«Борьба за каждого». Киев и Донбасс готовы к обмену пленными – что будет, если план сорвется? 219 0 Тренды События и факты

Сегодня, 27 декабря, спустя 14 месяцев, стороны Донбасского конфликта должны обменяться пленными. Известно, что он будет происходить по формуле «306 на 74»: Киев передаст ДНР и ЛНР порядка трехсот ополченцев, и получит «взамен» 74 своих силовиков. Это будет самый масштабный обмен за всю историю противостояния. До этого обмен пленными происходил небольшими группами.

Всех на всех

Представители Украины уже выдвинулись к месту назначения, сообщает телеканал «Звезда». Они должны передать самопровозглашенным республикам порядка трехсот военнопленных. Уже известно, что один человек пребывает с тяжелом состоянии – на месте обмена он сразу же будет передан медикам. Донецк со своей стороны отдает более семидесяти военных Украины. Этот обмен станет первым шагом к известной формуле «всех на всех», которую до сих пор не могут выполнить.

Где именно будет проходить обмен, из соображений безопасности пока не сообщается. Условия между Донецком, Луганском и Киевом были согласованы два дня назад. Сами переговоры проходили очень сложно, пришлось даже привлекать Русскую православную церковь. После переговоров о достигнутых договоренностях рассказал сам Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Как проходили переговоры

Инициатором обмена стал представитель Киева по гуманитарным вопросам Виктор Медведчук. Изначально он попросил посодействовать обмену пленными президента России Владимира Путина. После этого российский лидер провел переговоры с главами ДНР и ЛНР, которые решили инициативу поддержать. Далее началась подготовка к обмену пленными. Была сформулирована главная задача: обменяться пленными до Нового года и Рождества.

Сами переговоры проходили сложно, а дату обмена назвали буквально недавно. Более того, ситуация усложнилась после того, как около двух недель назад Киев выдвинул еще одно условие: провести повторную верификацию, то есть пленные из Донбасса должны подтвердить «свое желание вернуться на неконтролируемую Киевом территорию».

В ДНР и ЛНР, отвечая на это «просьбу» не стали отказываться от верификации, однако предложили провести ее именно во время обмена пленными. «Позиция республик однозначна. Привозим людей [подлежащих обмену] на линию соприкосновения, и в присутствии представителей ДНР и ЛНР эти люди заявляют о том, что они отказываются от обмена», – цитирует ТАСС представителя ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольгу Кобцеву.

Об окончательном согласовании всех условий обмена стало известно только в этот понедельник, во время встречи в Свято-Даниловом монастыре патриарха Кирилла с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Леонидом Пасечником и представителем украинской стороны Виктором Медведчуком.

Если обмен не произойдет

На успешный обмен пленными надеются все стороны, и самопровозглашенные республики и Киев. Собственно, сам президент Украины Петр Порошенко на встрече с родственниками пленных заверил, что все должно пройти успешно: «Это была очень изнурительная, очень профессиональная с нашей стороны борьба за каждого. Верю, что она завтра принесет результат». Намерения сторон поддержали и в ОБСЕ.

Как считает украинский политолог Александра Решмедилова, если обмен все-таки не состоится по каким-либо причинам, это грозит эскалацией конфликта на юго-востоке Украины. «Обмен должен состояться, но нельзя исключать смещения сроков. Но, конечно, в интересах всех придерживаться первичного плана. Если обмен не состоится, это будет иметь фатальные последствия для всех сторон», — заявила она в беседе с РИА Новости.