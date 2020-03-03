Business Woman. Кто и как развивает женское предпринимательство в России?

В последние два года растет «Индекс женского предпринимательства» (Women Business Index, WBI), которых характеризует условия для развития малого бизнеса в нашей стране. А самой богатой женщиной России стала Татьяна Бакальчук, создавшая с нуля свой частный бизнес в интернет-торговле. Это удачное стечение обстоятельств? Или у россиянок теперь действительно появились новые возможности для предпринимательства?

Самые богатые

Как ранее писал «Капитал страны», российская предпринимательница Татьяна Бакальчук с состоянием в $1,4 млрд стала самой богатой женщиной Росси, опередив Елену Батурину с $1,2 млрд.

Эта смена лидера в списке Forbes – знаковое событие.

Оно показывает, что сегодня частная предпринимательская инициатива российских женщин дает лучший результат, чем опора административные и финансовые ресурсы их родственников-мужчин.

Вполне очевидно, какие ресурсы были задействованы при создании супругой мэра Москвы Еленой Батуриной компании «Интеко» и как эта компания стала крупнейшим девелопером российской столицы. Но в последние годы, когда Юрий Лужков ушел с политической сцены, а в конце 2020-го - из жизни, «Интеко» и состояние Елены Батуриной перестали расти.

А у Татьяны Бакальчук, которая создавала свой бизнес с супругом в простой московской квартире без какой-либо административной поддержки, наоборот, растет рекордными темпами.

Бакальчук дебютировала в рейтинге Forbes в 2018 году с состоянием в 600 млн долларов, за год увеличив его вдвое, а к началу 2020 года - еще на 400 млн долларов. Ее интернет-магазин Wildberries, который входит в ТОП-10 крупнейших онлайн-продавцов, в прошлом году увеличил оборот на 88%.

Но до самых вершин бизнеса, разумеется, доходят немногие.

Мал да удал?

В России business woman это, прежде всего, представительницы малого и микробизнеса.

По оценке Минэкономразвития РФ, примерно третью часть из 5,8 млн субъектов малого и среднего предпринимательства в России возглавляют женщины.

При этом доля женского предпринимательства в сфере услуг — 58%, в торговле — 28%, а в производстве — всего 14%.

С 2015 года в России проводится регулярное исследование деловой и социальной среды для развития женского бизнеса и формируется «Индекс женского предпринимательства» (Women Business Index, WBI).

Исследование проводит аналитический центр НАФИ по инициативе Комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России» при поддержке Минэкономразвития РФ и Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации.

Формируется общий показатель деловой активности женщин по трем основным направлениям. «Культура предпринимательства» – отношение общества к женщинам-предпринимателям, «Предпринимательская экосистема» – условия ведения бизнеса, доступность инфраструктуры, финансов, бизнес-образования, а также «Личные качества женщины».

Шестая волна Индекса женской предпринимательской активности WBI была представлена 19 ноября 2019 года – в Международный день женского предпринимательства, который отмечается под эгидой ООН.

Выяснилось, что второй год подряд индекс WBI держится на отметке 69,4 п.п. и с в 2015 года он вырос на 13,4 п.п.

По мнению президента «Опоры России» Александра Калинина, это говорит об увеличении интереса россиянок к предпринимательству, о том, что все больше женщин видит в этой сфере новые возможности, том числе для самореализации.

По данным исследования НАФИ основные барьеры для развития женского предпринимательства - это отсутствие финансовых ресурсов, нехватка знаний, неуверенность в собственных силах.

Предпринимательская активность

92% женщин создают свой бизнес не ради самореализации, а ради заработка. И это вполне объяснимо, если учесть, что при работе по найму, по данным Росстата, зарплата женщин на треть меньше, чем у мужчин, занимающих аналогичные позиции.

Российские бизнесвумен склонны работать в традиционных бизнес-моделях, а прежде чем начать свое дело, стремятся пройти программу обучения.

В ходе проведенного «Опорой России» и НАФИ в 2019 году Всероссийского опроса, выяснилось, что половина женщин-предпринимателей получили в этот период дополнительное бизнес-образование в основном в онлайн-формате.

По словам Надии Черкасовой, председателя Комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России», опираясь на данные исследования, организация создает образовательные и финансовые программ и проводит по всей стране более трехсот мероприятий ежегодно.

