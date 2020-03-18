Алексей Леонов. Первые двенадцать минут во Вселенной.

Сегодня исполняется 55 лет со дня беспрецедентного события в мировой истории: 18 марта 1965 года 30-летний советский космонавт Алексей Леонов первым в мире совершил выход в открытый космос. Впервые человек находился в свободном космическом плавании, ведя киносъемку, более 12 минут. Его сердце выдержало тогда около 200 ударов в минуту…

От семьи «врага народа» – до отряда космонавтов

До этого юбилея Алексей Архипович Леонов не дожил всего полгода - в октябре 2019-го его не стало.

За 85 лет его земной и звездной жизни было немало удивительных моментов и ярких событий.

Родился будущий покоритель космоса в сибирском селе Листвянка 30 мая 1934 года. В семье он был восьмым ребёнком. В 1936 году его 44-летний отец, работавший ветеринаром, был арестован без суда и следствия за конфликт с председателем колхоза. Семью выгнали из дома, имущество «врагов народа» разграбили.

Многодетная мать, ожидавшая еще одного ребенка, вынуждена была уехать к родственникам в Кемерово, где в 16-метровой комнате ютились 11 человек. Отец, которого едва не застрелили на этапе, через два года был оправдан, стал работать на шахтах, а после войны перевез семью в Калининград.

Там Алексей закончил среднюю школу и, обладая способностями к рисованию, собирался поступить в Рижскую академию художеств. Но учебе в Риге, на которую не было средств, предпочел военную авиационную школу в Кременчуге, поступив туда по комсомольскому набору.

В 1957-м Алексей Архипович окончил Чугуевское военное авиационное училище лётчиков в Харькове, а через три года был зачислен в первый отряд космонавтов.

От Звездного городка – до открытого космоса

Отбор летчиков в отряд будущих космонавтов велся с октября 1959 года по апрель 1960-го в условиях строжайшей секретности.

Основным было требование Королева о том, что космонавтами могут стать только пилоты истребительной авиации как наиболее подготовленные к быстрым полётам. Из 3460 отобранных по всей стране лётчиков-истребителей лишь 347 человек прошли в следующий «тур».

В первый состав космонавтов в марте 1960 года были зачислены двадцать человек. Среди них – Юрий Гагарин, Герман Титов, Алексей Леонов и другие первопроходцы.

Первыми осуществить выход человека в открытый космос планировали в США. Старт американского корабля с соответствующей миссией был назначен на 28 апреля 1965 года, но Советский Союз сумел опередить их. Для выхода в безвоздушное пространство специалистами ОКБ-1 под руководством С.П. Королева трехместный корабль «Восход» был переоборудован в двухместный, чтобы освободить площадь для надевания скафандра и входа в шлюзовую камеру.

На «Восходе-2» была установлена новая система автоматической посадки, а снаружи корпуса корабля крепилась надувная шлюзовая камера. Времени на дополнительные испытания уже не было, что создавало риск для экипажа.

Алексей Леонов лучше всех переносил тренировки в барокамере и центрифуге, а также больше других подходил по психологическим данным.

Участие Павла Беляева в качестве командира корабля первоначально не планировалось: его состояние здоровья не было безупречным. Но в отряде космонавтов он был самым опытным специалистом, а Леонов считался самым сильным и выносливым, что во многом предопределило его роль в эксперименте.

В те годы считалось, что, если космонавту на орбите станет плохо, значит, он недостаточно подготовлен к полету. При этом не учитывалось, как организм человека будет реагировать на невесомость.

Никто не знал, как человеческая психика отреагирует на свободный полет в космосе.

К примеру, Циолковский считал, что, оказавшись над бездной, космонавт может войти в состояние паники или потерять сознание.

На случай если Леонов «отключится», у Беляева были четкие инструкции: он должен был войти в шлюз и за фал втянуть напарника в корабль.

Скафандр общим весом 100 кг не позволял регенерировать выдыхаемый космонавтом воздух.

Он был рассчитан на 20-минутное пребывание в космосе. Кроме того, за спиной космонавта крепились дополнительные аварийные баллоны с кислородом общей емкостью около 4 литров (их должно было хватить еще на 20 минут).

Скафандры были настолько плотными, что для того чтобы сжать руку в кулак, требовалось приложить усилие почти в 25 килограммов.

На случай нештатной ситуации в шлюзовой камере имелась резервная кислородная система, соединенная со скафандром при помощи специального 7-метрового троса.

