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«Болезненная уступка». Почему Путин пошел на нефтяную сделку с ОПЕК

14 Апреля 2020 429 0 Экономика
«Болезненная уступка». Почему Путин пошел на нефтяную сделку с ОПЕК

Выход из соглашения ОПЕК+ в начале марта был спланирован Россией, но власти не смогли спрогнозировать негативные последствия от распространения коронавируса. Поэтому уже в апреле президенту Владимиру Путину на фоне обвала нефтяных цен пришлось пойти на «болезненную уступку», чтобы поддержать котировки, а вместе с ними – бюджет России и нефтяную отрасль в целом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники. До этого источники агентства говорили, что Путин не из тех, кто сдается, «даже если борьба дорого ему обходится». «Борьба» обошлась России в сокращение почти четверти добычи, цены на уровне 20 долларов за российскую марку нефти и потерю долей рынка в Европе и Азии.

Историческая сделка

  • Президент США Дональд Трамп назвал соглашение ОПЕК, России и других производителей нефти «исторической сделкой». Именно он помог сторонам сесть за стол переговоров. В марте, когда Саудовская Аравия устроила ценовую войну против России в Европе и Азии, демпингуя на 10 и 6 долларов от стоимости нефти марки Brent, источники говорили, что Путин не станет первым инициировать перемирие с саудитами. Трамп выступил связующим звеном для противоборствующих стран и в лучших традициях дипломатии добился своего – помощи «11 млн американских рабочих, которые заняты в нефтегазовой отрасли».
  • Пресс-секретарь Путина не согласился с тем, что его патрон допустил ошибку. «Россия сохраняет последовательную позицию», – заявил кремлевский чиновник. Но о последовательности речь не шла – ввязавшись в нефтяную войну с Саудовской Аравией ради выдавливания с мирового рынка сланцевых добытчиков нефти, Россия через месяц отступила и сдала 23% своей добычи (2,8 млн баррелей в сутки из 11,3 млн). Это была «болезненная уступка» Путина, отметили источники Bloomberg.
  • О новой сделке президенту России, рассчитывавшему выйти победителем из нефтяной войны, пришлось договариваться в крайне неблагоприятных условиях. Источники прямо говорят о стратегическом просчете – идеологи нефтяной войны в марте не предвидели возможных последствий распространения коронавируса, хотя пандемия бушевала с начала января и через две недели ее вспышка была зафиксирована в России.

Ключевая роль

  • Хороших вариантов у Кремля не было – отказ от 2,8 млн баррелей в сутки российские власти объяснили себе необходимым шагом для преодоления кризиса. Президент США Дональд Трамп как посредник в переговорах поблагодарил Путина и наследного принца Саудовской Аравии за достигнутые договоренности – они на руку США, где ряд компаний, в том числе Texland Petroleum, Continental Resources и Parsley Energy приостановили разработку 150 скважин, а Texland остановила добычу на всех скважинах.
  • ОПЕК, Россия и нефтедобывающие страны из G20 добились сокращения нефти почти на 20 млн баррелей в сутки. Страны ОПЕК и Россия уберут с рынка 9,7 млн баррелей с 1 мая по 1 июля 2020 года. Больше всего сократят добычу Россия и Саудовская Аравия – на 2,8 млн баррелей каждая. По словам министра энергетики России Александра Новака, без Путина сделка между 23 странами не могла бы состояться, он сыграл в переговорах ключевую роль. «В последние дни президент связывался неоднократно и с президентом Соединенных Штатов Америки, и с королем Саудовской Аравии», – подчеркнул министр в интервью «России 1».
  • «Стратегической ошибкой» назвал решение России противостоять Саудовской Аравии гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его мнению, заключение сделки выглядит победой США. «Россия в конечном итоге проигрывает больше, чем Саудовская Аравия», – отметил Кортунов.

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Редакция "Капитала Страны"

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