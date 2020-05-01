Цена ленд-лиза. Какой вклад в Победу сделали поставки в СССР из США?

Значение поставок оружия, техники и продовольствия по ленд-лизу из США постоянно либо преуменьшалось в годы «холодной войны», либо преувеличивалось в либеральные 90-е годы. В памяти ветеранов Великой Отечественной как самая ценная помощь остались выносливые грузовики «Студебеккер» и качественная американская тушенка, которую с горькой иронией называли «второй фронт». Какую ценность и какую цену на самом деле имела помощь, оказанная сражающемуся Советскому Союзу участниками антигитлеровской коалиции?

Кому война, а кому мать родна

О первых поставках вооружений в аренду договорились Черчиль с Рузвельтом еще в 1940 году. В разгар войны с фашистской Германией Великобритания попросила и получила у США полсотни эсминцев в обмен на британские военно-морские и воздушные базы в Атлантическом океане.

Идея давать воющим странам оружие взаймы американским властям понравилась - 11 марта 1941 года закон о ленд-лизе был подписан Президентом США, а 27 марта Конгресс проголосовал за выделение первого ассигнования на военную помощь в размере 7 млрд. долл.

В дальнейшем в поставки по ленд-лизу помимо военной техники и оружия включались промышленное оборудование, торговые суда, автомобили, продовольствие, топливо и медикаменты.

Всего за время войны США оказали помощь по ленд-лизу 42 странам, в том числе Великобритании, СССР, Китаю, Австралии и Новой Зеландии, Бельгии, Нидерландам, на общую сумму примерно в $48 млрд.

Американские промышленники получили огромные госзаказы, так что ленд-лиз хорошо сработал на развитие экономики США. Да и правительство не осталось внакладе.

Получатели помощи должны были отчитаться за всю уничтоженную или использованную в боевых действиях технику и расплатиться за имущество, оставшееся после войны и пригодное для использования в гражданских целях. Для этого США предоставляли долгосрочные кредиты.

Впрочем, с «помощниками» расплачивались не только деньгами. На основе положений закона о ленд-лизе заключались соглашения, которые обязывали страны – получатели «содействовать защите США», предоставляя имеющиеся у них материалы, услуги и информацию.

Суть и схему ленд-лиза образно описал президент Теодор Рузвельт. При пожаре нужно передать шланг с водой соседу, чтобы пламя от него не перекинулось твой собственный дом. Не нужно требовать, чтобы сосед оплатил стоимость шланга, достаточно, чтобы он вернул шланг после того, как закончится пожар.

А в каком состоянии будет находиться сам сосед и его дом после пожара - владельца шланга не волнует.

Так оно и вышло. Наша страна расплачивалась с долгами по ленд-лизу вплоть до 2006 года.

Поставки в СССР

После переговоров, проведенных в конце сентября в Москве представителями СССР, США и Великобритании, с ноября 1941 года на СССР распространили действие закона о ленд-лизе.

30 октября Рузвельт сообщил Сталину, что США будут осуществлять поставки под беспроцентный заем на сумму в 1 млрд. долл. с оплатой в течение десяти лет, начиная с шестого года после окончания войны.В ходе войны были подписаны еще три протокола, в соответствии с которыми устанавливались максимальные объемы военных и гражданских материалов, предоставляемых Советскому Союзу.

Официально поставки по ленд-лизу прекратились 12 мая 1945, и далее вплоть до августа 1945 осуществлялись по специальной программе и дополнительному «списку Молотова-Микояна».

По сей день историки и эксперты спорят по поводу объемов и стоимости поставок по ленд-лизу.

По американским официальным данным, на конец сентября 1945 года из США в СССР было отправлено 14 795 самолетов, 7056 танков, 8218 артиллерийских орудий, 131 600 пулеметов.

Если сопоставить с объемами военной техники и оружия, которые были произведены советской оборонной промышленностью, это не так уж много.

Например, СССР за годы войны построил всего 137,3 тысяч боевых самолетов, 116,1 тысяч танков и самоходных установок, около 3,2 млн всех видов артиллерийских орудий.

Есть данные о том, что военные поставки США за годы войны составили 4% к военному производству СССР.

