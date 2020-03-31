Бензин из Европы. Россия вернется к поставкам топлива из-за рубежа как в 90-е 815 0 Экономика

Россия снова начнет импортировать бензин и моторное топливо по причине его низкой стоимости в Европе. Российские нефтяные компании компенсируют за счет россиян упавшие цены на нефть и продают за бесценок сырую нефть на Запад. В этой ситуации становится дешевле импортировать европейский бензин, чем закупать отечественный, пишет «Коммерсант».