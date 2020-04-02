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Белоруссия купит за 4 доллара нефть у России. Теперь цену диктует Минск, а не Москва
2 Апреля 2020 675 0 Экономика
Белоруссия, еще недавно добивавшаяся рыночных цен на российскую нефть, собирается купить у России 2 млн тонн нефти по цене 4 доллара за баррель. Об этом заявил премьер-министр соседней республики Сергей Румас. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал это вопросом рыночной конъюнктуры. По его словам, если будет предложение по таким ценам, значит, Минск сможет купить топливо по 4 доллара.
Покупатель диктует цену
- Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск рассчитывает получить 2 млн тонн нефти в апреле по 4 доллара за баррель. Это на 6,54 доллара меньше, чем стоимость российской нефти марки Urals на условиях поставки в порту Роттердама (по состоянию на 1 апреля – 10,54 доллара за баррель).
- Глава правительства Белоруссии подчеркнул, что страна категорически не будет платить российским нефтяникам премии за поставку. Именно поэтому цена составит 4 доллара. Румас отметил, что «Белнефтехим» закончит переговоры о поставках сегодня, 2 апреля. У российских нефтяников, похоже, нет выхода – если они не займут рынок Белоруссии, на него придет Саудовская Аравия. В эту ситуация они поставили себя сами – разорвав соглашение ОПЕК+.
- Еще в начале года Россия перекрывала поставки нефти Минску, требуя платить больше за топливо. Белорусские НПЗ должны были доплачивать российским поставщикам премии к цене за то, что получали сырье без пошлины. Максимальный уровень премии составлял 12 долларов на тонну, но без учета транспортировки из портов на Балтике.
- В самые тяжелые месяцы переговоров Белоруссия получала небольшие объемы нефти от компании «Сафмар» Михаила Гуцериева и отдельные поставки из портов Клайпеды. Также осуществлялся импорт азербайджанской нефти через Одессу.
Спрос без предложения?
- В Кремле заявление Румаса прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, цена 4 доллара за баррель – вопрос рыночной конъюнктуры. «Если будут такие времена, если будут предложения по таким ценам, значит, можно будет закупить», – сказал он. Песков подчеркнул, что при отсутствующем предложении купить за желаемую цену топливо не выйдет.
- Символично, что сегодня, 2 апреля, Россия и Белоруссия празднуют День единения народов, который приурочен к созданию Союзного государства России и Белоруссии. В начале года рассматривался вариант углубления интеграции, при которой президент России мог бы стать главой Союзного государства. Принуждая главу Белоруссии отказаться от суверенитета, Москва выкручивала ему руки высокими ценами на нефть. Но Лукашенко не сдался и выиграл.
- 4 доллара за баррель – это втрое ниже себестоимости добычи нефти в России, не учитывая ее транспортировку с месторождений в Западной Сибири до Белоруссии. Добыча при таких ценах не имеет экономического смысла.
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