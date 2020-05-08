Цены на самое необходимое в России ускорили рост 556 0 Экономика img_copyright

Росстат фиксирует ускорение роста цен на продовольствие и медикаменты. Если на продукты питания ценники в апреле выросли в среднем на 3,5%, то на лекарства – на 9,8%. В целом же потребительские цены показали рост на 3,1% в годовом выражении. По отношению к марту, когда произошла девальвация рубля, они прибавили 0,8%. Это соответствует расчетам Центробанка, который предупредил о разгоне инфляции с 2% до 3,1% в годовом выражении.