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«Берёзка» готовится вернуться в Баку

29 Ноября 2019 124 0 Культура
«Берёзка» готовится вернуться в Баку

Недавно блиставший в рамках Дней культуры России в Азербайджане Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» планирует новые гастроли в Баку. Больше 70 лет прославленный коллектив «Берёзки» знакомит людей с русской культурой в десятках стран мира. И все же Азербайджан оставил особый след в сердцах артистов.

«Мы любим и помним наши ранние визиты в Азербайджан. Прекрасно помню встречи с президентом Гейдаром Алиевым, который лично приглашал нас, были и поездки в рамках культурных связей наших стран, – рассказывает журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева художественный руководитель и главный балетмейстер «Берёзки», Народная артистка СССР Мира Кольцова, – Мы неизменно привозим в Баку наши самые значимые номера».

Этой осенью, после значительного перерыва, артисты «Березки» вновь демонстрировали свое мастерство на азербайджанской сцене.

«Бакинская публика оказала нам самый тёплый, радушный приём. С первого номера, хоровода «Берёзка», который уже 70 лет является визитной карточкой ансамбля, зал разразился аплодисментами. И это продолжалось до конца нашей программы», – поделился впечатлением от выступления директор ансамбля Василий Стодушный.

Директор «Березки» посетил Баку впервые и был совершенно очарован этим городом. «Я мечтал о Баку всю свою жизнь, так много слышал о нём, и вот, наконец, мне удалось там побывать, – рассказывает он. – Это зелёный, очень красивый город с прекрасной новой архитектурой, сочетающейся со старинными зданиями. В Баку сохранена архитектурная целостность, ансамбль – этому стоит поучиться застройщикам многих крупных городов России. На бульварах, дорогах и улицах – чистота, водители соблюдают правила движения и уважают пешеходов».

А главный балетмейстер коллектива Мира Кольцова, которая в этом году отмечает 40-летний юбилей своего художественного руководства «Березкой», напомнила, что появление их коллектива дало старт расцвету национальных коллективов во многих республиках СССР, в том числе – в Баку.

«В Азербайджане музыка невероятной красоты – не случайно мы знаем столько знаменитых азербайджанских композиторов и певцов, как, например, Рашид Бейбутов. Кстати, в один из наших визитов в Азербайджан на вечернем приёме после концерта президент Гейдар Алиев познакомил нас со знаменитым Муслимом Магомаевым. Особый музыкальный план в Азербайджане создаёт и особую культуру движения, которой я всегда любовалась. Я знаю, люблю и всегда приветствовала культуру этой прекрасной страны», – отметила Мира Кольцова.

Она добавила, что этот юбилейный год запомнился не только созданием большого спектакля, в котором маленькая девочка-ученица входит в прекрасный волшебный мир «Берёзки», но и приглашением и в Азербайджан.

Коллектив «Березки» выразил огромную благодарность всем бакинцам за их гостеприимство и любовь. А директор ансамбля Василий Стодушный сообщил, что они с большим удовольствием вернулись бы с гастролями в Азербайджан, причем, на этот раз хотели бы дать большой тур по нескольким городам страны.

«После концерта к нам подошли представители посольства России в Азербайджане с тёплыми словами благодарности. Посол Владимир Дмитриевич Дорохин сфотографировался на память с участниками ансамбля и сказал нам, что посольство будет ходатайствовать о том, чтобы на следующий год наш коллектив повторил свой визит на прекрасную азербайджанскую землю, – сказал директор ансамбля и добавил: – До скорой встречи, Баку!»

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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