Большинство участниц опроса выразили готовность к цифровой трансформации и заявили, что сегодня активно используют дистанционные каналы продаж и социальные сети в продвижении своего бизнеса.

Размер бизнеса большинства женщин-предпринимателей за последний год остался неизменным и только 14% сумели его расширить, создав новые рабочие места.

При этом 39% опрошенных отметили снижение оборотов за последние полгода, а рост был у 23% женщин-предпринимателей.

Женщины создают бизнес, который «кормит» не только их, но и социально незащищенных граждан

По данным «Опоры России» и НАФИ, в сфере социального предпринимательства доля женщин в полтора раза выше, чем в классическом коммерческом бизнесе.

Этот тренд подтверждает Минэкономразвития РФ, которое совместно с РГСУ с 2013 года проводит конкурс «Лучший социальный проект года». Отмечается, что более 60% заявок на этот конкурс поступает именно от женщин-предпринимателей.

По данным Минэкономразвития, благодаря запущенным женщинами проектам создано более 2,5 тысяч рабочих мест, причем десятая их часть — это рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Такие « бизнесвумен» во многом выполняют государственные задачи по социальной поддержке граждан.

Поддержка государства

Государство пытается идти навстречу - с программами инфраструктурной поддержки женщин-предпринимателей.

Минэкономразвития в 2019 году поддержало акселератор «Женское предпринимательство», проекты «Женский бизнес. Бизнес-девичник. Хочу, могу, делаю», «Академия женского бизнеса», «Женское дело», «Женское предпринимательство: как открыть и развить свое дело. Основы предпринимательской деятельности и бизнес планирования», «Мама-предприниматель», «Женское предпринимательство в современном обществе: особенности и перспективы».

Кроме того, совместно с министерствами и женскими общественными организациями реализуются проекты Совета Евразийского женского форума - "Развитие женского предпринимательства", "Женщины за устойчивое промышленное развитие", "Женская кооперация в международной торговле. Развитие экспорта", "Финансовая грамотность женщин".

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в регионах реализуются мероприятия центрами «Мой бизнес».

Власть не только учит женщин вести бизнес, но и пытается «помочь материально».

В рамках нацпроекта предусмотрен специальный продукт по микрозаймам в региональных государственных микрофинансовых организациях. Для женщин-предпринимателей предусмотрена льготная ставка - не более двух ключевых ставок Банка России.

Всего к концу 2019 года было предоставлено 12 тысяч микрозаймов на общую сумму 18 млрд рублей и заключено 8223 кредитных договоров по «Программе 8,5%» на 426 млрд рублей. Значительная часть этих займов пошла на развитие женского бизнеса.

Женская солидарность

И все же знания имеют ничуть не меньшую ценность, чем деньги, а главную мотивационную роль играет человеческий обмен опытом. Особенно в том случае, если состоявшиеся бизнесвумен передают свой личный опыт начинающим.

И здесь наиболее ярко проявляют себя общественные объединения женщин-предпринимателей.

Например, общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса» через 53 своих региональных отделения реализует социальные проекты в российских городах, содействует участию женщин-предпринимателей в различных региональных и международных событиях с целью обмена опытом.

Эта организация создана в 2006 году для защиты интересов женщин-предпринимателей и является единственным представителем от России во Всемирной ассоциации женщин-предпринимателей (FCEM).

В 2018 году в Москве прошел 66-ой Конгресс FCEM, в ходе которого женщины со всего мира, успешно управляющие бизнесом, смогли обменяться опытом и наладить деловые связи.

«Женщины бизнеса» инициировали проведение круглого стола в рамках деловой программы ПМЭФ 18, объединив представителей федеральной власти, финансовых структур, институтов развития и успешных женщин-предпринимателей из разных субъектов федерации.

По инициативе общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» постоянно проводятся мероприятия в российских регионах.

1 2 -13 марта при поддержке правительства Ульяновской области в Ульяновске состоится IV Международный форум деловых женщин #BEWOW.

В форуме, который направлен на продвижение и популяризацию женского лидерства и предпринимательства, установление и укрепление деловых контактов их в межрегиональной и международной сферах деятельности бизнесвумен участвуют руководители региональных отделений «Женщин бизнеса».

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