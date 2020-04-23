Центробанк закрывает рот экономисту Глазьеву. Он критиковал ЦБ за падение рубля 709 2 Экономика

Руководство Банка России недовольно критикой со стороны бывшего советника президента, а ныне министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева. Регулятор попросил Минэкономразвития рассмотреть «целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» экономиста. До этого Глазьев обвинил в крахе рубля роботов, нацеленных на спекуляцию, а также ЦБ, который бездействовал в острый момент.