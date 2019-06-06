Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
06 ИЮН, 12:52 МСК
USD (ЦБ)    65,1243
EUR (ЦБ)    73,3690

06 ИЮН, 12:52 МСК
USD (ЦБ)    65,1243
EUR (ЦБ)    73,3690
﻿

Блокада Донбасса. Зеленский, Кучма и Порошенко спорят о национальных интересах Украины

6 Июня 2019 16 0 Политика
Блокада Донбасса. Зеленский, Кучма и Порошенко спорят о национальных интересах Украины

В Минске вчера прошла первая после инаугурации нового президента Украины встреча обновленной трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Включенный в эту группу Владимиром Зеленским экс-президент Украины Леонид Кучма сообщил, что впервые переговоры прошли конструктивно, тон дискуссии был совсем иным и все стороны хотели найти решение.

Возвращение Кучмы

До этого в Минске в переговорах со стороны Киева принимал участие председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. 3 июня Владимир Зеленский принял решение вернуть экс-президента Украины Леонида Кучму в контактную группу по урегулировании ситуации в Донбассе.

Кучма сообщил, что прибыл на минские переговоры с «дорожной картой» от Владимира Зеленского. «Месседжи были такие, что глава государства действительно хочет, чтобы в регионе был мир. Мне кажется, все услышали, что украинская сторона и противоположная сторона хотят решать эти проблемы. Поэтому было доверие друг к другу», — отметил новый представитель Киева.

Он сообщил, что в числе вопросов, которые рассматривали участники встречи, был обмен военнопленными, прозвучала также тема и по украинским морякам. «Я не могу сказать, что завтра эти вопросы принципиально решены. Но четко знаю, что они начнут решаться», — заключил Кучма.

Новое перемирие

На заседании в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины пришла к договоренности о подготовке к новому перемирию в Донбассе. Об этом в беседе с представителями СМИ сообщил полпред России на минских переговорах Борис Грызлов.

«Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания его уже на следующей встрече 19 июня», — заявил Грызлов, отметив что стороны пришли к договоренности об установлении режима тишины на линии соприкосновения сторон. Планируется, что военные силы в районе станицы Луганской начнут разводить уже 10 июня.

Тем не менее, как сообщил Грызлов, у сторон действительно есть непонимание по поводу того, что в новом соглашении в обязательном порядке необходимо предусматривать дополнительные реально действенные меры контроля за соблюдением перемирия. «Важно, чтобы Киев выполнил те обязательства, которые уже выполнили Донецк и Луганск», — заключил полпред России.

Крик «бывшего»

Все это очень не понравилось бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Со своей  страницы в Facebook он обратился к Владимиру Зеленскому с требованием объяснить возможное снятие экономической блокады с ДНР и ЛНР.

Об этих  планах новых властей Украины в отношении самопровозглашенных республик ранее заявил представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма.

В своем публичном обращении Порошенко написал: «Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины». Бывший президент Украины задается вопросом, какие шаги будет в будущем предпринимать администрация Зеленского: «Репарации из бюджета Украины в пользу агрессора? Автономия с правом вето на суверенные решения государства, на курс в ЕС и НАТО?». Порошенко  убежден, что «реализация российского сценария на Донбассе — это предательство национальных интересов Украины».

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Украина просит газ у России и антироссийские санкции у Евросоюза, падают цены на нефть и другие новости

Украина просит газ у России и антироссийские санкции у Евросоюза, падают цены на нефть и другие новости
События и факты

Звездные войны. Почему военные США боятся космических сил России?

Звездные войны. Почему военные США боятся космических сил России?
Политика

«Избавиться от позора». В России больше не будет обманутых дольщиков

«Избавиться от позора». В России больше не будет обманутых дольщиков
Экономика

Как достичь гармонии, соединив успех и счастье?

Как достичь гармонии, соединив успех и счастье?
Бизнес и психология 1

Узнай, страна

В Тульской области построят дистрибьюторский центр Procter & Gamble

В Тульской области построят дистрибьюторский центр Procter & Gamble

Путин поддержал создание российско-китайского агрохолдинга в Приморье

Путин поддержал создание российско-китайского агрохолдинга в Приморье

В Тульской области официально открыли новый автозавод Haval

В Тульской области официально открыли новый автозавод Haval

В Рязанской области освоили безотходное производство экологически чистого биотоплива

В Рязанской области освоили безотходное производство экологически чистого биотоплива

Новости дня

12:42 Сергей Лавров рассказал о трех целях санкций Запада Сергей Лавров рассказал о трех целях санкций Запада
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
12:11 Рада Украины приняла закон по подготовке импичмента президента Рада Украины приняла закон по подготовке импичмента президента
11:28 В Москве экстренно госпитализирован актер Александр Панкратов-Черный В Москве экстренно госпитализирован актер Александр Панкратов-Черный
10:57 Пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос Пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос
10:14 Россия попала в первую десятку самых «инвестиционных» стран Европы Россия попала в первую десятку самых «инвестиционных» стран Европы
09:36 Бывший министр Украины заявил, что Киев обманывал Москву Бывший министр Украины заявил, что Киев обманывал Москву
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
09:06 Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие» Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Узнай, страна!

12:07 В Тульской области построят дистрибьюторский центр Procter & Gamble В Тульской области построят дистрибьюторский центр Procter & Gamble
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
05 ИЮН, 12:03 Госдолг Астраханской области сокращен на 4,4 млрд рублей за 4 месяца 2019 года Госдолг Астраханской области сокращен на 4,4 млрд рублей за 4 месяца 2019 года
05 ИЮН, 11:41 Омских предпринимателей приглашают вступить в программу поддержки «газелей» Омских предпринимателей приглашают вступить в программу поддержки «газелей»
05 ИЮН, 11:33 По итогам весны Тамбовская область снова стала экологическим лидером России По итогам весны Тамбовская область снова стала экологическим лидером России
01 ИЮН, 17:10 В Астраханской области День защиты детей отметили спортивно-оздоровительной и экологической акциями В Астраханской области День защиты детей отметили спортивно-оздоровительной и экологической акциями
30 МАЙ, 18:47 В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter