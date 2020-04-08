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Бизнес не послушал Путина. Миллионы россиян уволят, пока Минфин сидит на горе денег

8 Апреля 2020 5599 7 Экономика
Бизнес не послушал Путина. Миллионы россиян уволят, пока Минфин сидит на горе денег

Российские власти накопили перед кризисом 17,7 трлн руб. Эти средства, по данным Центробанка, находятся в Фонде национального благосостояния и в валюте на счетах Минфина. Тратить эти деньги на поддержку компаний и граждан мешает чисто бюрократическое препятствие – «бюджетное правило», которое требует от правительства залезать в резервы только для компенсации нефтегазового дефицита. Но даже сам автор «бюджетного правила», глава Счетной палаты Алексей Кудрин, заявил о необходимости поддержать экономику России на общую сумму не менее 7% ВВП. Тем временем более 250 тыс. россиян подписали петицию к правительству, в которой обвинили Минфин в том, что он «сидит на горе денег» и обрекает миллионы на безработицу и нищету.

Резервы для власти

  • Правительство России располагает внушительными резервами – 17,7 трлн руб., но отказывает бизнесу и гражданам в финансовой поддержке. Дважды кабинет министров Михаила Мишустина переписывал антикризисный план. В первом из них чиновники предложили 300 млрд руб. на помощь пострадавшим от кризиса. Но план не устроил ни компании, ни граждан. Опаздывая с решениями, правительство представило второй план на 1,4 трлн руб., что составляет 1,3% ВВП. Однако даже у соседнего Казахстана власти оказались щедрее российских – они решили потратить 3,4% ВВП на спасение экономики. Лидеры в этом плане США – они вложат в тушение кризиса 10,5% ВВП.
  • Эксперты, малый и средний бизнес, а также граждане раскритиковали недостаточные меры и энергичность правительства Мишустина, растерявшегося перед лицом кризиса, и правительство пообещало 9 апреля (на этот день намечены переговоры по нефти, рынок которой Россия дестабилизировала решением выйти из сделки с ОПЕК+) показать новый антикризисный план. Правительство ведет себя как двоечник, неспособный сдать экзамен с первого раза.
  • По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, текущей поддержки экономики со стороны правительства недостаточно. Бизнесу необходимо предоставить средства в эквиваленте 2-3% ВВП, а общий уровень вливаний в экономику должен быть не менее 7% ВВП. Стимулирующие расходы правительства должны составить дополнительные 2-3 трлн руб. Сделать это можно будет в том числе за счет увеличения государственного долга, считает Кудрин. У России один из самых низких показателей госдолга – всего 14% ВВП, и власти должны использовать его для обеспечения благополучия россиян. Поскольку единственный обоснованный смысл существования любой власти – благополучие граждан.

Бизнес Путина не послушал

  • Между тем поручения компании, не получившие поддержки от властей, открыто отказались выполнять поручение президента Владимира Путина предоставить выходные дни в апреле с сохранением заработной платы. Компании массово отправляют в неоплачиваемый отпуск сотрудников, урезают зарплаты и при возможности увольняют.
  • Согласно опросу Центра стратегических разработок (ЦСР), 29% компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, 22% собираются это сделать. Путин озвучил неадекватную меру для бизнеса – отсрочку по уплате налогов. Но компании потеряли 90% выручки и при этом вынуждены платить аренду и зарплаты сотрудникам. Беспроцентный кредит на выплату зарплат от властей тоже оказался фикцией – он выдается в размере МРОТ (11 тыс. руб.) на сотрудника и должен быть возвращен. Сами власти отказываются выплачивать пособие по безработице в размере одного МРОТ под различными бюрократическими предлогами (необходимо проработать 6 месяцев на одном месте и обратиться после увольнения не позднее 6 месяцев, а также не получить предложения по работе от биржи труда).
  • Власти, как писали «Ведомости», не хотят давать деньги компаниям, настаивая, что они должны "продержаться". При этом 28% компаний малого и среднего бизнеса находятся на грани банкротства. Более 15 млн человек, или 20% рабочей силы, невостребованы из-за карантина, который объявил Путин. Порядка 4 млн потеряют работу в торговле, 1 млн в строительстве, столько же в логистике и секторе услуг.
  • В петиции к правительству представители бизнеса написали: «Минфин России буквально сидит на горе денег, в то время как бизнес банкротится, а население нищает».
  • По словам политолога Московского центра Карнеги Андрея Колесникова, Путин сегодня потерял поддержку миллионов людей, которые были заняты в частном секторе и лишатся работы из-за его бездействия и нежелания помочь. Пока глава государства, находящийся в самоизоляции, заговорил только о возможном сокращении числа нерабочих дней в апреле. Но бизнесу и гражданам России нужны не полумеры и фиктивные решения, а живые деньги на поддержание спроса и сохранение нескольких миллионов рабочих мест. Путин не слышит этот запрос общества. Для него, как он сказал в первом обращении по поводу пандемии коронавируса, важно голосование за поправки в конституцию, которую он уже переписал.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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11:54 13 0
Шаманов Сергей Алексеевич:

ну на хена нам такой президент и такая власть !!!!!!!!! еще раз убедились в их антинародной сущности !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

11:51 5 1
Станислав :

Да с чего все взяли, что бизнес должен слушаться кого-то? Бизнес-это всегда риск. Бизнес имеет право сам решать в рамках закона что ему делать, а что нет. Хоть Путин, хоть Мишустин, хоть кто-то другой не должны лезть со своими поручениями, придуманными в бреду, к бизнесу.

11:47 7 0
evgeniy :

Они и поправки придумали с одной целью-обнулить президентский срок! Остальная "вода" итак прописана в конституции!

11:46 9 0
Ромыч:

Для того и пытаются протолкнуть поправку о неприкосновенности бывших презиков. Чтобы их потом благодарные "простые люди" не утопили в гавне.

11:38 17 1
Светлана Евгеньевна Богданова:

В США выдают деньги своим гражданам-А Россия-не выдает-а посылает помощь богатым США

11:38 18 1
Антон :

Сливают страну. Дождутся массовых беспорядков и свалят в теплые края доживать свой век в беззаботной старости

11:34 16 1
Сергей Матвеевич Храмов:

За 80 дней работы кабинет Мишустина показал нулевой результат работы в экономике России при сокращении работы бизнеса. Бизнесу запретила правительство работать и с издевкой через банки даёт беспроцентный кредит....Это все что могут сделать Силуанов и Набиулиной для бизнеса? Пора резко переобуваться перед переправой, что бы избежать худшего сценария при котором и деньги не помогут......Дорога ложка к обеду, а после обеда она не нужна!

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