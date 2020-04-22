Цены на газ в Европе оказались ниже, чем в России 431 0 Экономика

В середине нулевых годов, когда цены на энергоресурсы были запредельными, российская власть носилась с идеей энергетической сверхдержавы. Период энергетической мощи и «национальных достояний» бесславно подошел к концу – европейские цены на газ упали ниже российских, а это значит, что власти будут компенсировать убытки на внешних рынках за счет потребления на внутреннем.