Так что заявления о том, что гитлеровскую Германию Советский Союз победил американским оружием – откровенная глупость и пропаганда.

Но и отрицать то, что поставки из США внесли свой весомый вклад в нашу Победу – нечестно и несправедливо.

Сразу после войны в 1946-1947 годах советские власти официально заявляли, что поставки США и других стран «содействовали успехам Красной Армии в деле освобождения родной земли от фашистских захватчиков и в деле ускорения общей победы союзников над гитлеровской Германией и ее сателлитами».

В дальнейшем эту тему стали все чаще замалчивать.

Самое ценное

Первые самолеты и первые морские конвои с грузами по ленд-лизу пришли в самый трудный период войны – в конце 1941- начале 1942 года.

К этому времени огромное количество военной техники было уничтожено и потеряно во время отступления Красной Армии, в том числе около пяти тысяч новых самолетов, которые гитлеровцы разбомбили прямо на аэродромах в первые же дни войны.

Эвакуированные заводы только начали разворачивать за Уралом, так что каждый американский самолет, танк и пушка были нужны и важны. И они сражались в небе над Ленинградом и Финским заливом, на полях Юго-Западного и других фронтов.

Но среди самих фронтовиков бытует мнение, что самой ценной американской помощью стало не столько оружие, сколько транспорт и продовольствие.

В первую очередь - гражданские грузовики, которые помогали быстро и надежно перевозить все, что нужно для фронта. По ленд-лизу было поставлено около 478 тысяч американских грузовиков и автомобилей высокой проходимости, в том числе 44 тысячи джипов и 152 тысячи Studebаker и RЕО.

В сражающемся СССР, где была уничтожена половина мобилизационных запасов продуктов питания, ценность имела и каждая банка американской тушенки.

Почти четверть американского ленд-лиза составляло именно продовольствие. Объем поставок оценивается в 1,5 млн.тонн.

В том числе 250 тыс. тонн той самой тушёнки, 12 тыс. тонн сливочного масла, 630 тыс. тонн сахара, 967 тыс. тонн муки и пшеницы продовольствия.

Ближе к концу войны необходимость в американском оружии становилась все меньше, поскольку в СССР было налажено производство новых более совершенных образцов. Например, полученные в третьем периоде войны комплексы зенитной артиллерии лишь частично были использованы в войсках ПВО, а 40-мм зенитные пушки так и остались на базах до конца войны.

Советскому Союзу нужна была уже другая военная помощь - открытие второго фронта. Но союзники не спешили расплачиваться за Победу над фашизмом жизнями своих солдат.

Подвиги конвоя

Правда, и поставки по ленд-лизу обошлись обеим сторонам в тысячи жизней.

Американские и советские летчики и моряки совершали беспрецедентные подвиги, перегоняя самолеты и перевозя грузы через половину земного шара.

За 1941–1945 Советский Союз по ленд-лизу получил почти 16,7 млн. т военной техники, оружия, боеприпасов, снаряжения, автомобилей, тракторов, мотоциклов, локомотивов, вагонов и продовольствия.

Но около1 млн. тонн помощи США до Советского Союза так и не дошло – грузы были уничтожены Германией в процессе транспортировки.

Самолеты, которые были изготовлены на территории США, перегонялись американскими и канадскими летчиками на Аляску, а затем советскими летчиками специально созданной дивизии - в Сибирь. Американские самолеты не были приспособлены к сибирским морозам – резина покрышек становилась хрупкой, гидросистема замерзала., так что советской стороне пришлось поделиться технологией производства морозостойкого каучука.

По трассе Аляска - Сибирь самолеты приходилось перегонять через Верхоянский хребет. Не имея кислородных приборов, советские летчики вынуждены были подниматься на высоту 5-6 километров. Не каждый человеческий организм это выдерживал, так что десятки самолетов вместе с экипажами пропали без вести. До сих пор в сибирской тайге находят останки разбившихся о скалы американских самолетов времен Великой Отечественной.

А в Северной Антлантике погибали американские летчики и моряки, сопровождавшие караваны, которые отправлялись из Рейкьявика в Мурманск, Северодвинск, Архангельск с грузами, поставляемыми по ленд-лизу.

