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Цены на самое необходимое в России ускорили рост

8 Мая 2020 556 0 Экономика
Цены на самое необходимое в России ускорили рост
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Росстат фиксирует ускорение роста цен на продовольствие и медикаменты. Если на продукты питания ценники в апреле выросли в среднем на 3,5%, то на лекарства – на 9,8%. В целом же потребительские цены показали рост на 3,1% в годовом выражении. По отношению к марту, когда произошла девальвация рубля, они прибавили 0,8%. Это соответствует расчетам Центробанка, который предупредил о разгоне инфляции с 2% до 3,1% в годовом выражении.

Цены растут, доходы падают

  • Рост цен в России ускоряется два месяца подряд. В марте и апреле стоимость товаров и услуг росла на 2,5% и 3,1% соответственно, говорится в последних данных Росстата от 8 мая. Больше всего цены растут на лекарства – на 9,8% год к году (в апреле 2019 года рост составил 6,2%). Затем идут продукты, цены на которые выросли на 3,5%. Таким образом, месячные темпы продовольственной инфляции удвоились: в январе они составляли 0,7%, в феврале – 0,6%, в марте – 1%, а в апреле – 1,7%.
  • В потребительской корзине Росстата на продовольствие приходится 38%. При этом на рост инфляции влияло ослабление рубля и повышение мировых цен на сельскохозяйственную продукцию, в частности на пшеницу цены выросли на 25%, а в рублях – на 45-50%. По прогнозу главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, девальвация рубля еще ускорит продовольственную инфляцию до 6-7%, а индекс потребительских цен – до 4,1-4,5%.
  • По мнению директора аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилла Тремасова, еще месяц – два цены на продовольствие будут расти, но после рост выдохнется.
  • Из-за рекордного падения спроса на непродовольственные товары, которое достигло 90%, цены в этом сегменте выросли всего на 2,8%. Снова же по причине девальвации рубля – большинство товаров импортные.
  • Реальные располагаемые доходы россиян при этом упали еще в марте на 0,2%, а во втором квартале, по прогнозу Альфа-банка, сократятся на 5%. По другому прогнозу, на этот раз Высшей школы экономики, они упадут на 20% во втором квартале, а правительство смягчит падение лишь на 2,2%.
  • При этом, согласно обзору ЦБ, «подстройка рынка труда к снижению экономической активности» будет происходить «через снижение заработной платы и роста неполной занятости». Это, по мнению ЦБ, будет сдерживать безработицу. Но и приведет к сильному снижению уровня доходов – по прогнозу ВШЭ, 25% работников потеряют зарплату, а 50% из них будут получать лишь половину заработка.
  • Ухудшение показателей инфляции не помешает ЦБ и дальше опускать ключевую ставку. По информации источников, регулятор рассматривает снижение ставки сразу на 1%, до 4,5%, на заседании в июне. В конце года в ЦБ ожидают инфляцию на уровне 3,8-4,8%. Такой подход даст экономике дешевые деньги, которую могут оживить экономическую деятельность.

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Редакция "Капитала Страны"

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