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Бум афер. В России выросло число мошенничеств с недвижимостью
2 Марта 2020 222 0 Экономика
Данные Федеральной нотариальной палаты свидетельствуют – количество мошеннических сделок с недвижимостью в 2018-2019 годах резко выросло. Однако это произошло не вследствие роста случаев мошенничества, а в результате совершенствования средств электронного контроля.
Где больше всего мошенников
- Федеральная нотариальная палата фиксирует попытки мошенничества с недвижимостью во время нотариального оформления сделки. Так, например, в 2017 году в 25 регионах нотариусы выявили 94 случая мошенничества, а в 2018 году – уже 150 случаев в 34 регионах. В 2019-м, по предварительным данным, которые публикует РБК, речь шла о 186 попытках в 30 регионах.
- Больше всего случаев мошенничества установлено в Красноярском крае (62), Санкт-Петербурге (59), Московской области (39), Новосибирской и Ростовской области (27), Свердловской области (22) и Башкирии (22).
- Выявлять мошенников нотариусам помогает система «Электронный нотариат» и реестр Единой информационной системы (ЕИС). С помощью этих средств нотариусы полностью контролируют законность сделок.
- Мошенников правоохранительным органам удается поймать в процессе совершения противозаконных сделок. В том числе в кабинетах нотариусов.
- Новые системы контроля помогли предотвратить хищение имущества более чем на 10 млрд руб. Речь идет также и о недвижимости, которая должна была стать государственной или муниципальной.
Если возникнут подозрения
- В декабре прошлого года Росфинмониторинг в своем отчете рассказал о серии сомнительных операций по обналичиванию, в ходе которых применялись исполнительные надписей нотариусов, напоминает РБК.
- Объем таких операция за 10 месяцев 2019 года составил 5 млрд руб., что в 2,5 раза больше аналогичного периода 2018 года, отметил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. По его словам, пик использования документов от нотариусов в процессе обналичивания был зафиксирован во втором квартале прошлого года. В тот период речь шла о сомнительных сделках, сумма которых достигла 2 млрд руб.
- В середине декабря депутаты Госдумы во втором чтении одобрили законопроект, в котором говорится об электронном нотариате. Согласно ему нотариусы обязаны проверять некоторые сделки клиентов. Именно за эту поправку активно выступал Росфинмониторинг.
- Как поясняет РБК, после того как закон вступит в силу, нотариусы будут вынуждены требовать от клиентов дополнительную информацию. Это будет необходимо, чтобы подтвердить законность сделки. В этом случае подтверждением может стать ранее заключенный документ о перечислении заемщику денег либо имущества. При этом в случае если у нотариуса возникнут подозрения относительно того, что исполнительную подпись планируется применить для обналичивания либо отмывания денег, то он будет иметь полное право отказаться от заверения документов о задолженности.
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