Немецкая разведка довольно быстро получила точные координаты маршрутов этих караванов и их военных конвоев.

Германскими подводными лодками и торпедоносцами за весь период войны было потоплено 80 кораблей. Самым трагичным стал эпизод, произошедший в июле 1942 года - из 36 кораблей уцелело всего 11, большую часть их экипажей спасти не удалось. При этом на дне оказались более четырех сотен танков, двух сотен самолетов и трех тысяч автомобилей.

Расплата за ленд-лиз

Во время войны в обмен на помощь с оружием, техникой и продовольствием Советский Союз поставил США большой объем стратегического сырья – около 300 тыс. т хромовой руды, 32 тыс. т марганцевой руды, тонны платины и золота.

Поставки по ленд-лизу оценивались в суммы от в $9,6 млрд до $11млрд. Сразу после войны США «выкатили» СССР долг за ленд-лиз в объеме $2,7 миллиарда.

Советско-американские переговоры 1948-1949 года были безрезультатны, поскольку Советский Союз был категорически не согласен с этой суммой. В 1951 году американское правительство дважды снижало сумму долга до 800 миллионов долларов, СССР соглашался выплатить только 300 миллионов долларов.

Соглашение о выплате долгов за поставки по ленд-лизу было подписано в 1972 году. СССР обязался выплатить 722 миллиона долларов, включая проценты, к 2001 году. В 1973 году был сделан платеж в 48 миллионов долларов, а потом выплаты долга приостановили после того как США стали применять к СССР дискриминирующие меры в торговле (поправка Джексона-Вэника).

В 1990 году установили новый срок погашения долга по ленд-лизу в объеме $674 миллиона — до 2030 года.

После развала СССР Российская Федерация в апреле 1993 года взяла на себя выплату всех советских долгов, в том числе и обязательств по ленд-лизу перед США.

Советский долг за поставки по ленд-лизу был окончательно выплачен и закрыт в рамках расчетов с "Парижским клубом" 21 августа 2006 года.

Никто из представителей власти США не вспомнил и не посчитал, сколько жизней американских солдат сохранил Советский Союз, который «тушил пожар» войны в одиночку до высадки войск союзников в Нормандии. Тех самых союзников, которые обещали открыть второй фронт в 1942 году, а открыли только 6 июня 1944 года.

Народная помощь русским в войне

По-настоящему бескорыстная помощь поступала в Советский Союз только от простых американцев и англичан.

Созданный в США «Комитет помощи русским в войне» (Russia War Relief), в состав совета которого вошли американские банкиры, промышленники, филантропы и супруга президента Элеонора Рузвельт, за время войны собрал и безвозмездно отправил в СССР товары на сумму более $1,5 миллиардов.

Сборы проходили под лозунгом «Помощь России ускоряет победу!».

В начале войны на собранные средства в основном закупали лекарства и оборудование для госпиталей, а в 1943-1944 году собирали в основном одежду для гражданского населения и семена для восстановления сельского хозяйства Советского Союза. И это при том, что в военный период большинство американцев могли купить одежду только по карточкам.

В конце войны представители Комитета открыто заявляли, что американская общественность просто обязана помочь Советскому Союзу, который своими героическими боевыми действиями освободил американцев от масштабного участия в войне и тем самым сохранил их жизни.

К сожалению, в дальнейшем включилась антисоветская пропагандистская машина, которая на долгие годы заставила многих американцев забыть эту простую истину.

Фонд помощи Красному Кресту России под руководством супруги британского премьер-министра Клементины Черчилль собрал восемь миллионов фунтов стерлингов за 1941-1945 годы.

На эти деньги, внесенные гражданами Великобритании, закупали и отправляли в сражающийся СССР лекарства, оборудование и мебель для госпиталей, причем зачастую по спискам, составленным Главным военно-санитарным управлением Красной Армии.

Примечательно, что деятельность этих общественных фондов помощи России продолжалась и после победного мая 1945-го, пока ее не свернули правительства США (в 1946 году) и Великобритании (в 1948 году).

На смену Второй мировой войне с Германией и Японией пришла «холодная война» с СССР.

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