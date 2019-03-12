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Бойкот питерскому форуму. Почему бизнесмены США массово отказываются от участия в ПМЭФ

12 Марта 2019 159 0 Политика
Бойкот питерскому форуму. Почему бизнесмены США массово отказываются от участия в ПМЭФ

Ряд бизнесменов и официальных лиц США отказались ехать на Петербургский экономический форум (ПМЭФ). Свое решение они могут изменить, если основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви будет будет отпущен из-под стражи. В числе бойкотирующих форум – посол США в России Джон Хантсман, заявивший, что проигнорирует ПМЭФ, если дело против Калви не закроют. Скорее всего, так и придется сделать – официальная политика российский властей отмечена бескомпромиссностью.

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Посол США в России Джон Хантсман отказывается от поездки на предстоящий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня, если основателя и управляющего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви оставят под арестом. Публикация с соответствующим содержанием вышла во вторник в Financial Times.

Издание пишет, что о своих настроениях глава дипмиссии США проинформировал представителей американского бизнеса в России еще в феврале. Комментировать ситуацию представители посольства США в РФ отказались.

При этом не исключено, что от участия в форуме могут отказаться и ряд крупных американских компаний. Как отмечает FT, с момента, как в отношении Калви началось расследование, несколько американских бизнесменов уже отменили свои поездки в Россию. Еще несколько человек решили проконсультироваться по поводу так называемой «безопасности» сотрудников компаний США, которые пребывают на территории России.

«Трудно переоценить, как сильно люди напуганы, и глубину их опасений. Если он в тюрьме, это может случиться с каждым», – пожаловался изданию собеседник. Другой топ-менеджер зарубежной компании, имеющей офис в Москве, сказал, что отсутствие американских инвесторов будет «индикатором» плохого инвестиционного климата.

Что произошло с Калви

Напомним, что основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви и несколько его предполагаемых сообщников являются фигурантами статьи «Мошенничество в особо крупном размере». Против инвестора уголовное дело было возбуждено 13 февраля, и уже 16 февраля решением Басманного суда он был заключен под стражу сроком на два месяца.

По делу Калви также проходят партнеры фонда: Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-предправления банка «Восточный» Алексей Кордичев и глава Первого коллекторского бюро Максим Владимиров. Как утверждает следствие, в 2017 году банкиры, прикрываясь сделкой с акциями, совершили кражу у «Восточного». Сумма похищенного составляет примерно 2,5 млрд руб. Сами фигуранты дела категорически отрицают свою вину и отказываются давать показания.

Комментируя ситуацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что выводы о деле Калви до решения суда делать преждевременно. Что касается сообщений о бойкотировании форума, то они уже традиционно появляются в СМИ перед ПМЭФ и ВЭФ. «До сих пор все такие сообщения не находили подтверждения, приезжали многие бизнесмены из западных стран, в том числе и из США», – напомнил Песков.

Иммунитет на бойкоты

Действительно, нынешний бойкот – не первый в истории российских форумов. В частности, в 2014 году власти США обращались к главам крупнейших компаний страны не ехать в Петербург из-за украинской ситуации. Со временем ситуация стала выправляться и на ПМЭФ снова стали приезжать солидные участники: в том же 2018 году в северную столицу приезжали главы Boeing, ВР, Shell, Total, Nestle, Toyota.

Что касается сегодняшней ситуации, то, как считает вице-президент РСПП Игорь Юргенс, у России в этом плане уже выработался иммунитет к плохим новостям, поэтому этот бойкот вряд ли потрясет основы Санкт-Петербургского экономического форума.

«Будет достаточно предпринимателей и политических лидеров. Думаю, с формальной точки зрения все пройдет гладко, может быть, даже более интересно, чем в прошлом году», – заявил в разговоре с Business FM Юргенс, считающий, что бойкот ПМЭФ будет «комариным укусом» по сравнению с тем, что происходит в отношениях США и России.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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