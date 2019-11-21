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Ушел из жизни наш друг, автор многих статей КС - Сергей Егорушкин. Помним. Скорбим.
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Было и сплыло. Украина требует от России компенсации за потерю портов Крыма

21 Ноября 2019 200 0 Политика
Было и сплыло. Украина требует от России компенсации за потерю портов Крыма

Администрация морских портов Украины (АМПУ) заявляет, что в результате потери портов в Крыму Украина понесла убытки в 1,24 миллиарда гривен (3,28 миллиарда рублей) и планирует направить в правительство России требования компенсировать этот ущерб. Напомним , что после того, как полуостров воссоединился с Россией, Госсоветом республики было принято решение национализировать украинские предприятия, которые находятся в Крыму. Как неоднократно заявляли власти полуострова, они готовы и сами судиться с Украиной, чтобы доказать законность ранее принятых решений.

Претензии Украины

Сообщение о требовании выплат компенсаций за потерю крымских портов, которые «изъяла Россия», опубликовано на официальном сайте АМПУ.

«Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма, составляет более 1,24 млрд гривен ($51,2 млн)», - заявляет украинское ведомство.

В сообщении также говорится, что Украина начнет действовать на основании  положений Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанного с Россией аж в 1998 году. Первым делом, как проинформировал руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс, украинская сторона планирует направить компенсационные требования в российское правительство. После этого, если за шесть месяцев не будет дано ответа, дело будет направлено в международный арбитраж.

Документы планируется направить в российский кабмин до конца текущего года. В дальнейшем защищать интересы АМПУ будут юристы компании Covington & Burling LLP.

Мнение крымчан

Попытка стребовать с России так называемую «компенсацию ущерба» за крымские порты не что иное как пиар-компания. Таким мнением в разговоре с РИА Новости поделился руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. Он отметил, что это не первый и не последний иск, который пытается подать Украина, да и заявлений подобного характера было много.

Судебные разбирательства тоже были -  длинные, сложные и  из серии «Россия не признает юрисдикцию судов». А вот что касается собственно «убытков», о которых заявляет Киев, то не ясно, как определили их размер. 

«Кто эти убытки считал и как? Где причинно-следственная связь между присоединением Крыма к России и этими убытками?», - задается вопросом Молохов, отмечая, что россиянам к подобным вещам надо относиться спокойнее.

Реакция Госдумы России

Заявление украинской  АМПУ прокомментировал и депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек. По его словам, «все украинское уплыло из крымских портов в 2014 году», а все, что осталось – уже российское.По словам депутата, на это была воля народа. Что касается компенсаций, то их, как и сожалений не будет.

«Только четкие факты: все ваше мы вернули, а на наше нечего с алчностью в глазах смотреть и требовать каких-то компенсаций», - заявил Бальбек. Добавив, что суды будут иметь место, однако на агрессивную противоправную «выходку» Россия будет отвечать «жестко и зеркально».

Депутат также заявил, что Россия уже не та страна, которая все прощала и не желала кого-то обидеть, и часто себе в ущерб. Сегодня, как подчеркнул Бальбек, с Россией «можно только договариваться, а не угрожать и диктовать условия».

Судебные  тяжбы

Это  уже не первая попытка Украины вытребовать компенсации с России.

Компания «Укрнафта», которая в 2014 году лишилась прав собственности на свои АЗС в Крыму, на основании договора между правительствами России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года подала жалобу в международный арбитраж в Гааге. 16 апреля  суд обязал Россию  выплатить «Укрнафте» $44 млн за 16 автозаправок в Крыму плюс возместить расходы в $3,5 млн.

В Гаагском суде еще рассматривается несколько дел о выплатах украинским компаниям «Нафтогаз Украины», «Укрнафта», бизнесмен Игорь Коломойский и предприятие «Днипроазот».

Замглавы Минюста России Михаил Гальперин заявил агентству «Интерфакс», что что решения о компенсациях будут обжалованы, поскольку  не говоря уже об абсурдности требований, выплаты, назначенные международными судами по искам украинских компаний  «за Крым», несоразмерны стоимости их имущества.

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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