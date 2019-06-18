Бедность угрожает безопасности России, молодежь чаще предпочитает колледжи вузам и другие новости

О возможности «социального взрыва» в России заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, передает «ТАСС». По его мнению, такой взрыв произойдет в том случае, если в стране будет расти уровень бедности. «В последние годы уровень жизни наших граждан снижался, сейчас около 12,5 миллионов человек находится за чертой бедности, 70% наших бедных граждан проживает в семьях, в основном это дети», - заявил Кудрин в интервью Первому каналу. Ранее его предшественница на этом посту вице-премьер Татьяна Голикова сообщала , что количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения страны.

В Счетной палате РФ считают, что реальные доходы населения РФ в 2019 году продолжат падать на фоне отсутствия у властей планов монетарной социальной поддержки граждан. Кудрин предлагает принять ряд мер по выплатам пособий, которые снизят уровень бедности на 30−40%.

Владимир Путин подписал закон об усилении уголовной ответственности для нетрезвых водителей за дорожно-транспортные происшествия с жертвами, передает «ТАСС». Если совершенное нетрезвым водителем ДТП причинило тяжкий вред здоровью человека, то максимальным наказанием станет лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. В случае гибели человека в результате такого ДТП виновный будет наказан лишением свободы на срок от 5 до 12 лет, а если погибли двое и более лиц - от 8 до 15 лет.

Рост ВВП России в этом году понизится до 1,2% по оценке экспертов «Fitch Ratings». По данным исследования этого же рейтингового агентства, в 2020 и 2021 годах рост ВВП России ускорится до 1,9%. Этому будут способствовать реализация национальных проектов, снижение инфляции и смягчение денежно-кредитной политики. Предполагается, что инфляция в России составит 4,5% в 2019 году и будет держаться на уровне близком к 4% в 2020-2021 годах.

Названы российские регионы с самым высоким уровнем распространения онкологических заболеваний, пишет «РИА Новости». Это Курская область, республика Мордовия, Краснодарский край, Калужская и Псковская области. По данным Минздрава за последние десять лет заболеваемость раком выросла на 40%.

47%россиян заявили о том, что в 2019 году их дети продолжат обучение в вузах. При этом чуть больше четверти россиян сказали, что их дети будут получать образование в колледжах и училищах. Пойти на работу сразу после школы планирует лишь 1%. Исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия». Главная задача этой инициативы – привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс и пищевую промышленность. Планируется, что к 2028 году поступления в бюджеты всех уровней от деятельности ТОР составят более 2,8 миллиардов рублей.