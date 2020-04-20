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Бензин в России дешевеет на копейки. Дорогое топливо даст властям 700 млрд рублей

20 Апреля 2020 478 0 Экономика
Бензин в России дешевеет на копейки. Дорогое топливо даст властям 700 млрд рублей

Автомобильное топливо в России дешевеет вслед за падением нефтяных цен и спроса на фоне пандемии коронавируса. Однако трудно назвать текущую корректировку цен сколько-нибудь заметным снижением. По информации агентства Bloomberg, Аи-92 в рознице подешевел на 2 копейки, а дизель – всего на 7 копеек. Российская нефть, между тем, стоит меньше 20 долларов за бочку. Но налоговая система России устроена таким образом, что в периоды низких цен на нефть нефтяные компании компенсируют убытки за счет россиян и перечисляют в бюджет повышенные акцизы. Выигрывают от этого власти и компании, проигрывают – потребители и кошельки россиян.

Копеечное снижение

  • С 13 по 17 апреля 2020 года средние розничные цены на бензин Аи-92 в России снизились на 2 копейки, до 42,77 руб. за литр. Цены на бензин Аи-95 тоже опустились на 2 копейки, до 45,97 руб. за литр. Дизельное топливо стало дешевле на целых 7 копеек – за него давали 48,14 руб.
  • Для сравнения: в США обычный бензин (regular) по состоянию на 20 апреля 2020 года продается за 1,86 доллара галлон. В одном галлоне 4,5 литра. При текущем курсе рубля один литр бензина обходится американцам в 31 руб. В прошлом году тот же галлон стоил для американцев 2,82 доллара. Таким образом в России литр бензина дороже в среднем на 10-13 руб., чем в США.
  • Но не стоит надеяться на снижение его стоимости в ближайшем будущем – российские власти напрямую заинтересованы в высоких ценах на бензин. Стабильной стоимость топлива в России остается даже при низких ценах на нефть, поскольку в стране действует бюрократический механизм, который называется ценовым демпфером. При высоких ценах на нефть он сдерживает рост стоимости автомобильного топлива, при низкой – не дает этой стоимости снижаться.
  • Демпфер был разработан правительством, поскольку нефтяные компании задирали цены на внутреннем рынке и грозились посылать все топливо на экспорт – на «премиальные» рынки, где за него дают больше. Однако это была чистая манипуляция: российский бензин Европе не нужен, так как он крайне низкого качества, и продать его даже в Белоруссии и Казахстане затруднительно.
  • Сегодня НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы) должны будут поделиться с правительством сверхприбылью от продажи бензина. Замминистра финансов Алексей Сазанов говорил, что в Минфине ожидают получить 700 млрд руб. по демпферу от нефтяных компаний при цене нефти 25-30 долларов за баррель. Из этого следует, что власти так же заинтересованы в «стабильных» ценах на бензин. Круговая порука власти и нефтяников не дает надежды на падение цен в России.

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Редакция "Капитала Страны"

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