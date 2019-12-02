От 100 тысяч и больше. В каких регионах России самые высокие зарплаты?

Аналитики РИА Новости задались целью – выявить регионы России с наибольшим количеством жителей, получающих зарплату от 100 тыс. руб. в месяц. Выяснилось, что больше всего высокооплачиваемых граждан проживает в Чукотском автономном округе, а меньше всего – в Кабардино-Балкарской Республике. Виной всему – региональная дифференциация.

Лидеры с северными надбавками и без

Исследование показало, что более 32% работников Чукотского автономного округа могут похвастаться зарплатой от 100 тыс. руб. в месяц и более. На втором месте рейтинга – Ямало-Ненецкий автономный округ с его 31,7% (хотя в 2018 году именно этот регион занимал первую строчку с показателем 27%). Третье место – у Москвы (27,4%), которая в прошлом году была на пятом месте рейтинга.

В этом году в рейтинг также попали шесть регионов, где доля высокооплачиваемых сотрудников составила 20% и выше. Для сравнения – в 2018 году их было всего три.

Топ-10 регионов по доле высоких зарплат выглядит следующим образом:

Чукотский автономный округ — 32,1%; Ямало-Hенецкий автономный округ — 31,7%; Москва — 27,4%; Магаданская область — 26,1%; Hенецкий автономный округ — 25,0%; Сахалинская область — 20,9%; Республика Саха (Якутия) — 17,7%; Камчатский край — 17,5%; Ханты-Мансийский автономный округ—Югра — 17,2%; Санкт-Петербург — 12,5%.

Аутсайдеры с 15 тысячами и менее

Меньше всего россиян, зарабатывающих 100 тыс. руб. и более – в Кабардино-Балкарии (0,7%). Немного больше таких сотрудников (около 0,9%) проживают в Калмыкии, Мордовии, а также в Псковской, Орловской и Ивановской областях.

Кроме этого, как показало исследование, в 25 регионах России более чем у 20% трудящихся граждан зарплаты не превышают 15 тыс. руб. В 2018 году таких регионов было 59-ть.

В этом плане лидером антирейтинга остается Дагестан (34%), второе место – у Карачаево-Черкесии (33%). Как отмечают эксперты, в общей сложности в России уровень заработной платы ниже 15 тыс. зафиксирован примерно у 11% сотрудников.

Десятка аутсайдеров выглядит так:

75. Тамбовская область — 1,1;

76. Чеченская Республика — 1,0;

77. Республика Адыгея — 1,0;

78. Кировская область — 1,0;

79. Республика Калмыкия — 0,9;

80. Псковская область — 0,9;

81. Ивановская область — 0,9;

82. Республика Мордовия — 0,9;

83. Орловская область — 0,9;

84. Республика Дагестан — 0,9;

85. Кабардино-Балкарская Республика — 0,7.

Хуже, чем в Европе, лучше, чем в Китае

По мнению аналитиков, уровень социального расслоения в нашей стране – средний по мировым меркам.

В частности, индекс Джини, отражающий разницу в доходах самых богатых и самых бедных, последние несколько лет остается на уровне 0,4. В европейских странах он ниже и колеблется в диапазоне от 0,25 до 0,35. В США немного выше – 0,45, в Китае – 0,47, а в Бразилии он составляет 0,5. Эксперты поясняют, что чем индекс выше, тем сильнее дифференциация.

В целом разница между высокооплачиваемыми специалистами и сотрудниками с низкими заработными платами в России является социально ощутимой проблемой. Впрочем, подобное расслоение характерно для всех развивающихся экономик, в большинстве из которых неравенство доходов выражено еще сильнее, чем в России.