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Пенсионная реформа

Без паники: соль не исчезает, а меняет название

10 Сентября 2018 443 0 Тренды События и факты
Без паники: соль не исчезает, а меняет название

Последние пару дней СМИ пестрят заголовками из серии: «С российских прилавков исчезнет соль», «Россию ждет солевой дефицит» и так далее. На самом деле, суть в том, что с полок магазинов «Поваренная соль» пропадет только как наименование. Сама продукция останется, но под другим названием, которое соответствует государственному стандарту: «пищевая соль». Прежнее название, как отмечают производители, не соответствует современным технологиям.

Прощай, «Поваренная соль»?

Начиная со следующего года, с прилавков российских магазинов исчезнет «Поваренная соль», а на ее место придет «Пищевая соль». Об этом в интервью «Известиям» рассказали в ассоциации «Руспродсоюз» – объединении крупнейших российских производителей соли. По словам собеседника, с начала сентября в силу вступил новый ГОСТ на соль, который подразумевает подобные изменения. Уже подготовлен новый дизайн упаковок, который, как отмечается, не приведет к увеличению стоимости товара.

О новых стандартах говорится и на официальном сайте Росстандарта. Речь идет о ГОСТе «Соль пищевая. Общие технические условия». В сообщении говорится, что из названия продукции исключается традиционное слово «поваренная». По словам исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, российские производители соли изготавливают ее по стандарту. На импортную соль приходится только 1%. Что касается самого названия, то оно, по его словам, является не совсем «корректным».

«Согласно ГОСТу, вместо не совсем корректного наименования «поваренная», применяемого по традиции для всех видов соли, теперь в России, как и во всех странах мира, на упаковке будет написано «Соль пищевая»… Далее, в зависимости от происхождения соли, ее качества и способа производства, она будет именоваться «морской», «молотой», «экстра» и так далее», – пояснил Востриков.

Искаженный смысл

Востриков отметил, собственно термин «поваренная» не является характеристикой продукта, а также искажает смысл названия. Пояснив, что «поваренной» принято считать соль, которую получают путем солеварения, а на практике же сегодня только выварочная соль проходит стадию технологического процесса выварки. Дмитрий Востриков добавил, что само определение «поваренная» не может относиться к остальным видам пищевой соли.

Что касается собственно нового ГОСТа, то он был обнародован в мае этого года. Причем, на российских прилавках уже есть продукт, который произведен по новому стандарту. Если говорить о «поваренной соли», то ее «полное исчезновение» планируется в течение трех-пяти месяцев. В этом плане сегодня уже распродаются ее остатки, поскольку на складах производителей все еще есть старая продукция, и ее, понятное дело, нужно продавать. Однако есть поправка: начиная с 1 сентября по прежнему ГОСТу выпускать соль уже нельзя.

Цена останется прежней

Как заверил исполнительный директор «Руспродсоюза», стоимость «обновленной соли» после нового дизайна и смены названия не изменится. Вместе с этим, как отметил коммерческий директор компании «Руссоль» Алексей Булычев, упаковка изменилась не кардинально, поэтому не пришлось использовать дополнительные средства на новый дизайн. Кроме этого, по его словам, закупка упаковочных материалов происходит планово, в зависимости от объемов производства.

Смена упаковки и исчезновение привычного названия «поваренная соль» не отразится на итоговых продажах. В этом уверен глава Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Он также заверил, что потребители в первую очередь реагируют именно на качество соли, и уже потом, но в меньшей степени, на собственно дополнительные надписи на упаковке.

Соль + йод

В новом ГОСТе также предполагается использование единственно возможной добавки – йода. Как пишет издание, имеется в виду йодат калия, в то время как ранее стандартом допускался и йодид калия. Как отмечают в «Руспродсоюзе», практика использования йодата показала, что срок годности соли увеличивается с 9–12 месяцев до 18. В то время как фактически массовая доля йода в соли сохраняется в течение 24 месяцев.

Как пояснили «Известиям», ранее на российских прилавках можно было часто встретить более дешевую соль с йодидом калия. «При этом важно отметить, что доля йодирующих добавок в себестоимости соли слишком мала, чтобы отразиться на цене», – объяснили в «Руспродсоюзе». При этом заверили, что стоимость соли не будет выше привычного уровня.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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