Белоруссия переходит на нефть из США. Лукашенко обыграл Путина 544 0 Экономика img_copyright

После отказа России поставлять Белоруссии нефть по приемлемым ценам в начале текущего года и вынужденной остановки нефтеперерабатывающих заводов Минск начал искать альтернативных поставщиков. Продолжает он намеченный курс и в ситуации переизбытка нефти на мировом рынке. Белорусский концерн «Белнефтехим» ведет переговоры о поставках нефти из США, которые президенту Александру Лукашенко обещал глава Госдепа Майк Помпео, утверждавший, что США могут обеспечить потребности Белоруссии в этом вопросе на 100%.