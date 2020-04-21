Бензин стал убыточным для нефтяников, но цены на АЗС не меняются. Почему? 568 0 Экономика

Оптовый рынок бензина в России переживает трудные времена – компании продают топливо себе в убыток из-за обязательных выплат в бюджет. Нефтеперерабатывающие заводы вынуждены выставлять на торги 10% от объема производства бензина и 6% от производства дизеля. При этом из-за падения спроса на 30-70%, в зависимости от региона, с 13 по 19 апреля нефтяники теряли 11% с каждой тонны Аи-92. Однако в рознице цена изменилась всего на 2 копейки. Доходность АЗС выросла с 3,8 до 17,3%.