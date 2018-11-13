Alibaba поставила рекорд в «День холостяка», Госдума экспроприирует банковские вклады и другие новости вторника

Китайская Alibaba Group в «День холостяков», 11 ноября, установила новый рекорд, реализовав товаров на 213,5 млрд юаней, или 30,8 млрд долларов, передает ТАСС. Праздник «День холостяков» в 1990-х годах придумали китайские студенты в противовес Дню святого Валентина. А дату 11.11 выбрали потому, что, по китайским поверьям, четыре единицы символизируют одиноких людей. За 85 секунд с начала акции продажи достигли 1 млрд долларов. Всего компании предстоит доставить около миллиарда заказов. Электроника, товары для детей и одежда остаются самыми популярными товарными категориями. В этом году покупатели больше всего интересовались продуктами брендов Xiaomi, Apple и Dyson. При этом iPhone стал лидером продаж среди смартфонов. Российский рынок интернет-ретейла в 2017 году вырос на 13% и превысил 1 трлн руб.

Депутаты Государственной Думы изучают предложение о передаче в бюджет невостребованных банковских вкладов, передает РИА Новости. Что имеется в виду под «невостребованными вкладами», не сообщается. Объем «зависших» средств на счетах «спящих» клиентов оценивается в миллиарды рублей. Остается и ряд дискуссионных вопросов, например, создавать ли специальный государственный фонд для аккумулирования этих средств.

Китай по-прежнему надеется на равноправные переговоры с США по торговым спорам, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, сообщает газета The Wall Street Journal. США настаивают на том, чтобы до начала переговоров КНР предоставила конкретные предложения по обсуждаемым вопросам. Китай, в свою очередь, опасается, что выдвинув предложения до переговоров, он лишится «рычагов давления» на американскую сторону.

Правительство по инициативе «Роснефти» обяжет независимые АЗС, которые являются монополистами в своих регионах, заморозить цены, сообщает сегодня газета «Коммерсант». Издание напоминает, что ранее независимые АЗС не принимали участие в договоренностях с правительством по стабилизации цен на топливо. По оценкам экспертов, независимые сети занимают 60% рынка по количеству АЗС, но 70% от объема всего реализованного топлива приходится на нефтяные компании. Высказывается мнение, что попытки обязать независимые АЗС заморозить цены приведут к их уходу с рынка и вызовут проблемы с обеспечением регионов топливом.