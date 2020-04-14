«Болезненная уступка». Почему Путин пошел на нефтяную сделку с ОПЕК 429 0 Экономика

Выход из соглашения ОПЕК+ в начале марта был спланирован Россией, но власти не смогли спрогнозировать негативные последствия от распространения коронавируса. Поэтому уже в апреле президенту Владимиру Путину на фоне обвала нефтяных цен пришлось пойти на «болезненную уступку», чтобы поддержать котировки, а вместе с ними – бюджет России и нефтяную отрасль в целом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники. До этого источники агентства говорили, что Путин не из тех, кто сдается, «даже если борьба дорого ему обходится». «Борьба» обошлась России в сокращение почти четверти добычи, цены на уровне 20 долларов за российскую марку нефти и потерю долей рынка в Европе и Азии.