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Центробанк закрывает рот экономисту Глазьеву. Он критиковал ЦБ за падение рубля

23 Апреля 2020 709 2 Экономика
Центробанк закрывает рот экономисту Глазьеву. Он критиковал ЦБ за падение рубля

Руководство Банка России недовольно критикой со стороны бывшего советника президента, а ныне министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева. Регулятор попросил Минэкономразвития рассмотреть «целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» экономиста. До этого Глазьев обвинил в крахе рубля роботов, нацеленных на спекуляцию, а также ЦБ, который бездействовал в острый момент.

Спекулянты и налог на обмен валюты

  • Центробанк впервые с 2014 года, когда бывший советник президента Сергей Глазьев начал последовательно критиковать работу регулятора при Эльвире Набиуллиной, попросил Минэкономразвития ограничить его «коммуникационную деятельность», другими словами – заставить его замолчать. На соответствующее обращение к министерству со стороны ЦБ ссылаются «Интерфакс» и «Ведомости».
  • По мнению Глазьева, в марте и апреле 2020 года, когда рубль девальвировался на 30%, спекулянты использовали колебания нефтяных цен для манипуляций с курсом рубля. Он говорил также про вмешательство роботов: «Они настроены на нефтяные цены, как только падает цена на нефть, сразу включается спекулятивная волна алгоритмов, которая выстраивает ожидания на девальвацию рубля».
  • Усомниться в своей компетентности Глазьев позволил, когда стал рассуждать о том, что рубль мог не девальвироваться, как, например риал Саудовской Аравии. Валюты многих нефтяных стран не упали, отметил он. Это соответствовало действительности: саудовский риал остался на уровне 3,75 риала за доллар после обвала цен на нефть. Не сказал Глазьев только о существенной разнице: в России плавающий курс рубля, что позволяет не жечь золотовалютные резервы на его поддержку (хотя ЦБ это тоже делает), а в Саудовской Аравии у риала фиксированный курс, который меняется властями.
  • В ЦБ отметили, что высказывание Глазьева «содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России». То есть ЦБ считает личную точку зрения Глазьева вредной для власти.
  • Но истинная причина жесткой позиции ЦБ не критика, а деятельность Глазьева на посту министра Евразийской экономической комиссии, во главе которой он предложил меры макроэкономической и денежно-кредитной политики для обеспечения экономической стабильности стран ЕАЭС в связи с пандемией коронавируса. Среди мер Глазьев предложил нейтрализовать атаки валютных спекулянтов, ввести в ЕАЭС налог на неторговый валютообмен и ограничить вывоз капитала за рубеж. Именно этот пакет мер от 14 апреля стал последней каплей для ЦБ.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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11:14 1 0
Владимир Артемьев:

Как-то странно смотрятся манипуляции ЦБ с валютой.Так и хочется назвать их валютными спекулянтами, противниками народа,т.к. последние лет 10 рубль только падает, цены и тарифы растут, доходы большинства, кроме ЦБ и ему приближенных, только падают.Может и у мелких клерков ЦБ тоже доходы падают. Но судя по всему, Глазьев прав, у ЦБ нет никаких веских аргументов, остался один- через какие-нибудь структуры не дать ему (академику) говорить.

10:54 2 1
Сергей Усольцев:

Правильно говорит Глазьев! Пора уж прищучить спекулянтов!

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