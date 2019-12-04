Чем азербайджанский тар привлек москвичей

Заслуженный артист Азербайджана, известный тарист Сахиб Пашазаде – частый гость в России, именно его пригласили впервые сыграть в нашей стране необычное сочинение Фараджа Караева «Проповедь, мугам и молитва».

Тар называют королем азербайджанских народных инструментов. И недаром: как объясняет Сахиб Пашазаде, на нем можно играть и мугам, и старинные народные танцы, и классические произведения.

«Я играю с народными, камерными, симфоническими оркестрами, в том числе сочинения Моцарта, Баха, Чайковского, Рахманинова...» – говорит музыкант.

Недаром еще в 2012 году тар был внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Неудивительно, что именно этот инструмент звучит в синкретичном сочинении Фараджа Караева «Проповедь, мугам и молитва». Впервые его в исполнении Сахиба Пашазаде широкая публика услышала совсем недавно – на Международном форуме ЮНЕСКО во дворце Ширваншахов в Баку. Как признается маэстро в разговоре с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева:

«Очевидно, мое исполнение понравилось автору, так как весной этого года из Министерства культуры Азербайджана мне сообщили, что ректор Московской консерватории Александр Сергеевич Соколов приглашает меня на XVI международный фестиваль современной музыки, специально чтобы сыграть премьеру произведения Фараджа Караева в Москве. Конечно, я очень обрадовался – для меня честь участвовать в Московском форуме и играть эту прекрасную музыку».

В российской столице Сахиб Пашазаде выступил с российским ансамблем «Студия новой музыки» и очень высоко оценил профессиональный уровень, а также ту степень взаимопонимания, которая сложилась у него с российскими музыкантами и дирижером Сергеем Акимовым.

«Мы поняли друг друга с первых нот, и на второй репетиции, на которой присутствовал Фарадж Караев, мы уже играли на одном дыхании. Мы сдружились и остаемся на связи. Я желаю всем участникам ансамбля творческих успехов и, дай бог, еще сыграю с ними вместе», – выразил надежду маэстро.

Сочинение Фараджа Караева произвело самое сильное впечатление на российскую публику. «Наше выступление было уже в конце концерта, мы вышли на сцену в половине десятого вечера, но зал был полон и полностью поглощен нашей музыкой. Три или четыре раза нас вместе с композитором вызывали на бис, зрители аплодировали стоя. Я до сих пор под впечатлением от того, какая теплая, интеллигентная была публика: как нас слушали, как восприняли музыку, какие были аплодисменты, – вспоминает Сахиб Пашазаде. – Ко мне подошла женщина-музыкант и сказала, что мы играем настолько завораживающе, что она не может подобрать слов. Подошел и художественный руководитель Московского форума профессор Владимир Григорьевич Тарнопольский, и другие профессора-музыковеды. Все они восхищались тем, какое это оригинальное, интересное, и притом духовное произведение, и как красиво мы сыграли его. А сам композитор Фарадж Караев крепко обнял меня и сказал, что все прошло замечательно. Это было мне очень-очень приятно».

Любят азербайджанский тар не только в Москве, но и в далеком Якутске. Например, на Международном фестивале «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо», который проходил в 2016 году, Сахиб Пашазаде наградили сразу пятью дипломами – так высоко оценили его мастерство публика и жюри.

«В Якутске я чувствовал себя как Майкл Джексон – так восторженно слушатели приняли мое исполнение. На открытии было пять тысяч зрителей, и весь зал аплодировал стоя. Когда рукоплещут пять тысяч человек, такое чувство, что гремит гром. Для меня это было очень ярким впечатлением, у меня остались прекрасные теплые воспоминания», – рассказывает Сахиб Пашазаде о том памятном концерте.

А в скором времени азербайджанского музыканта надеются увидеть в северной столице. Сейчас ведутся переговоры, что после сольного концерта в Баку, Сахиб Пашазаде вернется в Россию, а затем отправиться в турне по Европе.