Шлюзовая камера в рабочем состоянии имела форму цилиндра длиной 2,5 метра и внутренним диаметром в 1 метр. До выхода на орбиту камера в свернутом виде помещалась под обтекателем «Востока-2», а перед спуском на Землю основная ее часть отделялась от корабля.

Через звезды – к терниям

Корабль «Восход-2» стартовал с космодрома Байконур 18 марта 1965 года в 10 часов утра по московскому времени.

Когда корабль совершал первый виток вокруг Земли, была надута шлюзовая камера, а на втором витке, в 11 часов 35 минут, начался выход Алексея Леонова в открытый космос – через полтора часа после старта, практически сразу после сильнейших перегрузок во время вывода ракеты.

Космонавт пять раз удалялся от корабля на расстояние до 5,35 метра.

Из-за разницы давления скафандр раздулся. Это препятствовало возвращению космонавта в шлюзовую камеру (диаметр люка был критически мал).

Поэтому Леонов, рискуя жизнью, вынужден был стравливать в скафандре давление почти до критического (с 0,4 до 0,27 атмосфер).

В нарушение инструкции космонавту пришлось входить в шлюзовую камеру головой вперед, а затем разворачиваться в тесном пространстве головой к люку, чтобы закрыть его.

«У меня был такой тепловой удар, что я, снял шлем, не закрыв за собой люк», — вспоминал Леонов.

В тот момент у него была сильнейшая тахикардия, учащенное дыхание, температура более 38 градусов, а потом случилось отравление кислородом.

Но самые тяжелые испытания предстояло перенести позже, уже на Земле.

При посадке отказала автоматическая система ориентации. После отсоединения капсулы, началась разгерметизация, система начала подавать больше кислорода, возникла опасность взрыва. Беляеву пришлось перевести корабль в ручное управление.

При этом он был вынужден отстегнуться, настроить параметры тормозной двигательной установки, вернуться в кресло и запустить пульт.Сложность состояла в том, что невозможно быть пристегнутым в кресле и управлять пультом, повернутым на 90 градусов.

В результате «Восход-2» приземлился очень далеко от запланированного места: не в казахской степи, а в 180 км севернее Перми, вдали от населенных пунктов.

Космонавтов обнаружили в тайге благодаря развевавшимся на вершинах елей обрывкам их парашюта.Но из-за глубокого снега они были эвакуированы только на третьи сутки.

«Мы сидели в скафандрах двое суток, у нас не было другой одежды, — вспоминал Леонов. — Из-за пота у меня в скафандре было по колено влаги. Мы сняли скафандры, разделись догола, выжали белье, надели его вновь. Затем спороли экранно-вакуумную теплоизоляцию. Всю жесткую часть выбросили, а остальное надели на себя. Сверху обмотались парашютными стропами, и так остались там на ночь».

Им пришлось ночевать на морозе, в глухом лесу. Только утром 20 марта к месту посадки корабля прибыли три вертолета, которые хотя и не смогли сесть, но сбросили космонавтам необходимые вещи. 21 марта космонавты добрались до расчищенной делянки, где сели в вертолет.

Такова была цена первой «космической прогулки».

Лишь через 10 лет, в 1975 году, Алексей Леонов совершил свой второй космический полет. На этот раз вместе с Валерием Кубасовым они пробыли в космосе около шести суток.

Впервые в мировой космонавтике тогда была произведена стыковка космических кораблей СССР и США по программе «Союз-Аполлон».

Космические рекорды

США по выходу в открытый космос отстали от СССР на 2,5 месяца. Первый 20-минутный выход в космическое пространство астронавта Эдварда Уайта состоялся 3 июня 1965 года.

 Общее время первого выхода в космос Алексея Леонова составило 23 минуты 41 секунду (из них вне корабля 12 минут 9 секунд), по его итогам был сделан вывод о возможности человека выполнять различные работы в открытом космосе.

 Первой женщиной, вышедшей в открытый космос, была Светлана Евгеньевна Савицкая. Выход состоялся 25 июля 1984 года с борта орбитальной космической станции «Салют-7».

 Самым длительным выходом в открытый космос стал выход американки Сьюзан Хелмс 11 марта 2001 года, длившийся 8 часов 56 минут.

 Рекорд по количеству выходов (16) и по общей продолжительности пребывания (82 часа 22 минуты) в открытом космическом пространстве принадлежит советскому и российскому космонавту Анатолию Соловьёву.

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