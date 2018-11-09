Бесполезная «Мертвая рука». Почему выход США из договоров холодной войны обезоружит Россию

Бывший начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Виктор Есин заявил, что российская система управления ядерными ударами «Периметр», которую на Западе называют «Мертвой рукой» (Dead Hand), может стать бесполезной. Это означает, что после того как США покинут договор ДРСМД, Вашингтон без проблем сможет разместить свои ракеты на территории Европы и ударить по России. А вот России, для того чтобы защитить себя, придется заново создавать инфраструктуру, на что нужны огромные деньги.

Грозное оружие

Комментируя ситуацию изданию «Звезда», генерал-полковник пояснил: «Система «Периметр» функционирует, она даже усовершенствована. Но когда она сработает, у нас уже останется мало средств – мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора». Он отметил также, что в данный момент у России пока что нет «эффективного ответа» на американские ракеты средней дальности в Европе.

В случае если США решатся на такой шаг, России ничего не останется «как отказаться от доктрины ответно-встречного удара и перейти к доктрине упреждающего удара». Есин подчеркивает, что Вашингтон подталкивает Москву именно к такому решению, так как «очень большая опасность создается для страны при появлении американских ракет у российских границ».

Продолжая тему, генерал-полковник заметил, что военным необходимо уделять внимание развитию и производству гиперзвукового оружия, на которое Запад не сможет ответить. «Чем грознее оружие, которым ты располагаешь, тем меньше вероятность военного конфликта», – заключает Есин.

Тактика Трампа

В ноябре руководитель Центра международной безопасности, действительный член РАН Алексей Арбатов заявлял о том, что «появление американских крылатых ракет и баллистических ракет средней дальности в Европе в пух и прах разносит систему ответно-встречного удара, которая является основой нашей стратегии ядерного сдерживания».

Спустя некоторое время издание Washington Free Beacon опубликовало статью, в которой говорилось о том, что США после того, как покинут ДРСМД, всего в течение нескольких месяцев смогут создать крылатую ракету наземного базирования средней дальности. И в этом плане большой вопрос состоит в том, сможет ли Россия полноценно ответить на этот шаг какими-либо новыми вооружениями.

О том, что США могут покинуть Договор, президент страны Дональд Трамп заявлял в октябре. Объясняя эти намерения, он заявил, что Россия нарушает соглашение. ДРСМД является историческим соглашением, которое Советский Союз и США подписали в 1987 году. Соглашением запрещается производство, испытание и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и малой дальности. Кроме этого, Договор обязывает стороны ликвидировать соответствующие пусковые установки.

Риск ядерной войны?

О том, что после выхода США из РСМД Россия не сможет отразить ядерный удар Пентагона, академик Арбатов заявлял ранее. Он пояснил, что ракеты США в этом случае будут на тысячу километров ближе к границам России. А вот у Москвы получится зацепить только Аляску.

После этого шага Вашингтона Россия будет вынуждена выделять большие ресурсы, чтобы обустроить инфраструктуру: новые командные пункты, неуязвимую систему управления, а также связи раннего предупреждения. Также существующие ракетные комплексы необходимо будет защитить средствами воздушно-космической обороны. Подобная система защиты у России уже была – во времена холодной войны. Однако сейчас эту инфраструктуру надо будет создавать с нуля.