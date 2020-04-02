Белоруссия купит за 4 доллара нефть у России. Теперь цену диктует Минск, а не Москва 675 0 Экономика

Белоруссия, еще недавно добивавшаяся рыночных цен на российскую нефть, собирается купить у России 2 млн тонн нефти по цене 4 доллара за баррель. Об этом заявил премьер-министр соседней республики Сергей Румас. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал это вопросом рыночной конъюнктуры. По его словам, если будет предложение по таким ценам, значит, Минск сможет купить топливо по 4 доллара.