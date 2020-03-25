Цена черного золота. Кто проиграет в нефтяной войне России, США и Ближнего Востока?

Мировой рынок нефти лихорадит третью неделю подряд. До сих пор не прекращаются споры о том, кто развалил сделку ОПЕК+, какие страны больше пострадают от обвала нефтяных цен и кто выиграет в этом нефтяном переделе. На какие расчеты опирались те, кто затеял эту нефтяную войну и на что рассчитывают сегодня?

Пошли ва-банк?

Все началось с того, что 9 марта развалилась сделка ОПЕК+ и появилась информация о том, что договоренности по сокращению добычи нефти не действуют с 1 апреля.

Международные эксперты возлагали ответственность за разрыв сделки как на Россию, так и на Саудовскую Аравию, а сами стороны перекладывали эту ответственность друг на друга.

Премьер-министр Михаил Мишустин официально заявил, что позиция России по сделке ОПЕК+ была выверенная и согласованная - предлагалось продлить сделку как минимум до конца первого полугодия и как максимум, до конца 2020 года.

Что касается представителей ОПЕК, то официальных заявлений не было, а в общении со СМИ они «путались в показаниях». Например, одни источники «Ведомостей» говорили о том, что Саудовская Аравия не намерена вести никаких экономических войн с Россией и по-прежнему считает ее «важнейшим партнером на рынке нефти». Другие же без обиняков заявляли о том, что Саудовская Аравия объявила России «ценовую войну».

В пользу последней версии говорит тот факт, что национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco после развала сделки ОПЕК+ начала предлагать свою нефть Arab Light и Arab Medium со скидками $5–10 за баррель к российской Urals.

Аналитики Reuters отметили, что Саудовская Аравия специально нацелилась на крупных покупателей российской нефти в Европе, чтобы отобрать у России ее долю рынка.

The Wall Street Journal сообщала, что глава Saudi Aramco Амин Нассер заявил о намерениях с апреля увеличить добычу нефти более чем на четверть - до 12,3 млн баррелей в сутки.

О планах по увеличению объемов экспорта нефти в апреле заявила государственная нефтяная компания Ирака State Oil Marketing Organization (SOMO). Крупнейшая нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC решила нарастить добычу более чем на 1 млн баррелей в сутки. А Кувейт снизил на $6 за баррель цены на нефть для покупателей из стран Азии.

Ценовые коридоры

Почему в Саудовской Аравии так уверены, что могут без особого ущерба для себя «играть на понижение» и получить новые рынки сбыта, обвалив мировые цены на нефть?

Первые «звоночки» прозвучали в сентябре 2019-го.

После террористической атаки дронов, которая произвела серьезные разрушения на месторождениях и НПЗ Saudi Aramco, мировой рынок нефти тоже лихорадило.

Саудиты за пару недель восстановили разрушенное и сохранили объемы поставок. Но за это время сполна ощутили, насколько мир зависит от их нефти. А потом к этим ощущениям прибавились финансовые расчеты.

В ноябре 2019-го накануне своего первичного публичного размещения акций (IPO) Saudi Aramco опубликовала документ, в котором содержались данные о себестоимости нефти в разных странах с учетом налогов.

Оценку проводил отраслевой консультант саудовской компании - IHS Markit. Считали так называемую безубыточную цену нефти (breakeven costs), которая должна покрывать все производственные издержки компании при полном цикле освоения месторождения, а также налоговые издержки. Отмечается, что цена рассчитывалась для «типичных» новых нефтяных проектов, начатых в 2019 году.

Так вот согласно этим расчетам, цена нефти в России вдвое выше, чем в Саудовской Аравии и на всем Ближнем Востоке.

По данным IHS Markit в Ираке себестоимость нефти — около $20, в Иране — $22, в ОАЭ — $20 и $30 для сухопутных и морских месторождений.

При этом для новых нефтяных проектов России на суше безубыточная цена нефти составляет около $42 за баррель сорта Brent, на море — около $44.

В США нефть еще дороже – добыча в Мексиканском заливе— $40, на сухопутных проектах - $49.

Самая высокая себестоимость добычи нефти в Казахстане ($46-51 на сухопутных и морских проектах), в Анголе и Таиланде (около $50, офшорные проекты), в Азербайджане, Индии и Китае ($55–60 на проектах).

В Саудовской Аравии цена breakeven для новых сухопутных и офшорных месторождений оценивается примерно в $16–18 за баррель.

А для действующих месторождений, где не надо тратиться на разведку и освоение – и вовсе менее $10 за баррнель.

Очевидно, что при таком раскладе саудиты и их соседи по Ближнему Востоку легко переживут мировые цены на нефть $ 20 за баррель.

Вот они и сохраняли спокойствие, когда в начале марта мировая цена на нефть снизилась сразу на треть, когда Urals 18 марта подешевела до менее $19 за баррель, обновив исторический минимум с февраля 2002 года.

Сегодня падение немного отыграно и мировые цены на нефть колеблются на отметках $ 26-28 за баррель.

Но если исходить из расчетов IHS Markit, то для России и США эта цена неприемлема.

Впрочем, у экспертов обеих стран имеются совсем другие мнения о ценовых порогах и сложившейся ситуации на мировом нефтяном рынке.

Российские оценки

В России представители власти и бизнеса дают разные оценки себестоимости нефти.

По данным Росстата, полная себестоимость российской нефти (в фактических ценах, без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) в 2019 года составила $31,9 за баррель.

