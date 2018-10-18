Бензин подорожает на 2-3 рубля до конца года, доходы россиян пробили очередное дно и другие новости четверга

Ночью врачам удалось стабилизировать состояние тяжелораненых при стрельбе и взрыве в керченском колледже, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«В реанимационном отделении остается 12 человек, из которых семь в крайней тяжести, трое тяжелых, двое больных средней тяжести», – сказала она.

Большинство пострадавших получили ранения при взрыве бомбы, которая была начинена инфицированными поражающими элементами, в то время как большая часть погибших скончались от огнестрельных ранений. По последним данным, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек, передает «РИА Новости».

Причиной крушения ракеты-носителя «Союз МС-10» стали ошибки, допущенные на космодроме «Байконур», пишет «Коммерсантъ». Речь идет о стыковке боковых блоков ко второй ступени космического корабля. Эксперты считают, что повреждение, которое привело к катастрофе, было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном. Официального заявления «Роскосмоса» пока нет.

Производители автомобильного бензина на 10% повысили цену на свою продукцию в сентябре этого года, сообщает РБК. Одновременно увеличились цены и на другие виды нефтепродуктов. Это может привести к тому, что еще до конца года розничные цены на бензин вырастут на 2-3 руб. за литр. В следующем году «динамика угрожает быть еще более скоростной и стремительной», говорят эксперты. Это связано с повышением акцизов на бензин и дизтопливо с января 2019 года.

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в сентябре сократились на 1,5% в годовом выражении, следует из доклада Росстата, опубликованного вчера. Таким образом, после восьми месяцев роста, динамика реальных доходов второй месяц подряд находится в отрицательной зоне, пишет РБК. Издание поясняет, что «реальные располагаемые денежные доходы» – это доходы, скорректированные на уровень инфляции и не учитывающие обязательные платежи». Ускорение инфляции в сентябре (до 3,4% в годовом выражении) – один из ключевых факторов падения реальных доходов. В 2019 году реальные доходы могут немного (до 1%) вырасти.

Дмитрий Медведев заявил, что «санкции США в отношении российского банковского сектора – это объявление торговой войны, но Москва в состоянии преодолеть такое давление», сообщает «РИА Новости». Он также назвал эти ограничения «наиболее тяжелыми».

«После объявления санкций наш торговый оборот с Европейским союзом снизился приблизительно чуть ли не наполовину. Он был 430 млрд евро, а в какой-то момент упал до 220-230. Возникает вопрос: что на этом потеряла Европа? А потеряла она рабочие места. Потеряла прибыль. Потеряла уверенность», – добавил премьер-министр.

Упомянутые им санкции еще не введены, но это может произойти в конце ноября.