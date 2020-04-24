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«Область мягкой политики». ЦБ снизил ставку из-за обрушения экономики на 6%
24 Апреля 2020 450 0 Экономика
Банк России перешел «в область мягкой денежно-кредитной политики» и снизил ключевую ставку на 0,5% – до 5,5%. Свое решение руководство ЦБ объяснило падением цен на нефть и распространением коронавируса. Согласно прогнозу банка, российская экономика сократится в 2020 году на 4-6% ВВП.
Ситуация изменилась
- Банк России вернулся к ставке, которая была в 2014 году – 5,5% годовых. Еще в марте ЦБ сохранил ставку без изменений, но в новом пресс-релизе отметил, что «ситуация кардинально изменилась». На экономической активности негативно отражаются ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, констатируют в ЦБ. Поэтому регулятору пришлось пересмотреть базовый сценарий прогноза и перейти к мягкой денежно-кредитной политике.
- Теперь в 2020 году ЦБ прогнозирует падение ВВП России на 4-6%. В 2021 году восстановление будет меньше падения – на уровне 2,8-4,8% и 1,5-3,5% в 2022 году. Центробанк закладывает в базовый прогноз цену на нефть марки Urals в 27 долларов за баррель до конца 2020 года, а в 2021 и 2022 годах ее повышение до 35 и 45 долларов.
- Инфляция все так же будет низкой: 3,8-4,8% в 2020 году. Сдерживать рост цен будет «глубокое падение внутреннего и внешнего спроса». Россия при этом столкнется с дефицитом платежного баланса в 2020 году – он составит 35 млрд долларов. В 2021 году – 18 млрд, а в 2022 году страна вернется к профициту. При этом отрицательный платежный баланс будет у России впервые с 1997 года.
- В ЦБ отмечают, что динамика восстановления экономики будет зависеть от масштаба и эффективности мер, которые принимает правительство и сам регулятор. В свою очередь, ЦБ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайшем заседании. Снижение может составить 1% и дойти до 4,5% по итогам 2020 года.
- Также глава ЦБ Эльвира Набиуллина повторила, что раздача денег населению приведет к взрыву инфляции, поэтому подобной помощи россияне не должны ждать от властей.
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