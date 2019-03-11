Чемодан, вокзал, Молдавия. Куда сбежит Порошенко, если останется без кресла президента

На Украине политические противники президента Петра Порошенко уверены, что он непременно проиграет предстоящие выборы, после чего будет вынужден покинуть пределы страны. При этом, как заявляет один из бывших членов партии «Блок Петра Порошенко», он даже знает, куда глава страны может сбежать: в Испанию или Молдавию. Несмотря на то, что налицо все факты проигрыша Порошенко, ряд экспертов советует не списывать его со счетов. Как минимум по причине того, что он может заручиться крепкой поддержкой США.

План побега

Депутат украинской рады Сергей Лещенко рассказал о том, что Петр Порошенко может сбежать из страны, если проиграет выборы президента. При этом парламентарий назвал страны, которые станут местом бегства пока что еще главы государства. «Тут проблема не только в Порошенко, а что будет огромный запрос на наказание Порошенко», – заявил Лещенко. Он отметил, что глава Украины владеет недвижимостью в Испании. Кроме этого, он является «бизнес-партнером» в Молдавии. Не исключено, что именно туда и сбежит Порошенко.

Депутат также убежден, что Порошенко «заслуживает наказания» за коррупцию.

Примечательно, что о возможном побеге Порошенко из Украины сообщил и бывший министр экономики Украины Владимир Лановой. В издании «Главред» вышла его статья об этом. Как считает экс-министр, Порошенко намеренно «затягивает войну», чтобы получить доходы. В качестве подтверждения он приводит факт: только за этот год он задекларировал в 82 раза больше, чем за прошлый. Плюс к этому, Лановой считает, что президент планирует продать завод «Ленинская кузница».

«Это позволяет сделать вывод о подготовке его бегства с Украины из-за безнадежности победы на выборах», – делает вывод Лановой.

Антирейтинг

О том, что у Порошенко нет шансов пойти на второй президентский срок на Украине, политики и эксперты говорят уже давно. В основе лежат итоги социологических исследований: Порошенко имеет весьма внушительный антирейтинг и низкий рейтинг поддержки – ниже, чем у остальных кандидатов на пост президента.

На этом фоне активизировался бывший президент Украины Виктор Янукович. В первых числах февраля он дал специальную пресс-конференцию, посвященную предстоящим выборам. В течение полутора часов бывший политик отвечал на все вопросы примерно одним утверждением: «без фальсификаций действующая власть не победит на выборах».

Как показали итоги последнего исследования, за Порошенко свои голоса готовы отдать 11,3% от всех избирателей Украины – этот результат отправил его на второе место в рейтинге популярности кандидатов. Первая позиция у шоумена Владимира Зеленского – его готовы поддержать 17% украинцев. С похожим результатом – 11% – выступает еще один соперник действующего президента – Юлия Тимошенко. Однако ее отличие в том, что популярность она, скорее, теряет, чем приобретает.

Чемоданы пока не пакует

Как считает политолог Андрей Суздальцев, на данный момент говорить о том, что Порошенко уже начал паковать чемоданы для побега, еще рано. Действующий глава Украины, судя по всему, все еще надеется на поддержку американцев. «Он до последней минуты будет рассчитывать на Вашингтон, и пока не получит прямого указания «собирать вещи», никуда он не тронется – это во-первых. Во-вторых, Порошенко будет, конечно же, искать любые варианты, чтобы остаться у власти», – высказал эксперт предположение в эфире радио Sputnik. Он отметил, что за три недели до выборов Порошенко «бросил в бой» все, что мог.

«В то же время последние скандалы, связанные с коррупционными разбирательствами в его администрации, нанесли ему ощутимый удар, поэтому выход его во второй тур становится очень сомнительным», – считает Суздальцев, добавляя, что окончательно списывать Порошенко с политической сцены еще рано.