Азербайджанский праздник Граната становится своим в России

В разных российских городах от столиц до северной глубинки с удовольствием отмечают праздник урожая, символом которого в Азербайджане является гранат.

Завтра праздник граната планирует отмечать Санкт-Петербург. Культурная российская столица ежегодно выбирает разные площадки и формы для этого мероприятия Например, в этом году оно пройдет в библиотеке правовой и экономической информации. А объединяет все праздничные мероприятия особая атмосфера единения, символом которой и является «король фруктов». Именно так называют гранат в Азербайджане, где плод с множеством зерен под общей кожурой является символом страны, в которой представители многих национальностей и религий живут в мире и согласии. Не случайно и то, что в Петербурге праздник граната в этом году приурочили к Международному десятилетию сближения культур.

В течение осени 2019 года праздник широко отмечался в разных городах России, например, в Москве и Красноярске он стал масштабным фестивалем дружбы народов. Напомним, что в российской столице праздник граната традиционно проходит в парке «Красная Пресня» и каждый год предлагает москвичам и гостям города что-то новое. Этой осенью таким сюрпризом стали соревнования по мини-футболу между командами национально-культурных автономий Москвы, в которых приняла участия даже команда из Африки.

А в Красноярске участников фестиваля поразила возможность виртуально прогуляться по садам и городам Азербайджана. «Я надеюсь, что посетители этой VR-площадки, впечатленные увиденным, обязательно захотят совершить настоящее путешествие в Азербайджан, - прокомментировала руководитель Центра РАД Наталия Красовская. – Как показывает практика, даже рассказы тех людей, которые сами были в Баку, сподвигают многих на приезд в этот замечательный город. А новые технологии дают возможность практически увидеть все своими глазами – хотя, конечно, этим ощущениям не хватает полноты. Например, нельзя поговорить с местными жителями, нельзя свернуть в ближайшее кафе на изумительный запах и попробовать прекрасный шашлык с соусом нашраб, который делают из гранатового сока. Так что праздник граната открыл многим жителям Сибири Азербайджан, и, я уверена, они захотят продолжить это знакомство».

Гранат оказался очень мощным символом, объединившим народы не только внутри Азербайджана и России, но и укрепившим дружбу двух братских государств. Буквально на днях вице-президент Фонда Гейдара Алиева, председатель Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейла Алиева подарила Ботаническому саду «Аптекарский огород» два гранатовых дерева. «Дай Бог, эти деревья сделают этот сад еще более красивым и волшебным, если такое возможно», - сказала она, добавив, что Аптекарский огород – один из главных друзей Фонда. Действительно, эта площадка часто становится местом проведения самых необычных мероприятий. Например, здесь проводят концерты азербайджанского джаза-мугама.

«Я очень рад тому, что это сотрудничество складывается во всех направлениях, что наши делегации – Московского университета и Ботанического сада – посещают Баку. Я в восторге и от Баку, и от Азербайджана, у нас остались такие добрые, светлые воспоминания, трудно даже себе представить, по атмосфере, по ощущению, по теплоте приема, по красоте ландшафта, по тому, как улучшается город. Это все сделано с любовью и какой-то трепетностью. Это заметно, куда ни приедешь», - сообщил директор Ботанического сада МГУ Алексей Ретеюм. Он заверил, что, несмотря на разницу климатов, подаренные гранаты будут много лет напоминать гостям сада о замечательных отношениях между Россией и Азербайджаном.

Такое распространение праздника граната в России депутат Госдумы, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев считает весьма символичным: «В следующем году Азербайджан выступит страной-гостем Петербургского культурного форума. Нас ждет множество интересных выставок, концертов, спектаклей, гастролей, которые раскроют всю глубину и богатство духа этой страны. Тем прекраснее, что многие уже сейчас прикасаются к традициям Азербайджана благодаря празднику граната – символу Азербайджана, который означает единство, братство и дружбу», - подчеркнул парламентарий