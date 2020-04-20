Бензин в России дешевеет на копейки. Дорогое топливо даст властям 700 млрд рублей 478 0 Экономика

Автомобильное топливо в России дешевеет вслед за падением нефтяных цен и спроса на фоне пандемии коронавируса. Однако трудно назвать текущую корректировку цен сколько-нибудь заметным снижением. По информации агентства Bloomberg, Аи-92 в рознице подешевел на 2 копейки, а дизель – всего на 7 копеек. Российская нефть, между тем, стоит меньше 20 долларов за бочку. Но налоговая система России устроена таким образом, что в периоды низких цен на нефть нефтяные компании компенсируют убытки за счет россиян и перечисляют в бюджет повышенные акцизы. Выигрывают от этого власти и компании, проигрывают – потребители и кошельки россиян.