Капитал страны
ENGLISH
20 АПР, 19:00 МСК
USD (ЦБ) 74,6657
EUR (ЦБ) 81,1019
Бензин в России дешевеет на копейки. Дорогое топливо даст властям 700 млрд рублей
20 Апреля 2020 478 0 Экономика
Автомобильное топливо в России дешевеет вслед за падением нефтяных цен и спроса на фоне пандемии коронавируса. Однако трудно назвать текущую корректировку цен сколько-нибудь заметным снижением. По информации агентства Bloomberg, Аи-92 в рознице подешевел на 2 копейки, а дизель – всего на 7 копеек. Российская нефть, между тем, стоит меньше 20 долларов за бочку. Но налоговая система России устроена таким образом, что в периоды низких цен на нефть нефтяные компании компенсируют убытки за счет россиян и перечисляют в бюджет повышенные акцизы. Выигрывают от этого власти и компании, проигрывают – потребители и кошельки россиян.
Копеечное снижение
- С 13 по 17 апреля 2020 года средние розничные цены на бензин Аи-92 в России снизились на 2 копейки, до 42,77 руб. за литр. Цены на бензин Аи-95 тоже опустились на 2 копейки, до 45,97 руб. за литр. Дизельное топливо стало дешевле на целых 7 копеек – за него давали 48,14 руб.
- Для сравнения: в США обычный бензин (regular) по состоянию на 20 апреля 2020 года продается за 1,86 доллара галлон. В одном галлоне 4,5 литра. При текущем курсе рубля один литр бензина обходится американцам в 31 руб. В прошлом году тот же галлон стоил для американцев 2,82 доллара. Таким образом в России литр бензина дороже в среднем на 10-13 руб., чем в США.
- Но не стоит надеяться на снижение его стоимости в ближайшем будущем – российские власти напрямую заинтересованы в высоких ценах на бензин. Стабильной стоимость топлива в России остается даже при низких ценах на нефть, поскольку в стране действует бюрократический механизм, который называется ценовым демпфером. При высоких ценах на нефть он сдерживает рост стоимости автомобильного топлива, при низкой – не дает этой стоимости снижаться.
- Демпфер был разработан правительством, поскольку нефтяные компании задирали цены на внутреннем рынке и грозились посылать все топливо на экспорт – на «премиальные» рынки, где за него дают больше. Однако это была чистая манипуляция: российский бензин Европе не нужен, так как он крайне низкого качества, и продать его даже в Белоруссии и Казахстане затруднительно.
- Сегодня НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы) должны будут поделиться с правительством сверхприбылью от продажи бензина. Замминистра финансов Алексей Сазанов говорил, что в Минфине ожидают получить 700 млрд руб. по демпферу от нефтяных компаний при цене нефти 25-30 долларов за баррель. Из этого следует, что власти так же заинтересованы в «стабильных» ценах на бензин. Круговая порука власти и нефтяников не дает надежды на падение цен в России.
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
16:06 В Брянске внедрили систему электронного контроля качества на одном из крупнейших в РФ стальзаводов
15:44 В Москве подготовили к испытаниям прототип электрического авиадвигателя раньше, чем за рубежом
15:02 Свердловская область поставила более 800 тонн металлопроката на стройки медцентров по борьбе с COVID
13:19 В Липецкой области дан старт строительству завода по производству животных жиров за 1,2 млрд рублей
12:56 В Костроме обновили предприятие по выпуску емкостного оборудования для фармацевтической отрасли
12:28 В Республике Карелия завершили строительство промышленного технопарка для сферы камнеобработки
17 АПР, 17:13 ТОП-10 достижений недели: как в России боролись с COVID, строили самолеты, корабли, мосты и дороги?
17 АПР, 16:06 В Иркутской области обновили один из основных агрегатов на заводе ферросплавов за 1,1 млрд рублей
Написать комментарий