Бум афер. В России выросло число мошенничеств с недвижимостью 222 0 Экономика

Данные Федеральной нотариальной палаты свидетельствуют – количество мошеннических сделок с недвижимостью в 2018-2019 годах резко выросло. Однако это произошло не вследствие роста случаев мошенничества, а в результате совершенствования средств электронного контроля.