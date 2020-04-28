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Богатые останутся богатыми, бедные – бедными. Ради чего мы страдаем, рассказал ректор ВШЭ
28 Апреля 2020 783 0 Экономика
Экономический кризис в результате пандемии коронавируса сделает богатых менее богатыми, бедных – еще более бедными, а средний класс переведет за черту бедности. Такой ценой мировое сообщество заплатит за то, чтобы пожилые и больные люди прожили на 3-5 лет больше, считает ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Между тем ООН прогнозирует «исторический» уровень безработицы и бедности, которые унесут большое количество жизней здоровых людей и могут разрушить основы общества.
Спасти обреченных и разрушить основы общества
- Главным пострадавшим от пандемии коронавируса, по мнению Кузьминова, которое он высказал в интервью телеканалу РБК, станут представители среднего класса. По его словам, доходы будут падать у всех слоев общества, но богатые останутся богатыми, а бедные так и будут бедными, тогда как для среднего класса «есть серьезные риски скатывания в бедность». В ближайшем будущем кризис похоронит экономику услуг, в том числе интеллектуальных, и экономику впечатлений.
- ВШЭ прогнозирует безработицу в России на уровне 8%. В корпоративном секторе работу потеряют 700 тыс. человек, в некорпоративном – 1,5 млн. В 2024 году безработицы будет выше, чем в 2019 году, считает Кузьминов. Все по причине слабого восстановительного роста экономики. В худшем сценарии безработица вырастет до 9,5% и увеличится к 2021 году до 9,8%.
- По словам Кузьминова, Россия и мир перешли к новой реальности и соотношению морали и экономики. «Впервые мир остановил свою экономику, пошел на потерю 5-7% ВВП в мировом измерении ради того, чтобы люди – пожилые, больные люди – прожили на три-пять лет больше», – отметил ректор ВШЭ. По его мнению, это колоссальное моральное движение.
- Но у всего есть цена. По прогнозу ООН, в мире 195 млн человек останутся без работы, доходов и средств к существованию. Это в два раза больше заразившихся и в десятки раз больше числа умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Спасение пожилых и больных людей обойдется миру крахом малых и средних предприятий, проблемами у работников сельского хозяйства, самозанятых и трудовых мигрантов, которые кормят наиболее бедные регионы мира.
- ООН призывает страны не надеяться на «старую нормальность», создать новую экономику и увеличить число рабочих мест.
- Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева также отметила, что миру угрожает волна банкротств и безработица, которая может подорвать способность экономики и разрушит основы общества.
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