По оценкам же Минприроды себестоимость барреля российской нефти составляла в прошлом году $15,5 за баррель.

Замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в интервью «Ведомостям» в феврале прошлого года заявлял: «У России есть преимущество – низкая себестоимость. В среднем операционные затраты – это $3–10 на баррель, еще $5–10 – капитальные затраты, транспорт – $5. Итого $25 за баррель – наша себестоимость. При девальвации рубля себестоимость тоже снижается».

А в марте этого года Сорокин сообщил Reuters, что себестоимость добычи нефти в России составляет от 9 до 20 долларов за баррель в зависимости от проекта.

Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин на днях заявил, что операционные затраты компании на добычу нефти составляют $ 3,1 на баррель.

И этот невысокий уровень расходов позволяет обеспечивать эффективную работу в условиях низких цен на мировом рынке нефти. По словам Сечина, даже без новых инвестиций в геологическую разведку имеющаяся ресурсная база способна обеспечить нынешние объемы добычи еще как минимум 22 года.

Вся эта путаница с себестоимостью нефти происходит из-за того что, во-первых, считают все по- разному, с учетом или без учета налогов и тех или иных издержек, а во-вторых, потому что в России, в отличие от Саудовской Аравии, очень разные условия добычи нефти.

Про оценкам, которые приводит специализированный ресурс PRO НПЗ, на перспективных российских месторождениях себестоимость добычи составляет около $6 за баррель, на молодых – примерно $16, на старых – $28.

На старых месторождениях требуется применять более технологически сложные и дорогие методы добычи нефти, а молодые скважины гораздо легче обслуживать. В такой большой стране как Россия, очень важна транспортная составляющая - приходится разрабатывать всё более отдаленные месторождения, строить дорогостоящие магистральные трубопроводы.

В Минэнерго РФ отмечают, что страна постепенно переходит к освоению более дорогих запасов и себестоимость нефти будет расти.

Если вчера и сегодня для того, чтобы развиваться, было достаточно $25 за баррель, то рентабельность дальнейшего освоения запасов обеспечит лишь цена на нефть не ниже $60–70.

Сложится ли такая цена в ближайшей перспективе?

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что вскоре цена нефти будет скорректирована до $35-40.

В Министерстве энергетики России сделали прогноз о том, что во втором полугодии нефть вернется к отметке $45-55 за баррель и сохранится на уровне $40-45 за баррель в следующем году.

Самым большим оптимистом оказался глава «Роснефти Игорь Сечин –прогнозирует повышение цен на нефть до $60 за баррель уже к концу 2020 года. Он считает, что нефтяной рынок сейчас переживает кризис не столько из-за развала сделки ОПЕК+, сколько из-за распространения коронавируса, из-за санкций, которые применяются не только к России, но и к Ирану и Венесуэле, а также других политических факторов.

Победители и проигравшие

Низкие цены на нефть не устраивают никого. Но способы разрулить ситуацию и пекрспективы основных участников этой нефтяной войны все видят по-разному.

Вчера министр энергетики Дэн Бруйетт заявил, что США ищут способы стабилизировать нефтяной рынок и рассматривают возможности союза с Саудовской Аравией

Американское министерство энергетики старается убедить Белый дом в необходимости заключить такой союз, чтобы избежать проблем в нефтяной отрасли США.

Ведь цены на нефть на уровне $20–30 за баррель могут разорить половину производителей сланцевой нефти.

Американские сенаторы отправили наследному принцу Мухаммеду бин Салману обращение, в котором предложили Саудовской Аравии отказаться от резкого увеличения объемов добычи нефти, отметив, чтобы не поставить под угрозу ее партнерство с США.

Сегодня в СМИ появились подробности телефонного разговора Дональда Трампа с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся еще 9 марта.

Сообщается, что американский президент попросил не опускать цены на нефть до опасного для США уровня, хотя и не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти.

Американские эксперты считают, что обвал цен на нефть ударит и по саудитам.

Так, аналитик Дэвид Фиклинг в своей колонке для Bloomberg написал, что ценовая война на нефтяных рынках ускорит приближение того момента, когда неустойчивой природе экономик стран Персидского залива «будет предъявлен жестокий счет», а Саудовскую Аравию ожидает серьезный экономический кризис.

Он полагает, что международные резервы Саудовской Аравии сократятся и достигнут пятимесячных расходов на импорт в 2024 году, даже если цены на нефть будут $50-55 за баррель, а если составят $20 за баррель – то страна потеряет все свои резервы к 2027 году.

Другие аналитики Bloomberg считают, что у России достаточно запасов, чтобы продержаться дольше, чем саудиты.

Американский аналитик Том Луонго в своей статье для Strategic Culture Foundation вообще заявил, что Россия выбрала удачный момент для того, чтобы нанести удар по экономике США.

Эксперт уверен, что ослабленную из-за коронавируса и неприятных последствий расторжения сделки ОПЕК+ экономику США подорвет госдолг.

Все закончится масштабным кризисом, который американцам не просто будет преодолеть.

По мнению Луонго, в нынешней ситуации Россия может «перенести шок на глобальную систему с ее сбережениями», и свои газовые и нефтяные ресурсы использовать не в качестве «дойной коровы», а как составляющую другой экономической стратегии развития.

«Это как если кто-то ведет игру, где в первой части его стратегия кажется понятной, затем он неожиданно полностью ее меняет, извлекая выгоду из невнимательности своих противников», — отметил американский аналитик, оценивая действия России.

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