Бойня в Забайкальском крае. Из-за чего произошел конфликт между военными и гражданскими

В ночь на 27 августа в Забайкальском крае около десяти человек попытались совершить нападение на воинский эшелон. В результате конфликта, который произошел между военными и гражданскими на железнодорожной станции, погиб Антон Жданов. Как выяснилось, он был не просто мирным жителем, а криминальной личностью по прозвищу «Жданчик». В данный момент полиция ведет поиск нападавших.

Что произошло

Об инциденте стало известно во вторник утром. По информации пресс-службы Восточного военного округа, на станции Петровский завод произошел конфликт, участниками которого стали военные и гражданские. Как сообщили в ведомстве, около десяти человек попытались атаковать эшелон, забрасывая военных камнями. Известно также, что эшелон перебрасывал личный состав и военную технику войсковой части 28331 на полигон «Цугол», где проходят учения «Восток-2018».

Защищая территорию, часовой был вынужден открыть огонь. В результате один из нападавших был застрелен. Двое солдат в результате конфликта, как сообщали местные СМИ, получили ранения. В официальном сообщении Восточного военного округа говорится, что военнослужащий в момент инцидента исполнял обязанности часового в составе караула по охране воинского эшелона. На предупредительные выстрелы не приближаться к поезду нападавшие не ответили.

Далее в сообщении сказано следующее: «Часовой применил оружие по группе неизвестных лиц, которые нарушили границу поста и предприняли попытку нападения на караул. На предупреждения часового и выстрел в воздух неизвестные не реагировали. В результате слаженных действий караула один из нападавших был застрелен, остальные скрылись».

В заявлении подчеркивается, что «применение оружия часовым на посту соответствовало положениям устава гарнизонной и караульной службы вооруженных сил РФ».

День рождения и смерти

Позднее стала появляться информация и о самом погибшем. Выяснилось, что местный житель Антон Жданов 1989 года рождения был связан с криминальными кругами, где он также был известен по прозвищу «Жданчик». В момент нападения на эшелон он находился в алкогольном опьянении.

В разговоре с ТАСС представитель администрации города Петровск-Забайкальский рассказал о том, что Жданов не был судим, но имел тесные связи с криминалитетом. «В тот вечер он отмечал свой день рождения в кафе недалеко от вокзала, у компании произошел конфликт с военными, когда те зашли в магазин за продуктами», – сообщил собеседник. Инцидент исчерпать не удалось, после чего местные и решили прорваться к эшелону.

Кроме этого, как рассказали Интерфаксу в дежурно-диспетчерской службе Петровско-Забайкальского района, в своем районе убитый был «смотрящим», то есть, координатором криминальных групп. Эти данные в пресс-службе ГУ МВД по Забайкальскому краю подтверждать не стали. Но и опровергать тоже. Отвечая на соответствующий вопрос, сотрудник пресс-службы ответил лаконично: «У нас нет таких данных».

Версия конфликта

Местные говорят об убитом Антоне Жданове так: «Связался с плохой компанией, бросил учебу и нигде не работал». Как сообщает РИА Новости, жители Петровска-Забайкальского активно обсуждают причину, по которой мог произойти конфликт. По их версии, не исключено, что все началось после того, как военные захотели познакомиться с местными девушками в кафе, которое находится на станции Петровский Завод. Жданчику и его компании эти намерения не понравились.

Солдат, которые зашли в кафе, как говорят очевидцы, было всего двое. Компания, которая праздновала день рождения Жданова, состояла человек из двадцати. Изрядно выпивший, именинник заручился поддержкой товарищей, и подошел к военным. Произошла словесная перепалка, а затем и потасовка. Военнослужащие приняли разумное решение ретироваться к поезду. Выпившая компания, которая явно хотела продолжить разборки, побежала за ними. Прорваться внутрь у них не получилось.