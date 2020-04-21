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Бензин стал убыточным для нефтяников, но цены на АЗС не меняются. Почему?
21 Апреля 2020 568 0 Экономика
Оптовый рынок бензина в России переживает трудные времена – компании продают топливо себе в убыток из-за обязательных выплат в бюджет. Нефтеперерабатывающие заводы вынуждены выставлять на торги 10% от объема производства бензина и 6% от производства дизеля. При этом из-за падения спроса на 30-70%, в зависимости от региона, с 13 по 19 апреля нефтяники теряли 11% с каждой тонны Аи-92. Однако в рознице цена изменилась всего на 2 копейки. Доходность АЗС выросла с 3,8 до 17,3%.
Убыточная торговля
- Российские нефтяные компании с 13 по 19 апреля продают бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже себе в убыток, пишет РБК. Стоимость Аи-92 на оптовых торгах доходила до 35,77 тыс. руб. за тонну 20 апреля (на 4,2 тыс. руб. меньше, чем обычно). Издержки на производство этой тонны составляют для компаний 38,07 тыс. руб. То есть 2,3 тыс. руб. теряют компании за тонну Аи-92.
- Происходит это по причине выплат НДС, НДПИ и по демпферу – сверхдоходов в бюджет. Механизм сдерживания цен на автомобильное топливо при росте нефтяных котировок и компенсаций бюджету при низких нефтяных ценах становится накладным для российских компаний: еще в январе 2020 года нефтяники перечисляли по демпферу в бюджет 100 руб. за тонну бензина, а теперь должны больше 17 тыс. руб. Бюджет от этого должен получить 600-700 млрд руб., говорили в Минфине. Эти средства будут небольшой компенсацией за низкие цены на нефть (меньше 15 долларов за Urals).
- Между тем, по данным Refinitiv, доходность автозаправок в России резко выросла – с 3,8 до 17,3%. Компании обслуживают меньше клиентов (в некоторых регионах спрос упал на 70%) и несут большие издержки на отпускаемый литр, но зарабатывают на разнице неизменно высоких цен в рознице и крайне низких в опте.
- Интересно, что с 13 по 17 апреля, по данным Reuters, розничные цена на бензин Аи-92 снизились всего на 2 копейки, до 42,77 руб. за литр. Другими словами, падение оптовых цен на них никак не отразилось. То же самое и с дизельным топливом – оно подешевело на 7 копеек, до 48,14 руб. за литр.
- Страдает от этого звено нефтепереработки. В правительстве пока не видят оснований для поддержки отрасли. Но НПЗ хотят добиться пересмотра обязательств по предоставлению своей продукции на бирже в размере 10% от объема произволства бензина и 6% от объема дизельного топлива. Пока же заводы уходят на незапланированный ранее ремонт, чтобы сократить предложение на бирже и стимулировать повышение цен. От всех этих игр на оптовом рынке российский потребитель ровным счетом ничего не получает.
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