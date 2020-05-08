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Белоруссия переходит на нефть из США. Лукашенко обыграл Путина

8 Мая 2020 544 0 Экономика
Белоруссия переходит на нефть из США. Лукашенко обыграл Путина
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После отказа России поставлять Белоруссии нефть по приемлемым ценам в начале текущего года и вынужденной остановки нефтеперерабатывающих заводов Минск начал искать альтернативных поставщиков. Продолжает он намеченный курс и в ситуации переизбытка нефти на мировом рынке. Белорусский концерн «Белнефтехим» ведет переговоры о поставках нефти из США, которые президенту Александру Лукашенко обещал глава Госдепа Майк Помпео, утверждавший, что США могут обеспечить потребности Белоруссии в этом вопросе на 100%.

Белоруссия отвязывает от российской нефти

  • В четверг, 7 мая, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» сообщил о переговорах с нефтяными компаниями США о поставках нефти на белорусский рынок. По его словам, количество поставщиков после конфликта с Россией у Белоруссии выросло многократно: нефть в соседнюю для России республику уже поставляют из Азербайджана через Украину и из Норвегии через Литву. Также в мае должна прибыть первая поставка из Саудовской Аравии – танкер разгрузится в порту Клайпеды.
  • Представитель «Белнефтехима» заверил, что сегодня «в силу объективных причин» предложения по нефти более чем достаточно. Минск сознательно диверсифицирует поставки, чтобы не зависеть от Москвы и ее политической воли. Президент Владимир Путин показал себя ненадежным союзником – принуждая к более «глубокой интеграции», он душил Минск ограничением поставок нефти и повышением цен на газ. Целью Путина было включить Белоруссию в состав России и стать президентом объединенного государства. Но Лукашенко дал отпор Путину и переиграл российского коллегу, у которого нет никаких инструментов политики, кроме обесценившихся энергоресурсов.
  • Теперь Белоруссия, некогда потреблявшая только российскую нефть, получает топливо из портов Одессы и Клайпеды, а в скором времени начнутся поставки из польского Гданьска. Есть планы построить перемычку Гомель – Горки и связать два белорусских НПЗ, а также запустить реверс нефти из Польши по нефтепроводу «Дружба».
  • В свою очередь, белорусские НПЗ технически приспособились к разными видам сырья. До этого они были настроены исключительно на российский Urals. «Мы рассчитываем серьезно подготовиться к новому рынку нефти, который сформируется после кризиса и пандемии», – сказал представитель «Белнефтехима». После того как будет разработана логистика поставок из Гданьска Белоруссия начнет получать нефть из США.
  • Перестройка Белоруссии на альтернативные поставки идет, несмотря на капитуляцию Москвы в споре с Минском. Путину пришлось пойти на попятную и в конце марта договориться с Лукашенко о поставках нефти, чтобы сырье других поставщиков не залило традиционный рынок для российского сырья. Но он опоздал – если в апреле Россия поставила Белоруссии 1,56 млн тонн, то в мае это будут 1,13 млн тонн. Россия теряет белорусский рынок сбыта. Пока нефть как геополитическое оружие Путина играет против долгосрочных интересов России как страны.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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