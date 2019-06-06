Блокада Донбасса. Зеленский, Кучма и Порошенко спорят о национальных интересах Украины

В Минске вчера прошла первая после инаугурации нового президента Украины встреча обновленной трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Включенный в эту группу Владимиром Зеленским экс-президент Украины Леонид Кучма сообщил, что впервые переговоры прошли конструктивно, тон дискуссии был совсем иным и все стороны хотели найти решение.

Возвращение Кучмы

До этого в Минске в переговорах со стороны Киева принимал участие председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. 3 июня Владимир Зеленский принял решение вернуть экс-президента Украины Леонида Кучму в контактную группу по урегулировании ситуации в Донбассе.

Кучма сообщил, что прибыл на минские переговоры с «дорожной картой» от Владимира Зеленского. «Месседжи были такие, что глава государства действительно хочет, чтобы в регионе был мир. Мне кажется, все услышали, что украинская сторона и противоположная сторона хотят решать эти проблемы. Поэтому было доверие друг к другу», — отметил новый представитель Киева.

Он сообщил, что в числе вопросов, которые рассматривали участники встречи, был обмен военнопленными, прозвучала также тема и по украинским морякам. «Я не могу сказать, что завтра эти вопросы принципиально решены. Но четко знаю, что они начнут решаться», — заключил Кучма.



Новое перемирие

На заседании в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины пришла к договоренности о подготовке к новому перемирию в Донбассе. Об этом в беседе с представителями СМИ сообщил полпред России на минских переговорах Борис Грызлов.



«Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания его уже на следующей встрече 19 июня», — заявил Грызлов, отметив что стороны пришли к договоренности об установлении режима тишины на линии соприкосновения сторон. Планируется, что военные силы в районе станицы Луганской начнут разводить уже 10 июня.

Тем не менее, как сообщил Грызлов, у сторон действительно есть непонимание по поводу того, что в новом соглашении в обязательном порядке необходимо предусматривать дополнительные реально действенные меры контроля за соблюдением перемирия. «Важно, чтобы Киев выполнил те обязательства, которые уже выполнили Донецк и Луганск», — заключил полпред России.

Крик «бывшего»

Все это очень не понравилось бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Со своей страницы в Facebook он обратился к Владимиру Зеленскому с требованием объяснить возможное снятие экономической блокады с ДНР и ЛНР.

Об этих планах новых властей Украины в отношении самопровозглашенных республик ранее заявил представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма.

В своем публичном обращении Порошенко написал: «Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины». Бывший президент Украины задается вопросом, какие шаги будет в будущем предпринимать администрация Зеленского: «Репарации из бюджета Украины в пользу агрессора? Автономия с правом вето на суверенные решения государства, на курс в ЕС и НАТО?». Порошенко убежден, что «реализация российского сценария на Донбассе — это предательство национальных интересов Украины».