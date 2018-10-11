Авария на старте. 100-летие завода «Энергия» отметили падением «Союза»

Сегодня во время старта ракеты-носителя «Союз МС-10», на борту которой находились новые члены экипажа МКС, произошла «авария носителя». Об этом стало известно из телетрансляции, которая велась на сайте «Роскосмоса». В момент аварии диктор сообщил о неприятном инциденте. Экипажу корабля пришлось совершить аварийную посадку, испытав серьезную перегрузку. Состояние космонавтов оценивается как удовлетворительное.

Что произошло

Авария произошла при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» с космодрома Байконур в Казахстане. После инцидента трансляция, которая велась на сайте «Роскосмоса», была прекращена. Корабль должен был доставить членов миссии МКС-57/58 российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга на МКС. Кроме этого на борту корабля был грузовой контейнер. Ракету запустили в 11:40 по мск. Об аварии носителя диктор сообщил спустя девять минут.

Как позднее выяснили специалисты, авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. После этого произошло срабатывание аварийного маяка, разделение корабля на отсеки и выпуск парашюта.

В итоге экипажу корабля пришлось совершить аварийное приземление в Казахстане. При этом они испытали серьезную перегрузку в 6g (для сравнения: при старте члены экипажа испытывают перегрузку в 1-7g). Эту информацию подтвердил и генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. В своем твиттере он написал: «Все живы», после чего отправился на место приземления экипажа.

По факту инцидента была создана аварийная комиссия. Кроме этого, вся информация о ЧП докладывается президенту России Владимиру Путину. Примечательно, что это стало первой аварией пилотируемого «Союза» с 1975 года. Однако в последнее время появляется все больше примеров того, как российская космическая отрасль деградирует.

Все живы

В NASA отреагировали на инцидент. В твиттере космического агентства появилось сообщение о том, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства работает с российскими партнерами. Сообщалось также, что к ожидаемому месту приземления экипажа были направлены поисково-спасательные команды.

Позднее СМИ, ссылаясь на свои источники в космической отрасли, стали сообщать о причинах случившегося. Выяснилось, что после запуска на ракете произошло аварийное отключение второй ступени. «Во время запуска корабля «Союз МС-10» произошла нештатная ситуация. Сработала система аварийного спасения, корабль совершил посадку в Казахстане по трассе полета», – говорится в сообщении «Роскосмоса».

Приземление спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-10» произошло на расстоянии 20–25 километров от города Жезказган в Казахстане. Все члены экипажа живы, травм ни у кого нет. Медицинская помощь не требуется.

Сорванные планы

Запуск ракеты посвятили 100-летенему юбилею Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) ракетно-космической корпорации «Энергия» (именно здесь создаются «Союзы»). По планам, Овчинин с Хейг должны были провести на орбите 187 суток. В течение этого времени россиянин планировал эксперимент «Магнитный 3D-биопринтер». Это должна была быть уникальная экспедиция, поскольку впервые в истории российского сегмента МКС экипаж планировал вырастить небольшие образцы (два-три миллиметра) хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызуна.

Также Овчинин и еще один российский космонавт Сергей Прокопьев собирались выйти в открытый космос – это должно было произойти в середине ноября. Кроме этого, нужно было обследовать «Союза МС-09» – напомним, что именно в его обшивке в конце августа было найдено отверстие.