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Бензин из Европы. Россия вернется к поставкам топлива из-за рубежа как в 90-е
31 Марта 2020 815 0 Экономика
Россия снова начнет импортировать бензин и моторное топливо по причине его низкой стоимости в Европе. Российские нефтяные компании компенсируют за счет россиян упавшие цены на нефть и продают за бесценок сырую нефть на Запад. В этой ситуации становится дешевле импортировать европейский бензин, чем закупать отечественный, пишет «Коммерсант».
Европейский – лучше и дешевле
- Российская нефть на сегодня почти ничего не стоит – 16 долларов за бочку. Но бензин в стране не дешевеет, а напротив, медленно, но верно растет в цене. Нефтяники оправдываются: снизить стоимость топлива они не могут из-за демпфера – механизма, согласно которому бюджет доплачивает нефтяным компаниям за сдерживание роста цен на бензин при высокой стоимости нефти и, наоборот, нефтяники платят бюджету при низких ценах. Сейчас настала пора платить нефтяникам, отсюда и высокая стоимость топлива относительно других стран.
- Об уникальной рыночной ситуации, когда автомобильное топливо придется возить из Европы, сообщило агентство Reuters. По данным агентства, российский бензин сегодня дороже на 6-8 тыс. руб. европейского. Несмотря на потерю в цене бензина на Петербургской бирже, где АИ-92 подешевел на 3%, а АИ-95 – на 4%, до 41,5 и 43 тыс. руб. за тонну соответственно, розничные цены не изменились.
- Ввозная пошлина на бензин составит 5%, при учете курсовой разницы, акциза и НДС европейское топливо обойдет в 37 тыс. руб. за тонну. На 4,5 тыс. руб. дешевле.
- Особую опасность, как пишет «Коммерсант», может представлять импорт из Белоруссии – НПЗ республики получат большие объемы беспошлинной российской нефти и перекроют конкурентов в России.
Корректировки не будет
- Как отмечает Сергей Ежов из Vygon Consulting, издержки по налогам нефтяники закладывают в будущие цены для потребителей, благодаря чему и появляется премия для импорта.
- Эксперт подчеркивает: если в правительстве не будут приняты срочные меры, импорт неизбежен. В существующих котировках уровень премии от поставок на внутренний рынок импортного бензина переходит за отметку в 15 тыс. руб. за тонну, по дизелю – до 10 тыс. руб. на тонну. По причине того, что величина демпфера, по формуле, никак не зависит от текущих цен внутреннего рынка, то в случае, если нефтекомпании решат понизить цены для конкурентности, они только увеличат свои убытки. Впрочем, потребители от этого однозначно выиграют.
- Изначально демпфер рассчитывали на другой диапазон нефтяных цен, и по идее его должны были скорректировать. Но в Минфине заявили, что в данный момент корректировка демпфера не рассматривается. Поскольку корректировка демпфера вообще является болезненной темой – она может привести к сокращению доходов бюджета. А их в нынешних условиях их и так мало.
- Аналитики отмечают фантастичность ситуации: подобное можно было наблюдать только в далекие 1990-е годы – в период, когда России не хватало бензина собственного производства.
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