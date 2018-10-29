Безработица в России на минимуме, россияне все больше экономят на одежде и развлечениях и другие новости понедельника

Уровень безработицы в России в августе достиг минимального значения за многолетний период – 4,6%, что в абсолютных цифрах составляет 3,5 млн человек. Всего же число россиян трудоспособного возраста оценивается в 76,2 млн человек. Самый низкий показатель уровня безработицы у Москвы (1,2%), самый высокий – у Ингушетии (26,5%), свидетельствует исследование РИА Новости. Средний срок, который уходит на поиск работы, составляет 6,9 месяца. Средний возраст безработного – 35 лет. При этом число вакансий преобладает над числом безработных. Это говорит о несоответствии предъявляемых квалификационных требований и предлагаемой зарплаты ожиданиям граждан.

Россияне меньше экономят на еде и больше – на одежде и развлечениях, следует из октябрьского исследования холдинга «Ромир».

«Число тех, кто перераспределяет расходы в пользу еды и покупок первой необходимости, за четыре года сократилось на 7% – с 32 до 25%. При этом за тот же период выросло количество респондентов, которые экономят на одежде и отдыхе – с 17 до 25%», – говорится в сообщении. Число тех, кто ни в чем себе не отказывает, за шесть лет сократилось почти вдвое – с 15% до 8%.

Пассажирский Boeing 737, следовавший рейсом Джакарта-Пангкалпинанг (Индонезия), упал в море через 13 минут после вылета, сообщает газета The Guardian. На борту самолета находились 189 человек, в том числе 181 пассажир, 2 пилота и 6 бортпроводников. Обломки самолета были обнаружены в море в районе западного побережья острова Ява.

Приток средства на российский фондовый рынок за прошедшую неделю стал рекордным за последние два месяца, достигнув 65 млн долларов, пишет «Коммерсант». Причиной этого стали высокие цены на нефть и снижение негативного новостного шума, связанного с геополитикой. В то же время долгосрочные планы на рублевые активы отсутствуют. Это происходит на фоне общего роста спроса на активы развивающихся стран. Например, инвестирующие в Китай фонды сообщили о притоке 3,1 млрд долларов за минувшую неделю.

Более 1 млн россиян попали в число невыездных из-за долгов перед банками, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов России. По данным ведомства, на 1 сентября этого года приставы взыскивали с россиян 4,5 млн долгов перед кредитными организациями на 1,7 трлн руб. Ограниченным в праве выезда за пределы РФ оказался каждый третий должник.