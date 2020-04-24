«Область мягкой политики». ЦБ снизил ставку из-за обрушения экономики на 6% 450 0 Экономика

Банк России перешел «в область мягкой денежно-кредитной политики» и снизил ключевую ставку на 0,5% – до 5,5%. Свое решение руководство ЦБ объяснило падением цен на нефть и распространением коронавируса. Согласно прогнозу банка, российская экономика сократится в 2020 году на 4-6% ВВП.