Анар Халилов: После «Ичери Шехер» мне нестрашна любая роль

Набирающий популярность молодой российский актер родом из Баку рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о своей учебе в Щуке, последних российских проектах и съемках в Азербайджане.

В актерском досье Анара Халилова – фехтование, езда на лошади, фигурное катание, ролики и скейтборд, ходьба по канату, стенд-ап и клоунада, пение, рисование, гимнастика... Как признается сам актер, большинство навыков были получены в еще детстве – из-за огромного количества энергии ему просто не удавалось усидеть на месте. Однако сейчас Анар Халилов более тяготеет к живописи: «Она успокаивает, - объясняет он. – А в нервной актерской профессии очень важно уметь придти к миру с самим собой».

К слову, и на актерскую стезю Халилова привели его разносторонние увлечения. «Я понял, что именно актерская профессия может совместить все мои многочисленные интересы. Если бы я выбрал танцы, то смог бы только танцевать, если рисование – только рисовать. А актерское ремесло позволяет заниматься всем и воплощать это в своих ролях. По-моему, это здорово», - считает Анар. В знаменитый Театральный институт имени Б.Щукина он поступил с первого раза, что сам Халилов считает большим везением, ведь на каждое место приходится обычно несколько сотен человек. «Самой большой радостью в учебе для меня был первый курс, на котором мы познавали самих себя. Я считаю, что каждому человеку на планете нужно пройти первый курс театрального института. Открытость – это то, чего часто не хватает людям. Очень важно, чтобы человек жил полноценной жизнью, не был зажат и скован, выбирал то, что значимо именно для него и его семьи», - говорит актер.

Стоит отметить, что в этом году Щука выпускает целевой Азербайджанский курс – будущих актеров и режиссеров, набранных в Баку. Со многими ребятами Халилов сейчас общается. «Я очень уважаю Щуку за то, что там каждый год набираются целевые курсы из разных стран мира. Сейчас кроме Азербайджанского курса учится еще Бурятский курс, а параллельно со мной учился курс республики Коми. В Щуке учились даже японцы. Это невероятно круто и позволяет людям быть наиболее интернациональными. Я считаю, что это очень важно, ведь, независимо от того, кто к какой национальности принадлежит, мы все живем на одной планете», - убежден актер.

Сегодня Халилов – востребованный актер, который очень активно снимается. В прошлом году вышли два проекта с его участием, в этом – продолжается работа над еще двумя. Кстати, продюсером четырехсерийного фильма «Бархатный сезон», который вышел в 2019 году, выступила азербайджанка Гуля Аскарова, с которой, по признанию Анара они «на этой почве» многое обсудили: Баку, азербайджанские национальные традиции и особенности. А в «Русских горках» – сериале, запланированном к выходу в этом году, Халилова пригласили на небольшую, но очень характерную роль. «Для меня, актера типажа «героя-неврастеника», сыграть характерную роль – это ново и смело. Сериал еще не вышел, так что я не могу пока сказать о нем больше, но роль у меня там отрицательная, - приоткрывает завесу тайны актер.

Впрочем, задействован Халилов не только в кино, но и в театре и в различных фотосъемках. Одна из которых не так давно прошла совместно с известной российской актрисой Аглаей Тарасовой. «Это был фотопроект Елены Дунаевой, с которой я дружу. Аглая очень открытая и яркая личность, работать было интересно и комфортно. У нас получилась очень киногеничная история, без какого-либо эротизма, совершенно не скандальная», - с улыбкой вспоминает о этой работе Халилов.

Приглашают его сниматься и на историческую родину – в Азербайджан. В начале своей актерской карьеры Анар снялся в психологической драме Ильгара Сафата «Ичери Шехер». «Это был очень интересный опыт и, одновременно, одна из самых сложных актерских работ для меня, поскольку я не знаю азербайджанский язык, - вспоминает Халилов. – Текст моей роли был разделен на три столбика: азербайджанский текст, транскрипция и перевод – выучить все это оказалось непросто. Играя, приходилось думать, что я говорю, как это нужно интонационно произнести и сыграть. Мой мозг параллельно выполнял множество задач – это было очень сложно. После этого опыта я подумал, что могу сыграть абсолютно все, на русском языке мне не будет сложна любая роль».

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