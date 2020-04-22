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Цены на газ в Европе оказались ниже, чем в России

22 Апреля 2020 431 0 Экономика
Цены на газ в Европе оказались ниже, чем в России

В середине нулевых годов, когда цены на энергоресурсы были запредельными, российская власть носилась с идеей энергетической сверхдержавы. Период энергетической мощи и «национальных достояний» бесславно подошел к концу – европейские цены на газ упали ниже российских, а это значит, что власти будут компенсировать убытки на внешних рынках за счет потребления на внутреннем.

В Великобритании дешевле

  • В Великобритании цены на газ в среду опустились до 42,27 доллара за тысячу кубометров. При этом цена поставок на следующую неделю еще ниже – 36,85 доллара. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на торговую площадку National Balancing Point. Таким образом, спотовые цены (разовые покупки) обновили исторические минимумы на фоне пандемии коронавируса и карантинных мер.
  • Однако интересно другое: в январе-сентябре 2019 года «Газпром» продавал на российском рынке газ по 62,3 доллара за тысячу кубометров (по действовавшему курсу – 4050 руб.). Даже при текущем курсе доллара тысяча кубометров обходилась российским потребителям больше, чем в 50 долларов.
  • Сейчас газ в России стоит дешевле только в регионах его непосредственной добычи – в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округе ХМАО и ЯНАО. Но это без учета транспортировки и таможенных пошлин. На юге Тюменской области тысяча кубометров стоит уже 45 долларов, а это дороже, чем в Великобритании.
  • Впрочем, у России еще есть надежда: на главной спотовой площадке Европы в Голландии цена, хоть и упала на 12%, но все еще держится на уровне 66,8 доллара за тысячу кубометров.

Американцы идут на рекорд

  • На падение цены сказывается приток дешевого американского СПГ – с 1 по 28 марта США поставили в Европу 9,4 млрд кубических метров СПГ (в марте прошлого года США поставили 8,6 млрд кубометров). Особенно резко выросли поставки СПГ в Великобританию – на 28% с 14 по 20 апреля. При этом цены для производителей СПГ нерентабельные, но танкеры зафрахтованы на длительный срок, поэтому поставщики стараются объемом отбить издержки.
  • Россия тем временем теряет валютные поступления от экспорта газа – страна получила вдвое меньше за первый квартал, а конкретно – 7,1 млрд долларов. «Газпром» спасают долгосрочные контракты, защищенные условием «бери или плати». Цены в этих контрактах выше, чем на спотовом рынке. Но проблема с этими контрактами состоит в том, что они не позволяют наращивать объемы экспорта.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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