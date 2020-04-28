Богатые останутся богатыми, бедные – бедными. Ради чего мы страдаем, рассказал ректор ВШЭ 783 0 Экономика

Экономический кризис в результате пандемии коронавируса сделает богатых менее богатыми, бедных – еще более бедными, а средний класс переведет за черту бедности. Такой ценой мировое сообщество заплатит за то, чтобы пожилые и больные люди прожили на 3-5 лет больше, считает ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Между тем ООН прогнозирует «исторический» уровень безработицы и бедности, которые унесут большое количество жизней здоровых людей и могут разрушить основы общества.