средством для лучшего контроля своего времени и объема работы, которую они выполняют.

Комфортно с компьютерами

По мнению респондентов, удобство работы с информационными технологиями и возможность работать на расстоянии являются важными факторами повышения производительности.

С другой стороны, те, кто чувствуют себя изолированными и далекими от процесса принятия решений, сообщили, что они менее продуктивны со времен удаленной работы.

«Это вопрос как организационной изоляции, так и социальной изоляции от коллег», - пояснила Саба.

Аналогичным образом, о снижении производительности сообщили те, чья рабочая нагрузка зависит от способности их коллег справляться со своей работой.

«Это те элементы, с которыми могут работать организации, если они хотят расширить удаленную работу, например, путем создания регулярных информационных и консультационных форумов», - говорит Саба.

Технология на помощь

Чуть более половины участников заявили, что они нашли или создали технологические решения проблем, связанных с их работой.

Те, кто объявил себя новаторами, как правило, моложе, мужчины, а не женщины, и имеют уровень образования выше среднего.

По словам Сабы, новаторы - это те, кто преодолел трудности и продемонстрировал устойчивость. Например, они нашли способы совмещать удаленную работу с семейными и личными обязанностями.

Респонденты в небольших организациях и небольших группах были наиболее инновационными, вероятно, потому что они получали меньшую поддержку от своих организаций и должны были полагаться на себя, чтобы выполнить работу.

«На самом деле, изменение задачи, вызванное удаленной работой, было наименее оцененным аспектом работников, но для них это было источником инноваций», - говорит профессор Кашат-Россет.

После окончания эпидемии

Если бы у них был выбор вернуться в офис после окончания эпидемии COVID-19, предпочли бы люди остаться дома?

На этот вопрос 39 процентов респондентов заявили, что они в какой-то степени или полностью согласны, а 37 процентов в той или иной степени не согласны. Большое количество - 24 процента - не определились.

Как среди мужчин, так и среди женщин те, кто наиболее склонен к удаленной работе, как правило, старше и с большей вероятностью будут уделять больше времени семейным или другим обязанностям.

Для исследователей был в опросе один сюрприз: около 50 процентов респондентов никогда или почти никогда не работали удаленно до режима самоизоляции. Из них одна треть согласились или полностью согласились с идеей продолжать работать из дома после эпидемии; только 19 процентов категорически не согласились; 47 процентов не определились.

Наконец, те, кто перешел на удаленную работу в самом начале эпидемии, с большей вероятностью захотят продолжить ее после окончания эпидемии; те, кто уже работал удаленно до эпидемии, чувствовали то же самое, утверждают исследователи. Они ожидают новых результатов по мере продолжения опроса, пишет phys.org.

«Это только предварительные результаты первой волны ответов, которые мы получили», - говорит Саба. «Многие другие аспекты еще предстоит проанализировать, поскольку последуют другие опросы».

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