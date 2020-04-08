Бизнес не послушал Путина. Миллионы россиян уволят, пока Минфин сидит на горе денег 5599 7 Экономика

Российские власти накопили перед кризисом 17,7 трлн руб. Эти средства, по данным Центробанка, находятся в Фонде национального благосостояния и в валюте на счетах Минфина. Тратить эти деньги на поддержку компаний и граждан мешает чисто бюрократическое препятствие – «бюджетное правило», которое требует от правительства залезать в резервы только для компенсации нефтегазового дефицита. Но даже сам автор «бюджетного правила», глава Счетной палаты Алексей Кудрин, заявил о необходимости поддержать экономику России на общую сумму не менее 7% ВВП. Тем временем более 250 тыс. россиян подписали петицию к правительству, в которой обвинили Минфин в том, что он «сидит на горе денег» и обрекает миллионы на безработицу и нищету.