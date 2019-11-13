Андрей Константинов использует любую возможность вернуться в Баку

Победитель международного конкурса молодых джазовых исполнителей «I am jazzman!», российский саксофонист Андрей Константинов рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о том, как на него повлияла азербайджанская музыка и чему он научился в Баку.

Андрей Константинов, который в прошлом году занял второе место на международном конкурсе «I am jazzman!», а в этом году был признал лучшим инструменталистом, признался, что первый раз поехал на конкурс потому что ему очень хотелось увидеть Азербайджан. Повторно российского музыканта, чье мастерство покорило азербайджанскую публику, пригласили в Баку уже для участия в фестивале, в рамках которого проводится конкурс. «Но когда я туда приехал, как-то спонтанно решил принять участие и в конкурсе. Изменилось, пожалуй, только моё отношение к музыке. В прошлом году я относился к конкурсу как к соревнованию, хотел победить. А в этот раз мне просто хотелось выйти и хорошо сыграть. Директор оргкомитета конкурса Рауф Алиев выделил меня ещё в прошлом году, рад был видеть и в этот раз. А самым приятным для меня было, когда ко мне подошёл художественный руководитель Бакинского фестиваля Раин Султанов и сказал, что я очень сильно вырос за год в исполнительском мастерстве. Это было для меня очень важно – значит, прошедший год я не потратил зря», - признался Андрей Константинов.

На Бакинском джазовом фестивале российский саксофонист выступал с трио Эльбея Мамедзаде. Программу, состоящую из авторской музыки и аранжировок Мамедзаде, Андрей Константинов получил заранее - в Баку была лишь пара дней для совместных репетиций. Однако работа, по словам Константинова, бала весьма воодушевляющей. «Мне было очень интересно, потому что программа оказалась пронизана восточными мотивами и я многому научился: узнал, что такое мугам, начал изучение национальных ладов Азербайджана. Мне очень нравится такая музыка. Азербайджан славится своими пианистами, ещё мой папа ставил мне записи Вагифа Мустафазаде, а в плеере у меня всегда была Азиза с её «Dance of Fire». Я очень хорошо знаю эту музыку, и мне очень понравилось её играть», - рассказал российский музыкант. Он добавил, что было очень приятно, когда после концерта к нему подходили слушатели и говорили: «Ты играешь нашу музыку, как будто живёшь здесь».

Российский музыкант очень высоко оценил не только организацию Бакинского фестиваля, но и его позитивную творческую атмосферу, которая объединяла исполнителей и зрителей. Кстати, в качества зрителя, Андрей Константинов особо выделил выступления азербайджанских коллег. «Я сидел в зале на концерте пианиста Афгана Расула, и у меня было ощущение, что я слушаю пластинку с хорошей акустикой, это было очень здорово. В филигранности его игры слышно и классическую, и джазовую школу. Мы с Афганом познакомились, пообщались, подружились, даже поиграли вместе на джемах. И, конечно, Эльбей Мамедзаде, с которым мы играли, – очень талантливый и техничный музыкант, у него интересный композиторский подход. А ещё он очень хороший человек, с ним приятно работать, и я с удовольствием поиграю с ним снова».

Сам Баку еще в первую встречу произвел на российского музыканта неизгладимое впечатление. «Баку замечательный город – впечатляет своей красотой, ухоженностью. Мне очень нравится Старый город – как только выдавалось свободное время – я сразу отправлялся туда. А ещё в Азербайджане невероятно вкусная национальная кухня. Ребята свозили меня в небольшой местный ресторанчик, не слишком приметный снаружи, но там было несравненно вкусно. Так что потом я сказал им: «Поехали ещё раз в тот ресторан!». Так и в Баку мне хочется возвращаться снова и снова».

И уже в декабре Андрей Константинов планирует сюда вернуться – азербайджанские коллеги предложили участвовать в новом проекте. Кроме того, российский саксофонист хочет вновь поучаствовать в Бакинском джазовом фестивале в следующем году. «Я буду использовать любую возможность вернуться в Баку – мне нравится город, его атмосфера, музыканты, публика. Как только меня пригласят на любой концерт – я с удовольствием поеду», - сообщил Константинов.