Что дорожает в Москве, Польша закрывает границы, газовые споры России и Украины – что в итоге? 243 0 Итоги дня

Общественный транспорт в Москве дорожает. Со второго января. Кому не нравится – на велосипеды и самокаты! И семейному бюджету подспорье, и для здоровья полезно!

Польша закрывает границы. Для беженцев из мусульманских стран. Потому как из Украины уже «понаехали».

Судьба первого ангольского спутника до конца не известна. То, сначала, связь с ним пропала, То, потом, вроде восстановилась. Но будет ли он работать? Жизнь покажет. Но чему тут удивляться – специалисты РКК «Энергия» его строили. А ангольским товарищам расстраиваться не стоит – первый блин, он всегда комом.

Стокгольмский суд – «самый гуманный суд в мире»! Присудил он Газпрому всего 2 миллиарда долларов за газ по действующему контракту с Украиной. Хотя Газпром просил 56. Зато обязал Киев ежегодно покупать у Газпрома 5 миллиардов кубометров газа. Кто в результате выиграл, а кто проиграл. Читайте здесь.

Почему Президент Путин назвал взрыв в Петербургском супермаркете терактом? Хотя первоначально Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство».